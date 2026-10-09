Pánik tört ki egy repülőgépen, a személyzetnek kellett megfékeznie egy utast – videó

Pánik tört ki a Frontier Airlines egyik repülőgépén október 7-én, szerdán az atlantai Hartsfield–Jackson nemzetközi repülőtéren, miután egy meghibásodott utashíd miatt az utasok nem tudtak kiszállni. A New Orleansból érkező járaton egy nő kiabálni kezdett a személyzettel, és az ajtó kinyitását követelte – számolt be az esetről a New York Post.

A Frontier Airlines repülőgépén egy meghibásodott utashíd miatt alakult ki feszült helyzet

Fotó: TikTok

A TikTokon közzétett, 13 másodperces videón egy szürke kapucnis pulóvert viselő nő az ajtónál állva többször azt kiabálja, hogy nyissák ki azt. A légiutas-kísérő átkarolja, hátrébb tolja, majd igyekszik megnyugtatni. Közben egy másik utas azt kiabálja, hogy ne nyúljon a nőhöz.

A személyzet egyik tagja arra kéri az utasokat, adjanak neki időt a helyzet rendezésére.

Rosszul lett egy utas a repülőgépen

A videót közzétevő utas szerint a repülőgép már megérkezett a kijelölt kapuhoz, amikor a személyzet leállította a hajtóműveket és lekapcsolta a világítást. Állítása szerint a légkondicionálás sem működött, miközben az utasok akár egy órán keresztül is a fedélzeten rekedhettek.

A beszámoló szerint a levegőtlen és sötét utastérben többen nehezen kaptak levegőt, és pánik alakult ki.

A felvétel készítője a hozzászólások között azt állította, hogy körülbelül 30 perc elteltével az egyik nő hiperventillálni kezdett, elvesztette az eszméletét, és nem reagált a környezetére.

Elmondása szerint a videón kiabáló nő a rosszul lett utas lánya volt, aki azért esett pánikba, mert édesanyja öt-nyolc percig nem reagált. A videó közzétevője azt is hangsúlyozta, hogy a nő nem megpróbálta kinyitni az ajtót, hanem dörömbölt rajta, miközben annak másik oldalán a légitársaság egyik alkalmazottja tartózkodott.

Ezeket az állításokat a légitársaság nem erősítette meg.

Megszólalt a Frontier Airlines a történtekről

A Frontier Airlines szóvivője a Paddle Your Own Kanoo szakportálnak elmondta, hogy a 2052-es járat a tervezettnél 20 perccel korábban érkezett Atlantába.

Az Airbus A321-es repülőgép a kijelölt kapuhoz gurult, ahol az utashíd kezdetben megfelelően csatlakozott az első ajtóhoz, és az utasok egy része megkezdhette a kiszállást.

Az utashíd azonban ezt követően meghibásodott, és elmozdult az ajtóhoz képest. A légiutas-kísérők ezért biztonsági okokból felfüggesztették a kiszállást, amíg a karbantartók el nem hárították a problémát.

A légitársaság közlése szerint a várakozás alatt tájékoztatták az utasokat a kialakult helyzetről. Miután az utashidat megjavították és biztonságosan visszacsatlakoztatták a repülőgéphez, folytatódhatott a kiszállás.