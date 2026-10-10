Megszólalt a vészjelzés a repülőgépen, leestek az oxigénmaszkok: magyar utas számolt be a rémisztő percekről

A BA295-ös járat hétfőn indult London Heathrow repülőteréről Chicago felé. A repülőgép felszállása utáni első órában nem történt különösebb probléma, majd a fedélzeten enyhe turbulenciát észleltek, és váratlanul kinyíltak az ülések feletti rekeszek, amelyekből az oxigénmaszkok lógtak le.
A fedélzeti hangosbemondó arra utasította az utasokat, hogy vegyék fel a maszkokat, maradjanak ülve, és kapcsolják be a biztonsági övüket. Zoltán, aki egy útitársával konferenciára utazott az Egyesült Államokba, az Indexnek azt mondta, hogy a figyelmeztetés sokszor elhangzott, de a fedélzeten nem tört ki pánik.
A kapitány röviddel később arról tájékoztatta az utasokat, hogy a gép nyomást biztosító rendszerével lehet probléma.
A repülő Dublin közelében járt, ezért a pilóták visszafordultak London felé, és megkezdték a süllyedést.
Percek alatt 11 ezer méterről 2700 méterre ereszkedett a repülőgép
Az AeroInside légiközlekedési szakportál beszámolója szerint a repülőgép mintegy 11 ezer méteres magasságban, az Ír-tenger felett repült, amikor az utastér nyomásával kapcsolatos probléma merült fel.
A pilóták vészsüllyedést hajtottak végre, és körülbelül hét perc alatt 2700 méteres magasságra ereszkedtek.
A személyzet a légiforgalmi irányítás felé a 7700-as vészhelyzeti kódot használta. Ez általános vészhelyzetet jelez, és lehetővé teszi, hogy a légiforgalmi irányítás kiemelt figyelmet fordítson a repülőgépre.
A gyors süllyedés célja az volt, hogy a gép olyan magasságra kerüljön, ahol a levegő oxigéntartalma és nyomása már lehetővé teszi a biztonságos légzést oxigénmaszk nélkül is.
Zoltán úgy emlékezett vissza, hogy a süllyedést a fülében érezte, de az utastérben egyébként nem volt különösen ijesztő a mozgás. A pilóta arról is tájékoztatta az utasokat, hogy a gépnek a nagy üzemanyag-mennyiség miatt még órákig a levegőben kell maradnia, mielőtt biztonságosan leszállhat.
Négy órán át köröztek, közben ebédet is felszolgáltak
A gép a visszaút során nagyjából négy órán át körözött Wales és Devon térsége, illetve a Bristoli-csatorna fölött, hogy üzemanyagot fogyasszon. A hosszú út után a repülőgép végül biztonságosan leszállt Heathrow-n.
Zoltán szerint a kapitány rendszeresen tájékoztatta az utasokat arról, hol járnak, és hogyan halad a visszatérés. A személyzet nyugodt maradt, és a fedélzeti kiszolgálás is folytatódott.
Az oxigénmaszkok éppen az italkínálás közben estek le, a légiutas-kísérők pedig később befejezték a kiszolgálást, majd ebédet is felszolgáltak.
A magyar utas úgy látta, hogy a fedélzeten mindenki nyugodtan viselkedett, és az utasok a leszállás előtt már felállhattak, illetve a mosdót is használhatták.
A repülőgép a felszállás után körülbelül öt órával, 17 óra 3 perckor landolt Londonban.
Más utasok is megszólaltak
A brit sajtónak nyilatkozó utasok beszámolói több ponton hasonlítottak Zoltán élményeire. Scott Tanner a Talk to the Pressnek azt mondta, hogy az oxigénmaszkok előjel nélkül estek le, és egy ideig nem kaptak újabb tájékoztatást a pilótafülkéből. A folyamatos automatikus bemondást nyugtalanítónak találta, de szerinte az utasok végig feltűnően nyugodtak maradtak.
Tom Nicholls a Guardiannek arról beszélt, hogy a gép süllyedése nem tűnt zuhanásszerűnek, a pilóták pedig jól kezelték a helyzetet. Elmondása szerint néhány utas nem érte el azonnal a saját oxigénmaszkját, de mire megoldották a problémát, a kapitány már jelezte, hogy a gép olyan magasságon repül, ahol nincs szükség a maszkokra.
Csak utólag értették meg, mekkora lehetett a veszély
Zoltán azt mondta, a fedélzeten nem tudták pontosan, mennyire súlyos a helyzet, és mennyire gyakori az ilyen műszaki probléma.
Csak a leszállás után olvastak utána az eseménynek, és akkor vált világossá számukra, hogy a történtek komoly veszélyt is jelenthettek volna.
A magyar utas szerint a nyomásvesztés következményei súlyosak lehetnek, ha a személyzet nem reagál megfelelően, hiszen nagy magasságban oxigénhiány léphet fel, ami akár eszméletvesztéshez is vezethet.
Azt ugyanakkor kiemelte, hogy az oxigénmaszkok azonnal működésbe léptek, az utasok pedig követték a személyzet utasításait.
A British Airways nem közölte a műszaki hiba pontos okát
A légitársaság közleményében azt írta, hogy az utasok és a személyzet biztonsága mindig elsődleges, és a pilóták egy műszaki probléma miatt döntöttek a Heathrow-ra való visszatérés mellett. A gép biztonságosan leszállt, a hiba pontos okát azonban a British Airways nem hozta nyilvánosságra, és a nyomásvesztést sem erősítette meg külön.
A járatot törölték, az utasoknak pedig szállást és új foglalásokat szerveztek.
Zoltánt és útitársát másnapra egy másik útvonalra foglalták át, de végül úgy döntöttek, hogy hazatérnek, mert az első, számukra fontos konferencia addigra már véget ért volna.
A magyar utas utólag már nem bánta, hogy nem folytatták az utat az Egyesült Államokba.