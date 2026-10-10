Megszólalt a vészjelzés a repülőgépen, leestek az oxigénmaszkok: magyar utas számolt be a rémisztő percekről

A BA295-ös járat hétfőn indult London Heathrow repülőteréről Chicago felé. A repülőgép felszállása utáni első órában nem történt különösebb probléma, majd a fedélzeten enyhe turbulenciát észleltek, és váratlanul kinyíltak az ülések feletti rekeszek, amelyekből az oxigénmaszkok lógtak le.

A British Airways utasszállító repülőgépe veszélyes helyzetbe került - Illusztráció

Fotó: DOMENIC AQUILINA / AFP

A fedélzeti hangosbemondó arra utasította az utasokat, hogy vegyék fel a maszkokat, maradjanak ülve, és kapcsolják be a biztonsági övüket. Zoltán, aki egy útitársával konferenciára utazott az Egyesült Államokba, az Indexnek azt mondta, hogy a figyelmeztetés sokszor elhangzott, de a fedélzeten nem tört ki pánik.

A kapitány röviddel később arról tájékoztatta az utasokat, hogy a gép nyomást biztosító rendszerével lehet probléma.

A repülő Dublin közelében járt, ezért a pilóták visszafordultak London felé, és megkezdték a süllyedést.

Percek alatt 11 ezer méterről 2700 méterre ereszkedett a repülőgép

Az AeroInside légiközlekedési szakportál beszámolója szerint a repülőgép mintegy 11 ezer méteres magasságban, az Ír-tenger felett repült, amikor az utastér nyomásával kapcsolatos probléma merült fel.

A pilóták vészsüllyedést hajtottak végre, és körülbelül hét perc alatt 2700 méteres magasságra ereszkedtek.

A személyzet a légiforgalmi irányítás felé a 7700-as vészhelyzeti kódot használta. Ez általános vészhelyzetet jelez, és lehetővé teszi, hogy a légiforgalmi irányítás kiemelt figyelmet fordítson a repülőgépre.

A gyors süllyedés célja az volt, hogy a gép olyan magasságra kerüljön, ahol a levegő oxigéntartalma és nyomása már lehetővé teszi a biztonságos légzést oxigénmaszk nélkül is.

Zoltán úgy emlékezett vissza, hogy a süllyedést a fülében érezte, de az utastérben egyébként nem volt különösen ijesztő a mozgás. A pilóta arról is tájékoztatta az utasokat, hogy a gépnek a nagy üzemanyag-mennyiség miatt még órákig a levegőben kell maradnia, mielőtt biztonságosan leszállhat.

Négy órán át köröztek, közben ebédet is felszolgáltak

A gép a visszaút során nagyjából négy órán át körözött Wales és Devon térsége, illetve a Bristoli-csatorna fölött, hogy üzemanyagot fogyasszon. A hosszú út után a repülőgép végül biztonságosan leszállt Heathrow-n.