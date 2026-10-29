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kár

Jégeső verte szét az utasszállító repülőgépet, súlyos károk keletkeztek - fotók

55 perce
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Heves viharba került a Yemenia Airways Ammánba tartó járatát teljesítő repülőgép október 26-án. A jégdarabokkal történt ütközés következtében a pilótafülke egyik ablakának külső rétege összetört, illetve az orrkúpban is károk keletkeztek. A repülőgép végül le tudott szállni, és a hírek szerint senki sem sérült meg.
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kárrepülőgépjégesővihar

Heves viharba került  október 26-án  a Yemenia Airways Ammánba tartó járatát teljesítő repülőgép. Ekkor a pilótafülke egyik ablakának külső rétege összetört és az orrkúpban is károk keletkeztek a jégdarabokkal történt ütközés következtében.

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Jégdarabokkal ütközött a repülőgép (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Jégdarabokkal ütközött a repülőgép

A járat végül biztonságosan le tudott szállni, és szerencsére személyi sérülés sem történt - írja az airportal.hu.

Tragédiával ért viszont véget egy kiképzési művelet, melynek során a levegőben ütközött össze a Fülöp-szigetek hadseregének két repülőgépe, és mind a négy pilóta életét vesztette. 

 

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