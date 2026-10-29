Jégeső verte szét az utasszállító repülőgépet, súlyos károk keletkeztek - fotók

Heves viharba került október 26-án a Yemenia Airways Ammánba tartó járatát teljesítő repülőgép. Ekkor a pilótafülke egyik ablakának külső rétege összetört és az orrkúpban is károk keletkeztek a jégdarabokkal történt ütközés következtében.

Jégdarabokkal ütközött a repülőgép (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Jégdarabokkal ütközött a repülőgép

A járat végül biztonságosan le tudott szállni, és szerencsére személyi sérülés sem történt - írja az airportal.hu.