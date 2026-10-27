Váratlanul visszafordítottak egy repülőgépet: üzenetben tervezte az egyik utas az eltérítést

Egy New Jersey-be tartó United Airlines-járat szombaton visszafordult Las Vegasba, miután felmerült a gyanú, hogy az egyik utas el akarja téríteni a repülőgépet.

Légiutas-kísérő látta az utas üzenetét - azonnal visszafordult a repülőgép (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Légiutas-kísérő látta az utas üzenetét - azonnal visszafordult a repülőgép

A United 1681-es járata 150 utast és hat fős személyzetet szállított a Harry Reid nemzetközi repülőtérről a Newark Liberty nemzetközi repülőtérre október 24-én, amikor egy légiutas-kísérő észrevette, hogy egy utas a repülőgép eltérítésére utaló üzeneteket írt. A személyzet tagja nem lépett kapcsolatba az utassal, hanem azonnal értesítette a pilótát.

A légiutas-kísérő látta, amint azt gépeli üzenetben, hogy el fogja téríteni a repülőgépet. Felhívtak engem. Lezártuk a pilótafülkét, és visszatérünk Vegasba

- mondta a járat pilótája a légiforgalmi irányítónak röviddel a repülőgép felszállása után.

Amikor az irányító megkérdezte, hogy az utas együttműködő volt-e vagy lefogták-e, a pilóta azt mondta, hogy az utas nem mutatott ellenállást, mert nincs tudatában annak, hogy látták üzenetét.

A United Airlines 1681-es járata biztonságosan visszatért a Las Vegas-i Harry Reid nemzetközi repülőtérre helyi idő szerint szombaton, október 24-én, 23:05 óra körül, miután a személyzet utasokkal kapcsolatos zavart jelentett

- közölte a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA).

A hatóságok közlése szerint a Las Vegas-i sikeres visszatérés után az összes utast átfogó ellenőrzésnek vetették alá. Végül egy másik járatra helyezték át őket, amely vasárnap reggel indult a Harry Reid nemzetközi repülőtérről - írja a New York Post.

Az eltérítést tervező utas személyazonosságát a hatóságok nem hozták nyilvánosságra. Az FAA továbbra is vizsgálja az esetet.