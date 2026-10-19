Elfoglalták a genovai repülőteret a tüntetők, a munkahelyeikért harcolnak

A genovai Cornigliano acélművének dolgozói hétfő reggel az üzemtől indultak a Cristoforo Colombo repülőtérre, ahol bevonultak az indulási területre.

A repülőtér elfoglalásával azt akarják elérni, hogy a kormány adjon egyértelmű garanciákat a munkahelyek megőrzésére

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A demonstrálók a földre ültek, védősisakjaikkal a padlót ütötték, és azonnali választ követeltek a kormánytól az üzem jövőjével kapcsolatban.

A tiltakozás a repülőtér működését is érintette: átmenetileg felfüggesztették a biztonsági ellenőrzéshez való hozzáférést.

A dolgozók egy ideig átengedték az utasokat a beszállókapukhoz, később azonban ezt az átjárót is lezárták. A szakszervezetek képviselői közben a prefektúra illetékeseivel és a vállalat vezetésének képviselőivel tárgyaltak, de a megbeszélés nem hozott végleges megoldást. A munkások azt jelezték, hogy addig folytatják az akciót, amíg nem kapnak egyértelmű választ követeléseikre – írja az Il Fatto Quotidiano.

👥I lavoratori dell'ex Ilva di Genova occupano l'Aeroporto Cristoforo Colombo. La direzione della società Aeroporto di Genova sta cercando di garantire gli imbarchi, ritardando i voli. Al momento gli operai stanno impedendo le operazioni di imbarco. Video di Genova24 e TeleNord. https://t.co/nxwSdekEUH — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 19, 2026

Több száz dolgozót küldhetnek kényszerszabadságra

A tiltakozás közvetlen előzménye, hogy az Acciaierie d'Italia vállalat vezetése jelentősen növelné az állami támogatással járó kényszerszabadságra küldhető alkalmazottak számát.

A tervek szerint a jelenlegi 4450 helyett akár 8622 dolgozót is érinthet az intézkedés 2027 februárjáig.

A genovai üzemben a 917 alkalmazottból akár 870 embert is érinthet a változás. A szakszervezetek attól tartanak, hogy az intézkedés a termelés visszaeséséhez, egyes részlegek leállásához és a munkahelyek további bizonytalanságához vezethet. A vállalatvezetés azzal indokolja a döntést, hogy nem áll rendelkezésre elegendő acéltekercs a gyártás folytatásához.

Circa 500 manifestanti hanno occupato l’area partenze dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per protestare contro l’aumento della cassa integrazione all’ex Ilva. I sindacati temono che il provvedimento coinvolga quasi tutti i dipendenti dello stabilimento di Cornigliano e chiedono al governo garanzie. di @EleonoraPaone_ https://t.co/fokiO4V21R — La Verità (@LaVeritaWeb) October 19, 2026

A repülőtér elfoglalásával próbálják elérni, hogy a kormány garanciákat adjon

A dolgozók szerint nem elegendők az átmeneti intézkedések, konkrét garanciákat várnak a genovai üzem működéséről és az alkalmazottak foglalkoztatásáról. Marco Bucci, Liguria régió elnöke szintén a megoldás szükségességét hangsúlyozta, és kiállt amellett, hogy Genovában továbbra is fennmaradjon az ipari termelés.

A régió vezetése szerint megoldást jelenthetne, ha a genovai telephely más vállalatok megbízásából dolgozna fel acéltekercseket, ehhez azonban biztosítani kellene az alapanyag-ellátást is. A dolgozók így nemcsak a kényszerszabadságra küldés ellen tiltakoznak, hanem az üzem hosszabb távú jövőjéért és a munkahelyek megőrzéséért is küzdenek.