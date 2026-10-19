Elfoglalták a genovai repülőteret a tüntetők, a munkahelyeikért harcolnak

A genovai Cornigliano acélművének dolgozói hétfő reggel az üzemtől indultak a Cristoforo Colombo repülőtérre, ahol bevonultak az indulási területre.
A demonstrálók a földre ültek, védősisakjaikkal a padlót ütötték, és azonnali választ követeltek a kormánytól az üzem jövőjével kapcsolatban.
A tiltakozás a repülőtér működését is érintette: átmenetileg felfüggesztették a biztonsági ellenőrzéshez való hozzáférést.
A dolgozók egy ideig átengedték az utasokat a beszállókapukhoz, később azonban ezt az átjárót is lezárták. A szakszervezetek képviselői közben a prefektúra illetékeseivel és a vállalat vezetésének képviselőivel tárgyaltak, de a megbeszélés nem hozott végleges megoldást. A munkások azt jelezték, hogy addig folytatják az akciót, amíg nem kapnak egyértelmű választ követeléseikre – írja az Il Fatto Quotidiano.
Több száz dolgozót küldhetnek kényszerszabadságra
A tiltakozás közvetlen előzménye, hogy az Acciaierie d'Italia vállalat vezetése jelentősen növelné az állami támogatással járó kényszerszabadságra küldhető alkalmazottak számát.
A tervek szerint a jelenlegi 4450 helyett akár 8622 dolgozót is érinthet az intézkedés 2027 februárjáig.
A genovai üzemben a 917 alkalmazottból akár 870 embert is érinthet a változás. A szakszervezetek attól tartanak, hogy az intézkedés a termelés visszaeséséhez, egyes részlegek leállásához és a munkahelyek további bizonytalanságához vezethet. A vállalatvezetés azzal indokolja a döntést, hogy nem áll rendelkezésre elegendő acéltekercs a gyártás folytatásához.
A repülőtér elfoglalásával próbálják elérni, hogy a kormány garanciákat adjon
A dolgozók szerint nem elegendők az átmeneti intézkedések, konkrét garanciákat várnak a genovai üzem működéséről és az alkalmazottak foglalkoztatásáról. Marco Bucci, Liguria régió elnöke szintén a megoldás szükségességét hangsúlyozta, és kiállt amellett, hogy Genovában továbbra is fennmaradjon az ipari termelés.
A régió vezetése szerint megoldást jelenthetne, ha a genovai telephely más vállalatok megbízásából dolgozna fel acéltekercseket, ehhez azonban biztosítani kellene az alapanyag-ellátást is. A dolgozók így nemcsak a kényszerszabadságra küldés ellen tiltakoznak, hanem az üzem hosszabb távú jövőjéért és a munkahelyek megőrzéséért is küzdenek.
Elszabadult a pokol Olaszországban – képeken és videókon a súlyos zavargások
A megélhetési költségek emelkedése, valamint a háborúk elleni tiltakozás miatt vonultak utcára demonstrálók több olasz városban. Az olaszországi tüntetések október 17-én, szombaton több helyszínen erőszakba torkolltak: Milánóban lángoló barikádok, üzletek kifosztása és rendőri összecsapások kísérték a megmozdulást, Bolognában pedig vízágyúkat vetettek be.