Berúgtak az Oktoberfesten, majd gusztustalan dolgot műveltek a hoteljükben

Két paderborni barát alaposan túltolta az Oktoberfestet: egyikük a szállodai zuhanyzóba hányt, majd a lefolyót eldugító mutatvány után megnyitották a vizet is. Ezután mindketten lefeküdtek aludni – miközben a hotel lassan úszni kezdett. A számla végül 200 ezer euró (átszámítva több mint 73 millió forint) lett.

Részeg látogatók pihennek az úgynevezett hányódombon az Oktoberfesten, Münchenben. Lehet, hogy a két barátnak is itt kellett volna elintéznie a dolgát.

Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / AFP

Hányás, aztán jöhetett az alvás

A Bild értesülése szerint a két nem szomjas férfi hajnalban tért vissza a müncheni Hotel Brackbe. Egyikük a zuhanyzóba hányt, a lefolyó pedig ettől eldugult. A vizet ennek ellenére valamelyikük megnyitotta, majd mint akik jól végezték dolgukat, álomra hajtották a fejüket.

A következő nyolc órában a víz megállíthatatlanul terjedt: a szobából a lépcsőházba, majd az első emeletre is kijutott, végül pedig a földszinti reggelizőhelyiséget is eláztatta. A mennyezetből és a lámpákból is csöpögött, a tapéta pedig több helyen levált.

A részeg vendégek semmit sem vettek észre

szálloda vezetője reggel hétkor érkezett a hotelbe, majd bement a szobájukba, ahol centiméteres víz fogadta. A két férfi eközben békésen szundikáltak.

Mélyen aludtak, teljesen kiütötte őket az alkohol. Azt sem vették észre, hogy ott vagyok

– mondta a hotel vezetője, akinek végül fel kellett ébresztenie őket.

Az 1889-ben épült hotelben rengeteg a fapadló, amelyek alaposan megsínylették az áradást. Most szőnyegeket szednek fel, ipari szárítógépeket állítanak be, és próbálják helyreállítani, amit lehet. A szálloda vezetése szerint ez nem egyszerű csőtörés volt, hanem súlyos gondatlanság.

A két férfi írásban is vállalta a felelősséget az okozott kárért.

Az Oktoberfest kapcsán a napokban egy tragikus balesetről is beszámoltunk: egy Münchenbe tartó turistabusz lesodródott az A96-os autópályáról és felborult.