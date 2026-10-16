Fegyverarzenált halmozott fel otthonában a brit hadsereg szakácsa

Negyvenhat hónap börtönbüntetésre ítélték Mark Broadhurstot, a brit hadsereg egykori szakácsát, miután robbanóanyagokat és házilag készített lőfegyvert találtak nála.

Robbanóanyagot készített a milíciáról ábrándozó brit katona

Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Robbanóanyag, kések és számszeríjak kerültek elő a katona lakásából

A rendőrök 2024-ben kutatták át a 28 éves férfi laktanyai szállását, valamint derbyshire-i otthonát. A házkutatás során lőport és egy házi készítésű ágyút foglaltak le, amelyet egy szakértő kezdetlegesnek, egy 14. századi fegyverhez hasonlónak nevezett.

Broadhurstnál számszeríjakat és hozzájuk tartozó vesszőket, hat nagy kést, valamint egy baseballütőt is találtak. A férfi beismerte a robbanóanyag birtoklását és a lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekményt.

Broadhurst tagadta, hogy tetteinek terrorista indítéka lett volna. A bíró azonban arra jutott, hogy a férfi azért készítette a fegyvert és a lőport, hogy komolyan vegyék a szélsőjobboldali csoportok tagjai, és erősítse erőszakos, rasszista, valamint hatalomellenes ideológiájukat.

A terrorizmus elleni rendőrség más szélsőjobboldali személyek vizsgálata közben figyelt fel Broadhurstra.

Két internetes fórumon olyan üzeneteket tett közzé, amelyeket az ügyészség gyűlölködőnek, rasszistának és agresszívnek minősített.

Az ügyészség szerint a férfi fekete, ázsiai, muszlim és zsidó emberekkel szembeni gyűlöletének adott hangot. Anarchiáról, a társadalom végéről, terrorizmusról és rendőrök megöléséről is írt, valamint megosztotta a lőpor elkészítéséhez rendelt alapanyagok listáját.

A védője hangsúlyozta, hogy a házi fegyverrel senkit sem fenyegetett meg. A nyomozók szerint azonban szélsőséges nézetei és a felhalmozott fegyverek miatt veszélyt jelentett a nyilvánosságra.