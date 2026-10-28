Robotok váltják le az óvónőket? Szokatlan megoldást találtak a munkaerőhiányra

A robotok egyelőre nem váltják le az óvodapedagógusokat, de bizonyos feladatokat már átvehetnek tőlük. Az ausztriai Purkersdorfban működő TLI-Pedagogics óvodában hamarosan egy BellaBot nevű felszolgálórobot segíti a dolgozók munkáját. A Bécstől mintegy 17 kilométerre nyugatra található intézményben az eszköz a konyha és a csoportszobák közötti edényszállításban vesz részt, így a pedagógusoknak több idejük maradhat a gyermekekre.
A Focus beszámolója szerint a dolgozók kiesése miatt az utóbbi időben egyre több többletfeladat hárult az óvodapedagógusokra. Az intézmény ezért döntött úgy, hogy a mindennapi teendők egy részét robot segítségével könnyíti meg.
Ezzel megspóroljuk a pedagógusoknak a felesleges utakat, így több idejük marad a gyermekekre
– mondta Marion Hopfgartner, az óvoda alapítója.
A robot a gyermekek oktatásában is szerepet kaphat
A technológiai újítás nemcsak a dolgozók tehermentesítését szolgálja, hanem pedagógiai célokat is.
Szeretnénk megismertetni a gyermekekkel a mesterséges intelligencia és a robotika előnyeit
– fogalmazott Hopfgartner.
A BellaBot munkába állítása előtt a dolgozóknak még be kell programozniuk az eszközt. Ehhez digitális térképet készítenek az óvoda épületéről, amelyen kijelölik a robot közlekedési útvonalait és megállási pontjait.
A szülőket kezdetben meglepte a kezdeményezés, azonban mára nyitottan fogadják az újítást. A gyermekek körében már most nagy lelkesedést váltott ki az új eszköz.
Közel 15 ezer euróba kerül a felszolgálórobot
A macskarcra emlékeztető kijelzővel felszerelt BellaBotot a felső-ausztriai Schmachtl vállalat bocsátotta az óvoda rendelkezésére. A robotot a kínai, sencseni székhelyű Pudu Robotics technológiai vállalat gyártja. A 2019-ben piacra dobott eszközt elsősorban éttermekben, szállodákban és bevásárlóközpontokban alkalmazzák ételek és edények szállítására. Németországi forgalmazóknál az ára megközelíti a 15 ezer eurót (5,5 millió forintot). Németországban a BellaBotot egyelőre főként a vendéglátásban használják. A Bajor Turisztikai Központ 2023-ban két dél-németországi étteremről is beszámolt, ahol már ilyen robotok segítik a dolgozók munkáját. A purkersdorfi óvodában ugyanakkor nem a pedagógusok helyettesítése a cél, hanem az, hogy az ismétlődő, időigényes feladatok egy részének átvételével több idő jusson a gyermekekkel való foglalkozásra.