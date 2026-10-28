Robotok váltják le az óvónőket? Szokatlan megoldást találtak a munkaerőhiányra

A robotok egyelőre nem váltják le az óvodapedagógusokat, de bizonyos feladatokat már átvehetnek tőlük. Az ausztriai Purkersdorfban működő TLI-Pedagogics óvodában hamarosan egy BellaBot nevű felszolgálórobot segíti a dolgozók munkáját. A Bécstől mintegy 17 kilométerre nyugatra található intézményben az eszköz a konyha és a csoportszobák közötti edényszállításban vesz részt, így a pedagógusoknak több idejük maradhat a gyermekekre.

A macskarcra emlékeztető kijelzővel felszerelt robot segítségével az óvodapedagógusoknak több idejük maradhat a gyermekekre (A kép illusztráció)

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A Focus beszámolója szerint a dolgozók kiesése miatt az utóbbi időben egyre több többletfeladat hárult az óvodapedagógusokra. Az intézmény ezért döntött úgy, hogy a mindennapi teendők egy részét robot segítségével könnyíti meg.

Ezzel megspóroljuk a pedagógusoknak a felesleges utakat, így több idejük marad a gyermekekre

– mondta Marion Hopfgartner, az óvoda alapítója.

A robot a gyermekek oktatásában is szerepet kaphat

A technológiai újítás nemcsak a dolgozók tehermentesítését szolgálja, hanem pedagógiai célokat is.

Szeretnénk megismertetni a gyermekekkel a mesterséges intelligencia és a robotika előnyeit

– fogalmazott Hopfgartner.

A BellaBot munkába állítása előtt a dolgozóknak még be kell programozniuk az eszközt. Ehhez digitális térképet készítenek az óvoda épületéről, amelyen kijelölik a robot közlekedési útvonalait és megállási pontjait.

A szülőket kezdetben meglepte a kezdeményezés, azonban mára nyitottan fogadják az újítást. A gyermekek körében már most nagy lelkesedést váltott ki az új eszköz.