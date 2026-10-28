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robot

Robotok váltják le az óvónőket? Szokatlan megoldást találtak a munkaerőhiányra

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Egy ausztriai óvodában különleges technológiai újítással igyekeznek megkönnyíteni a dolgozók mindennapjait. A BellaBot nevű robot alkalmazása nemcsak a pedagógusok munkáját segítheti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a gyermekek már fiatal korban megismerkedjenek a modern technológiákkal.
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robotAusztriaóvoda

A robotok egyelőre nem váltják le az óvodapedagógusokat, de bizonyos feladatokat már átvehetnek tőlük. Az ausztriai Purkersdorfban működő TLI-Pedagogics óvodában hamarosan egy BellaBot nevű felszolgálórobot segíti a dolgozók munkáját. A Bécstől mintegy 17 kilométerre nyugatra található intézményben az eszköz a konyha és a csoportszobák közötti edényszállításban vesz részt, így a pedagógusoknak több idejük maradhat a gyermekekre.

A macskarcra emlékeztető kijelzővel felszerelt robot segítségével az óvodapedagógusoknak több idejük maradhat a gyermekekre
A macskarcra emlékeztető kijelzővel felszerelt robot segítségével az óvodapedagógusoknak több idejük maradhat a gyermekekre (A kép illusztráció)
Fotó:  Unsplash

A Focus beszámolója szerint a dolgozók kiesése miatt az utóbbi időben egyre több többletfeladat hárult az óvodapedagógusokra. Az intézmény ezért döntött úgy, hogy a mindennapi teendők egy részét robot segítségével könnyíti meg.

Ezzel megspóroljuk a pedagógusoknak a felesleges utakat, így több idejük marad a gyermekekre

– mondta Marion Hopfgartner, az óvoda alapítója.

A robot a gyermekek oktatásában is szerepet kaphat

A technológiai újítás nemcsak a dolgozók tehermentesítését szolgálja, hanem pedagógiai célokat is.

Szeretnénk megismertetni a gyermekekkel a mesterséges intelligencia és a robotika előnyeit 

– fogalmazott Hopfgartner.

A BellaBot munkába állítása előtt a dolgozóknak még be kell programozniuk az eszközt. Ehhez digitális térképet készítenek az óvoda épületéről, amelyen kijelölik a robot közlekedési útvonalait és megállási pontjait.

A szülőket kezdetben meglepte a kezdeményezés, azonban mára nyitottan fogadják az újítást. A gyermekek körében már most nagy lelkesedést váltott ki az új eszköz.

Közel 15 ezer euróba kerül a felszolgálórobot

A macskarcra emlékeztető kijelzővel felszerelt BellaBotot a felső-ausztriai Schmachtl vállalat bocsátotta az óvoda rendelkezésére. A robotot a kínai, sencseni székhelyű Pudu Robotics technológiai vállalat gyártja. A 2019-ben piacra dobott eszközt elsősorban éttermekben, szállodákban és bevásárlóközpontokban alkalmazzák ételek és edények szállítására. Németországi forgalmazóknál az ára megközelíti a 15 ezer eurót (5,5 millió forintot). Németországban a BellaBotot egyelőre főként a vendéglátásban használják. A Bajor Turisztikai Központ 2023-ban két dél-németországi étteremről is beszámolt, ahol már ilyen robotok segítik a dolgozók munkáját. A purkersdorfi óvodában ugyanakkor nem a pedagógusok helyettesítése a cél, hanem az, hogy az ismétlődő, időigényes feladatok egy részének átvételével több idő jusson a gyermekekkel való foglalkozásra.

 

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