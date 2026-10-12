Szexuálisan zaklatott egy 16 éves lányt egy robot Németországban, a rendőrök lefoglalták a gépet

A Daily Mail beszámolója szerint a mintegy 120 centiméter magas, piros-arany színű robot október 11-én, vasárnap éjjel közelítette meg hátulról a lányt, aki barátaival tartózkodott az étterem előtt. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a szerkezet mozgását távolról irányították-e.

Tinilányt zaklatott a robot

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Robot zaklathatott egy tinédzsert Kölnben

A kölni rendőrség közlése szerint a robot a Ringstrassén váltott ki rendőri intézkedést a vasárnapra virradó éjszaka. A feltételezések szerint a szerkezet hozzáért a 16 éves lány fenekéhez, majd olyan mozdulatokat végzett, amelyek szexuális zaklatás gyanúját vetették fel.

A lány a beszámoló szerint két barátjával, egy 17 és egy 18 éves fiatallal tartózkodott a Palmstrasse és a Hohenzollernring kereszteződésénél, egy gyorsétterem előtt, este 11 óra 45 perc és éjfél között. A robot állítólag hátulról közelítette meg a tinédzsert, majd végrehajtotta a kifogásolt mozdulatokat.

A hatóságokhoz érkező bejelentést követően a rendőrök a Magnusstrasse és a Hohenzollernring sarkánál találták meg az érintetteket. A robotot egy Volkswagen csomagtartójába rejtették. A gép a gyanú szerint egy 16 éves, Wegbergben élő fiú tulajdonában volt.

Élőben közvetíthették az esetet

A rendőrség szerint a robot 16 éves tulajdonosa és 19 éves társa feltehetően videóra vette az esetet, élőben közvetítette a közösségi médiában, és kommentálta is a történteket. A nyomozók lefoglalták a robotot, valamint a két gyanúsítotthoz tartozó mobiltelefonokat.

A bűnügyi nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogyan működött a szerkezet az incidens idején, illetve szándékosan irányította-e valaki a mozgását. A hatóságok szexuális zaklatás gyanújával folytatnak nyomozást.

A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket a robot vezérléséről vagy a gyanúsítottak szerepéről. Az ügyben tett megállapítások egyelőre a nyomozás részei, ezért a történtek pontos körülményeit még vizsgálják.