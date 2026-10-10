Ilyet még nem láttál: robotrendőrök lepték el egy nagyváros utcáit – galéria

Humanoid robotokat állítottak szolgálatba egy kínai nagyvárosban. A robotrendőrök egyelőre tesztüzemben segítik a forgalomirányítást és a járőrözést. Nézd meg galériánkban, hogyan festenek az utcán szolgálatot teljesítő robotrendőrök!

Robotrendőrök jelentek meg Kína utcáin – A kínai Deep Robotics cég szakadó esőben, egy forgalmas kereszteződésben tesztelte egyenruhás DR02-es gépét

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Robotrendőrök Kínában

A kínai Hangcsou utcáin megkezdték a Deep Robotics DR02-es humanoid robotjainak tesztelését. Az egyenruhás gépek forgalmas kereszteződésekben, szakadó esőben is próbára tették képességeiket. A robotrendőrök képesek önállóan közlekedni, kikerülni a gyalogosokat és a járműveket, valamint kézjelzésekkel irányítani a forgalmat. A tervek szerint a jövőben valódi rendőrök munkáját segíthetik a járőrözésben, a közlekedés irányításában és a turisták tájékoztatásában – olvasható a Yahoo.com oldalán megjelent cikkben.

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