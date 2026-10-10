Ilyet még nem láttál: robotrendőrök lepték el egy nagyváros utcáit – galéria

Humanoid robotokat állítottak szolgálatba egy kínai nagyvárosban. A robotrendőrök egyelőre tesztüzemben segítik a forgalomirányítást és a járőrözést. Nézd meg galériánkban, hogyan festenek az utcán szolgálatot teljesítő robotrendőrök!
Robotrendőrök Kínában
A kínai Hangcsou utcáin megkezdték a Deep Robotics DR02-es humanoid robotjainak tesztelését. Az egyenruhás gépek forgalmas kereszteződésekben, szakadó esőben is próbára tették képességeiket. A robotrendőrök képesek önállóan közlekedni, kikerülni a gyalogosokat és a járműveket, valamint kézjelzésekkel irányítani a forgalmat. A tervek szerint a jövőben valódi rendőrök munkáját segíthetik a járőrözésben, a közlekedés irányításában és a turisták tájékoztatásában – olvasható a Yahoo.com oldalán megjelent cikkben.
A képre kattintva galéria nyílik:
Pörgőrúgással támadt emberekre egy robot, miután meglökték egy üzletben
Vírusként terjed a videó, nehéz eldönteni, hogy sírjunk vagy nevessünk rajta. Egy oroszországi elektronikai üzletben történt az incidens, a robot nehezen viselte, hogy meglökték.
Megvadult robot pofozott fel egy kisgyereket, videón a durva jelenet
Egy családi programnak indult táncbemutató váratlan fordulatot vett, amikor egy humanoid gép veszélyesen közel került a közönséghez. A robot mozdulatai kiszámíthatatlanná váltak, és egy kisfiút is eltalált a színpad közelében. Az eset újra ráirányította a figyelmet a technológiai bemutatók biztonsági kérdéseire.