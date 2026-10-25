Egy almában rejtették el a ritka gyémántot – közel száz év után ismét kiállítják

A kilenckarátos, körte alakú Grand Condé gyémántot 1926 októberében, egy éjszakai betörés során tulajdonították el a Párizstól mintegy 50 kilométerre északra található chantilly-i kastélyból. A tolvajok a rózsaszín gyémántot egy kivájt almában rejtették el, miközben egy közeli szállodában tartózkodtak számolt be róla a BBC.

A Grand Condé néven ismert rózsaszín gyémántot 1926-ban lopták el a chantilly-i kastélyból

Fotó: FADEL SENNA / AFP / Illusztráció

A drágakő néhány héttel később került elő, amikor a szálloda egyik éhes szobalánya beleharapott az almába, és megtalálta a benne elrejtett ékszert.

Mathieu Deldicque, a Condé Múzeum igazgatója szerint a történet első hallásra hihetetlennek tűnhet, a korabeli újságok azonban részletesen beszámoltak az esetről.

A drágakő most először látható ismét a nyilvánosság előtt az 1926-os lopás óta. A látogatók 2027. január 3-ig tekinthetik meg a Condé Múzeumban.

Szigorú biztonsági intézkedések mellett mutatják be a rózsaszín gyémántot

A különleges ékszer újbóli kiállítása biztonsági kérdéseket is felvetett, különösen az elmúlt egy év európai műkincsrablásai miatt. Ezek közé tartozik a párizsi Louvre-ban fényes nappal elkövetett ékszerrablás is.

Deldicque a CNN-nek nem árulta el, mekkora összegre biztosították a drágakövet. Elmondta ugyanakkor, hogy a gyémánt tulajdonságait részletes tudományos vizsgálatokkal dokumentálták, így az egyértelműen azonosítható.

A kiállításon a vizsgálatok eredményei mellett olyan, korábban nem látott levéltári dokumentumokat is bemutatnak, amelyek a drágakő történetéhez és 1926-os ellopásához kapcsolódnak.

A természetes eredetű rózsaszín gyémántok rendkívül ritkák, ezért a nemzetközi ékszerpiacon gyakran több tízmillió dollárért cserélnek gazdát. A Sotheby's aukciósház adatai szerint egy ilyen drágakőért 2017-ben rekordösszeget, 71,2 millió dollárt fizettek árverésen.

A francia királyi család tulajdonában is volt a ritka drágakő

A Grand Condé pontos eredete máig ismeretlen. A chantilly-i kastély tájékoztatása szerint a gyémántot először egy 1740-ben készült leltárban említették, amelyet Louis Henri de Bourbon, Condé hercegének halála után állítottak össze.