Sátánista imával sokkolta társait a korábbi képviselő egy önkormányzati ülésen, a lelkész közbelépett - videó

Komoly felháborodást váltott ki egy iowai önkormányzati ülésen, amikor egy korábbi képviselő sátánista imát olvasott fel, majd a „Heil Satan”, azaz „Éljen a sátán!” felkiáltással zárta beszédét. A jelen lévő lelkész tiltakozott, és arra szólította fel a résztvevőket, hogy hatástalanítsák a városra kimondott „átkot” – olvasható a Nieuwsblad oldalán.

Sátánista imával sokkolta a képviselőket, a lelkész azonnal közbelépett.

Fotó: Vitaliy Shevchenko / Unsplash

A lelkész is a pulpitushoz lépett

Matt Dalbey a szokásos nyitóima után tért el a megszokott menetrendtől, és egy sátánista szöveget kezdett felolvasni az önkormányzat tagjai előtt.

Fogadjuk el a luciferi kísértést, hogy együnk a tudás fájáról

– hangzott el a beszédben. Dalbey azt is hangsúlyozta, hogy az embereket konkrét tetteik, ne pedig önkényes társadalmi normák alapján ítéljék meg.

HOLY SH*T @City_of_Ottumwa in Iowa opened up their most recent city council meeting with a prayer to SATAN. "Let us pray. Dear dark father... HAIL SATAN" WTF is wrong with these people??? https://t.co/Ge92TpnLG6 — Libs of TikTok (@libsoftiktok) October 7, 2026

A felszólalás láthatóan megdöbbentette a jelenlévőket. Rick Bick lelkész azonban nem maradt csendben: a pulpitushoz sietett, és arra kérte a résztvevőket, hogy tegyék semmissé a városra kimondott átkot.

A »Heil Satan« felkiáltásnak itt nincs helye

– jelentette ki a New Life Center lelkésze.

Vita robbant ki az új szabályozás miatt

Az eset nyomán a januárban elfogadott szabályozás is a bírálatok kereszttüzébe került.

Az új rendelkezés lehetővé teszi, hogy az önkormányzati ülések kezdetén bármely vallás vagy filozófiai irányzat képviselője imát mondjon vagy nyilatkozatot tegyen.

Cara Galloway képviselő szerint a döntés vitás helyzeteket teremthet, miközben az önkormányzatnak pártatlannak kell maradnia. Galloway annak idején egyedüliként szavazott a szabályozás ellen.

A rendhagyó „imát” előadó Dalbey a bírálatok ellenére sem hátrált meg. Elmondása szerint az iowai Sátánista Templom tagja, ám ez nem jelenti azt, hogy hisz egy sátáni istenségben. A szervezet saját meghatározása szerint kifejezetten elutasítja az istenek létezésébe vetett hitet.