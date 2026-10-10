Sátánista imával sokkolta társait a korábbi képviselő egy önkormányzati ülésen, a lelkész közbelépett - videó

Komoly felháborodást váltott ki egy iowai önkormányzati ülésen, amikor egy korábbi képviselő sátánista imát olvasott fel, majd a „Heil Satan”, azaz „Éljen a sátán!” felkiáltással zárta beszédét. A jelen lévő lelkész tiltakozott, és arra szólította fel a résztvevőket, hogy hatástalanítsák a városra kimondott „átkot” – olvasható a Nieuwsblad oldalán.
A lelkész is a pulpitushoz lépett
Matt Dalbey a szokásos nyitóima után tért el a megszokott menetrendtől, és egy sátánista szöveget kezdett felolvasni az önkormányzat tagjai előtt.
Fogadjuk el a luciferi kísértést, hogy együnk a tudás fájáról
– hangzott el a beszédben. Dalbey azt is hangsúlyozta, hogy az embereket konkrét tetteik, ne pedig önkényes társadalmi normák alapján ítéljék meg.
A felszólalás láthatóan megdöbbentette a jelenlévőket. Rick Bick lelkész azonban nem maradt csendben: a pulpitushoz sietett, és arra kérte a résztvevőket, hogy tegyék semmissé a városra kimondott átkot.
A »Heil Satan« felkiáltásnak itt nincs helye
– jelentette ki a New Life Center lelkésze.
Vita robbant ki az új szabályozás miatt
Az eset nyomán a januárban elfogadott szabályozás is a bírálatok kereszttüzébe került.
Az új rendelkezés lehetővé teszi, hogy az önkormányzati ülések kezdetén bármely vallás vagy filozófiai irányzat képviselője imát mondjon vagy nyilatkozatot tegyen.
Cara Galloway képviselő szerint a döntés vitás helyzeteket teremthet, miközben az önkormányzatnak pártatlannak kell maradnia. Galloway annak idején egyedüliként szavazott a szabályozás ellen.
A rendhagyó „imát” előadó Dalbey a bírálatok ellenére sem hátrált meg. Elmondása szerint az iowai Sátánista Templom tagja, ám ez nem jelenti azt, hogy hisz egy sátáni istenségben. A szervezet saját meghatározása szerint kifejezetten elutasítja az istenek létezésébe vetett hitet.