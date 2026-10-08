Magához tért a sikertelen kivégzés után Christa Pike – ezek voltak az első szavai

A sikertelen kivégzés után napokkal tért magához a kórházban az 50 éves Christa Pike, akit egy 1995-ben elkövetett gyilkosság miatt ítéltek halálra az Egyesült Államokban. Ügyvédje, Randy Spivey szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a nő dühösen és zavartan ébredt fel, és először azt kérdezte: „Hol vagyok?” és „Ki maga?” – számolt be a BBC.

A sikertelen kivégzés körülményeinek tisztázása érdekében a bíróság elrendelte a bizonyítékok megőrzését

Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

Pike-ot szeptember 30-án próbálták kivégezni Tennessee államban, azonban két adag pentobarbitál beadása után sem halt meg. Kórházba szállították, ahol napokig eszméletlen állapotban kezelték.

Ügyvédei kezdetben attól tartottak, hogy a nő agyhalott, és bármikor lekapcsolhatják az életfenntartó gépekről. Kedden azonban váratlanul beszélni kezdett, bár a kivégzési kísérlet körülményeire csak részben emlékezett.

Súlyos szövődmények léptek fel a sikertelen kivégzés után

Spivey tájékoztatása szerint Pike mindkét karja rendkívül megduzzadt, az egyikben vérrög alakult ki, emellett tüdőgyulladása van, és nyelni sem képes.

A nő továbbra is intenzív orvosi ellátásra szorul. Ügyvédei szerint kezeit és lábait a kórházi ágyhoz rögzítik, annak ellenére, hogy az egészségügyi személyzet kérte a bilincsek eltávolítását.

A jogi képviselők azt is közölték, hogy Pike a kivégzés előtt együttműködött a személyzettel, sőt segített megtalálni az egyik vénáját az injekció beadásához.

Ügyvédje szerint a történtek hosszú távú pszichés következményei egyelőre nem ismertek.

A szakértők és a jogi képviselők úgy vélik, Pike lehet az első olyan amerikai halálraítélt, aki túlélt egy méreginjekcióval végrehajtott kivégzési kísérletet.

Bíróság elé került a félresikerült kivégzés ügye

Szerdán rendkívüli bírósági meghallgatást tartottak, amelyen Pike ügyvédei a kivégzéssel kapcsolatos bizonyítékok megőrzését kérték.

I'Ashea Myles bíró elrendelte, hogy az állam őrizzen meg minden, a kivégzés helyszínén található eszközt és dokumentumot, beleértve az intravénás szerelékeket, a fecskendőket, a csomagolásokat és a gyógyszerek címkéit.

A bíróság emellett bekérte a nő pszichés állapotára vonatkozó dokumentációt a kivégzés előtti, alatti és utáni időszakból. Az összegyűjtött bizonyítékok egy későbbi, Tennessee állammal szembeni per alapját is képezhetik.

Az ügyvédek a kapcsolattartás nehézségeire is panaszkodtak. Elmondásuk szerint egy alkalommal több mint két órát kellett várniuk, mire meglátogathatták ügyfelüket a kórházban. A jogi képviselők azt kérték, hogy Pike telefonon is kapcsolatba léphessen velük, és legalább 48 órával korábban értesítsék őket, ha másik állami intézménybe szállítják.

Tennessee államban felfüggesztették a kivégzéseket

Bill Lee, Tennessee kormányzója a történtek után az év végéig felfüggesztette az államban tervezett valamennyi kivégzést, és vizsgálatot sürgetett annak tisztázására, hogy miért nem sikerült végrehajtani a halálos ítéletet.