Magához tért a sikertelen kivégzés után Christa Pike – ezek voltak az első szavai

A sikertelen kivégzés után napokkal tért magához a kórházban az 50 éves Christa Pike, akit egy 1995-ben elkövetett gyilkosság miatt ítéltek halálra az Egyesült Államokban. Ügyvédje, Randy Spivey szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a nő dühösen és zavartan ébredt fel, és először azt kérdezte: „Hol vagyok?” és „Ki maga?” – számolt be a BBC.
Pike-ot szeptember 30-án próbálták kivégezni Tennessee államban, azonban két adag pentobarbitál beadása után sem halt meg. Kórházba szállították, ahol napokig eszméletlen állapotban kezelték.
Ügyvédei kezdetben attól tartottak, hogy a nő agyhalott, és bármikor lekapcsolhatják az életfenntartó gépekről. Kedden azonban váratlanul beszélni kezdett, bár a kivégzési kísérlet körülményeire csak részben emlékezett.
Súlyos szövődmények léptek fel a sikertelen kivégzés után
Spivey tájékoztatása szerint Pike mindkét karja rendkívül megduzzadt, az egyikben vérrög alakult ki, emellett tüdőgyulladása van, és nyelni sem képes.
A nő továbbra is intenzív orvosi ellátásra szorul. Ügyvédei szerint kezeit és lábait a kórházi ágyhoz rögzítik, annak ellenére, hogy az egészségügyi személyzet kérte a bilincsek eltávolítását.
A jogi képviselők azt is közölték, hogy Pike a kivégzés előtt együttműködött a személyzettel, sőt segített megtalálni az egyik vénáját az injekció beadásához.
Ügyvédje szerint a történtek hosszú távú pszichés következményei egyelőre nem ismertek.
A szakértők és a jogi képviselők úgy vélik, Pike lehet az első olyan amerikai halálraítélt, aki túlélt egy méreginjekcióval végrehajtott kivégzési kísérletet.
Bíróság elé került a félresikerült kivégzés ügye
Szerdán rendkívüli bírósági meghallgatást tartottak, amelyen Pike ügyvédei a kivégzéssel kapcsolatos bizonyítékok megőrzését kérték.
I'Ashea Myles bíró elrendelte, hogy az állam őrizzen meg minden, a kivégzés helyszínén található eszközt és dokumentumot, beleértve az intravénás szerelékeket, a fecskendőket, a csomagolásokat és a gyógyszerek címkéit.
A bíróság emellett bekérte a nő pszichés állapotára vonatkozó dokumentációt a kivégzés előtti, alatti és utáni időszakból. Az összegyűjtött bizonyítékok egy későbbi, Tennessee állammal szembeni per alapját is képezhetik.
Az ügyvédek a kapcsolattartás nehézségeire is panaszkodtak. Elmondásuk szerint egy alkalommal több mint két órát kellett várniuk, mire meglátogathatták ügyfelüket a kórházban. A jogi képviselők azt kérték, hogy Pike telefonon is kapcsolatba léphessen velük, és legalább 48 órával korábban értesítsék őket, ha másik állami intézménybe szállítják.
Tennessee államban felfüggesztették a kivégzéseket
Bill Lee, Tennessee kormányzója a történtek után az év végéig felfüggesztette az államban tervezett valamennyi kivégzést, és vizsgálatot sürgetett annak tisztázására, hogy miért nem sikerült végrehajtani a halálos ítéletet.
A sikertelen kivégzést követően az állam büntetés-végrehajtási vezetője bejelentette lemondását.
A szerdai bírósági meghallgatáson az állam képviselője nem tudott választ adni arra, hogy tervezik-e Pike kivégzésének újbóli kitűzését.
Christa Pike kivégzése több mint kétszáz év után az első női kivégzés lett volna Tennessee államban.
Christa Pike-ot azért ítélték halálra, mert 1995-ben akkori barátjával, Tadaryl Shipp-pel együtt megkínozta és meggyilkolta a 19 éves Colleen Slemmert. Pike a bűncselekmény idején 18, Shipp pedig 17 éves volt. A férfi fiatalkorúsága miatt nem kaphatott halálbüntetést, jelenleg is börtönben van.