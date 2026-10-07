Magához tért a saját kivégzését túlélő Christa Pike, már beszélni is tud

A sikertelen kivégzés után magához tért és ismét beszélni is tud Christa Pike, akinek a múlt héten Tennessee államban két adag pentobarbitált adtak be a halálos ítélet végrehajtása során. Az 50 éves nőt továbbra is intenzív osztályon kezelik – közölték ügyvédei.

Christa Pike, aki két adag méreginjekció beadása után is életben maradt a sikertelen kivégzés során Tennessee-ben

Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

Tájékoztatásuk szerint Pike várható felépüléséről egyelőre nem lehet biztosat mondani, de hosszú rehabilitációra lehet szüksége. A nő karjai súlyosan megsérültek a kivégzési kísérlet során, ennek ellenére továbbra is kéz- és lábbilincsekkel rögzítik a kórházi ágyhoz. Ügyvédei felépülését orvosi szempontból példa nélkülinek nevezték.

Pike a kivégzési kísérlet után eszméletlen volt, és egy Nashville környéki kórházban mesterségesen lélegeztették.

Két adag méreginjekció beadása után is életben maradt

A hatóságok szerint a halálra ítélt nőnek múlt szerda este beadták a Tennessee kivégzési protokolljában előírt két adag pentobarbitált, a nő azonban életben maradt. A kivégzés szemtanúi arról számoltak be, hogy hosszabb ideig hallották nehézkesen lélegezni.

Egyik ügyvédje később azt mondta, hogy az első gyógyszeradag beadása után Pike-ot még beszélni és énekelni is hallotta. A nőt végül mentőautóval szállították egy, a börtönön kívüli egészségügyi intézménybe.

A sikertelen kivégzés pontos oka továbbra sem ismert. Pike ügyvédei szerint jelentős problémák adódtak a vénás hozzáférés biztosításakor. Állításuk szerint a nő egyik karja a kivégzés alatt lilára színeződött, később pedig hólyagok és égési sérülések jelentek meg a szúrások helyén.

A Tennessee-i büntetés-végrehajtási hatóság ugyanakkor korábban azt közölte, hogy a kivégzési protokoll valamennyi előírt lépését végrehajtották – számolt be róla a Focus.

Vizsgálat indult a sikertelen kivégzés miatt Az esetnek Tennessee büntetés-végrehajtási rendszerében is következményei lettek. Frank Strada, az állam büntetés-végrehajtási vezetője lemondott, a sikertelen kivégzés körülményeinek feltárására pedig független vizsgálat indult. Bill Lee kormányzó döntése alapján az év hátralévő részére Tennessee-ben felfüggesztették a további halálos ítéletek végrehajtását.

A Legfelsőbb Bíróság tette lehetővé a kivégzés végrehajtását

A kivégzés előtt még órákon át bizonytalan volt, végrehajtják-e a halálos ítéletet. Egy szövetségi fellebbviteli bíróság először ideiglenesen leállította az eljárást.