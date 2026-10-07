Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kivégzés

Magához tért a saját kivégzését túlélő Christa Pike, már beszélni is tud

47 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Továbbra is kórházban kezelik Christa Pike-ot, aki a múlt héten két adag pentobarbitál beadása ellenére életben maradt Tennessee államban. A sikertelen kivégzés után a nő eszméletlen volt és mesterséges lélegeztetésre szorult, ügyvédei szerint azonban mostanra magához tért és beszélni is tud.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kivégzéshalálraítéltTennesseeméreginjekció

A sikertelen kivégzés után magához tért és ismét beszélni is tud Christa Pike, akinek a múlt héten Tennessee államban két adag pentobarbitált adtak be a halálos ítélet végrehajtása során.  Az 50 éves nőt továbbra is intenzív osztályon kezelik – közölték ügyvédei.

Christa Pike, halálbüntetés, Tennessee, kivégzési kísérlet, pentobarbitál, halálra ítélt nő, méreginjekció, Frank Strada, Bill Lee, amerikai Legfelsőbb Bíróság, Christa Pike, aki két adag méreginjekció beadása után is életben maradt a sikertelen kivégzés során Tennessee-ben, Christa Pike, aki két adag méreginjekció beadása után is életben maradt a sikertelen kivégzés során Tennessee-ben
Christa Pike, aki két adag méreginjekció beadása után is életben maradt a sikertelen kivégzés során Tennessee-ben
Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

Tájékoztatásuk szerint Pike várható felépüléséről egyelőre nem lehet biztosat mondani, de hosszú rehabilitációra lehet szüksége. A nő karjai súlyosan megsérültek a kivégzési kísérlet során, ennek ellenére továbbra is kéz- és lábbilincsekkel rögzítik a kórházi ágyhoz. Ügyvédei felépülését orvosi szempontból példa nélkülinek nevezték.

Pike a kivégzési kísérlet után eszméletlen volt, és egy Nashville környéki kórházban mesterségesen lélegeztették.

Két adag méreginjekció beadása után is életben maradt

A hatóságok szerint a halálra ítélt nőnek múlt szerda este beadták a Tennessee kivégzési protokolljában előírt két adag pentobarbitált, a nő azonban életben maradt. A kivégzés szemtanúi arról számoltak be, hogy hosszabb ideig hallották nehézkesen lélegezni.

Egyik ügyvédje később azt mondta, hogy az első gyógyszeradag beadása után Pike-ot még beszélni és énekelni is hallotta. A nőt végül mentőautóval szállították egy, a börtönön kívüli egészségügyi intézménybe.

A sikertelen kivégzés pontos oka továbbra sem ismert. Pike ügyvédei szerint jelentős problémák adódtak a vénás hozzáférés biztosításakor. Állításuk szerint a nő egyik karja a kivégzés alatt lilára színeződött, később pedig hólyagok és égési sérülések jelentek meg a szúrások helyén.

A Tennessee-i büntetés-végrehajtási hatóság ugyanakkor korábban azt közölte, hogy a kivégzési protokoll valamennyi előírt lépését végrehajtották – számolt be róla a Focus.

Vizsgálat indult a sikertelen kivégzés miatt

Az esetnek Tennessee büntetés-végrehajtási rendszerében is következményei lettek. Frank Strada, az állam büntetés-végrehajtási vezetője lemondott, a sikertelen kivégzés körülményeinek feltárására pedig független vizsgálat indult. Bill Lee kormányzó döntése alapján az év hátralévő részére Tennessee-ben felfüggesztették a további halálos ítéletek végrehajtását.

A Legfelsőbb Bíróság tette lehetővé a kivégzés végrehajtását

A kivégzés előtt még órákon át bizonytalan volt, végrehajtják-e a halálos ítéletet. Egy szövetségi fellebbviteli bíróság először ideiglenesen leállította az eljárást.

Pike ügyvédei azt akarták elérni, hogy a bíróságok ismét vizsgálják meg, megfelelően figyelembe vették-e a nő gyermekkorában elszenvedett súlyos bántalmazásokat és erőszakot, valamint mentális betegségeit a halálos ítélettel kapcsolatos korábbi döntések során.

Tennessee állam ezután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához fordult, amely még aznap feloldotta a halasztást, lehetővé téve a kivégzés végrehajtását. A legfelsőbb bírói fórum egy nappal korábban Pike egy másik kérelmét is elutasította.

Életfogytiglani szabadságvesztést kérnek Pike ügyvédei

Christa Pike ügyvédei a történtek után arra kérték Tennessee kormányzóját, hogy a nő halálbüntetését változtassa feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglani szabadságvesztésre. További jogi lépéseket is kilátásba helyeztek.

Pike-ot 1996-ban ítélték halálra a 19 éves Colleen Slemmer meggyilkolásáért. Pike a bűncselekmény elkövetésekor 18 éves volt. Slemmert 1995-ben egy Knoxville közelében fekvő elhagyatott területen hosszabb időn keresztül kínozták, majd megölték.

Christa Pike kivégzése több mint kétszáz év után az első női kivégzés lett volna Tennessee államban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!