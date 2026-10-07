Magához tért a saját kivégzését túlélő Christa Pike, már beszélni is tud

A sikertelen kivégzés után magához tért és ismét beszélni is tud Christa Pike, akinek a múlt héten Tennessee államban két adag pentobarbitált adtak be a halálos ítélet végrehajtása során. Az 50 éves nőt továbbra is intenzív osztályon kezelik – közölték ügyvédei.
Tájékoztatásuk szerint Pike várható felépüléséről egyelőre nem lehet biztosat mondani, de hosszú rehabilitációra lehet szüksége. A nő karjai súlyosan megsérültek a kivégzési kísérlet során, ennek ellenére továbbra is kéz- és lábbilincsekkel rögzítik a kórházi ágyhoz. Ügyvédei felépülését orvosi szempontból példa nélkülinek nevezték.
Pike a kivégzési kísérlet után eszméletlen volt, és egy Nashville környéki kórházban mesterségesen lélegeztették.
Két adag méreginjekció beadása után is életben maradt
A hatóságok szerint a halálra ítélt nőnek múlt szerda este beadták a Tennessee kivégzési protokolljában előírt két adag pentobarbitált, a nő azonban életben maradt. A kivégzés szemtanúi arról számoltak be, hogy hosszabb ideig hallották nehézkesen lélegezni.
Egyik ügyvédje később azt mondta, hogy az első gyógyszeradag beadása után Pike-ot még beszélni és énekelni is hallotta. A nőt végül mentőautóval szállították egy, a börtönön kívüli egészségügyi intézménybe.
A sikertelen kivégzés pontos oka továbbra sem ismert. Pike ügyvédei szerint jelentős problémák adódtak a vénás hozzáférés biztosításakor. Állításuk szerint a nő egyik karja a kivégzés alatt lilára színeződött, később pedig hólyagok és égési sérülések jelentek meg a szúrások helyén.
A Tennessee-i büntetés-végrehajtási hatóság ugyanakkor korábban azt közölte, hogy a kivégzési protokoll valamennyi előírt lépését végrehajtották – számolt be róla a Focus.
Vizsgálat indult a sikertelen kivégzés miatt
Az esetnek Tennessee büntetés-végrehajtási rendszerében is következményei lettek. Frank Strada, az állam büntetés-végrehajtási vezetője lemondott, a sikertelen kivégzés körülményeinek feltárására pedig független vizsgálat indult. Bill Lee kormányzó döntése alapján az év hátralévő részére Tennessee-ben felfüggesztették a további halálos ítéletek végrehajtását.
A Legfelsőbb Bíróság tette lehetővé a kivégzés végrehajtását
A kivégzés előtt még órákon át bizonytalan volt, végrehajtják-e a halálos ítéletet. Egy szövetségi fellebbviteli bíróság először ideiglenesen leállította az eljárást.
Pike ügyvédei azt akarták elérni, hogy a bíróságok ismét vizsgálják meg, megfelelően figyelembe vették-e a nő gyermekkorában elszenvedett súlyos bántalmazásokat és erőszakot, valamint mentális betegségeit a halálos ítélettel kapcsolatos korábbi döntések során.
Tennessee állam ezután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához fordult, amely még aznap feloldotta a halasztást, lehetővé téve a kivégzés végrehajtását. A legfelsőbb bírói fórum egy nappal korábban Pike egy másik kérelmét is elutasította.
Életfogytiglani szabadságvesztést kérnek Pike ügyvédei
Christa Pike ügyvédei a történtek után arra kérték Tennessee kormányzóját, hogy a nő halálbüntetését változtassa feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglani szabadságvesztésre. További jogi lépéseket is kilátásba helyeztek.
Pike-ot 1996-ban ítélték halálra a 19 éves Colleen Slemmer meggyilkolásáért. Pike a bűncselekmény elkövetésekor 18 éves volt. Slemmert 1995-ben egy Knoxville közelében fekvő elhagyatott területen hosszabb időn keresztül kínozták, majd megölték.
Christa Pike kivégzése több mint kétszáz év után az első női kivégzés lett volna Tennessee államban.