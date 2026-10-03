Lemondott Tennessee börtönfőnöke Christa Pike sikertelen kivégzése után – felfüggesztették a halálos ítéletek végrehajtását

Lemond Frank Strada, Tennessee büntetés-végrehajtási vezetője Christa Pike sikertelen kivégzése után – jelentette be Bill Lee, az amerikai állam kormányzója szombaton.

A sikertelen kivégzés után Christa Pike-ot kórházba szállították

Fotó: HANDOUT / Tennessee Department of Correcti

Strada a kormányzóval közösen kiadott közleményében úgy fogalmazott, hogy távozása Tennessee érdekeit szolgálja. A történtek miatt folyamatban lévő vizsgálatot teljes mértékben indokoltnak és szükségesnek nevezte.

Bill Lee közölte, hogy Strada tisztességgel végezte munkáját, és megköszönte neki, hogy a kialakult helyzetben Tennessee lakosainak érdekeit helyezte előtérbe – számolt be róla a BBC.

A halálsoron lévő nő két adag méreginjekció után is életben maradt

Christa Pike kivégzését szerdán próbálták végrehajtani. A nőnek a kivégzés során két adag méreginjekciót is beadtak, ennek ellenére életben maradt, majd kórházba szállították.

Az eset azért is figyelemre méltó, mert Christa Pike lehetett volna az első nő több mint 200 év után, akin végrehajtják a halálos ítéletet Tennessee államban.

A bírósági dokumentumok szerint Christa Pike jelenleg egy nashville-i kórházban kezelik, ahol az orvosok megpróbálják eltávolítani szervezetéből a kivégzés során alkalmazott szereket. Csütörtök este eszméletlen állapotban volt, intubálták és lélegeztetőgépen tartották.

Ügyvédei szerint a két adag pentobarbitál beadása közben hallani lehetett, ahogy sírt, nyöszörgött és hangosan lélegzett.

Vizsgálják a sikertelen kivégzés körülményeit

Bill Lee független vizsgálatot rendelt el annak megállapítására, mi történt a kivégzés során. A kormányzó egyúttal az év hátralévő részére felfüggesztette a kivégzéseket Tennessee államban.

A büntetés-végrehajtási minisztérium ugyanakkor megvédte az alkalmazott eljárást. Közlése szerint a protokoll nem tesz lehetővé további beavatkozást azokon túl, amelyeket Pike esetében végrehajtottak.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy később ismét megpróbálják-e végrehajtani a halálos ítéletet. Arra sem adtak magyarázatot, hogy miért nem vezetett halálhoz a két adag pentobarbitál.

Pike ügyvédei pénteken sürgősségi indítványt nyújtottak be annak érdekében, hogy a kivégzési kísérlettel kapcsolatos valamennyi bizonyítékot megőrizzék.

Pike ügyvédei már a kivégzés előtt jelezték, hogy a nő egészségi állapota és anatómiai adottságai miatt a méreginjekció beadása a szokásosnál nagyobb fájdalommal és szenvedéssel járhat. Érvelésükben egyebek mellett Christa trombocitózisára és vékony vénáira hivatkoztak.

A kivégzés végrehajtását több, az utolsó pillanatban benyújtott jogi beadvánnyal is megpróbálták megakadályozni. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága két erre irányuló kérelmet is elutasított, Bill Lee kormányzó pedig nem adott kegyelmet Pike-nak.