Óriási sikkasztási botrány az állami lottónál – luxustáskák, arany és készpénz került elő

Mintegy 1,3 millió euró, átszámítva körülbelül 475 millió forint sikkasztás miatt indult nyomozás az északmacedón állami lottótársaság két pénzügyi vezetője ellen – közölte a szkopjei ügyészség.
Az eljárás a társaság pénzügyi és számviteli részlegének korábbi igazgatója, valamint a pénzügyi ügyekért felelős vezető ellen folyik. A két nőt hivatali sikkasztással gyanúsítják, a rendőrség pedig üzleti könyvek meghamisítása vagy megsemmisítése miatt is feljelentést tett ellenük.
A napi bevételekből és a bankszámlákról is eltűnhetett pénz
A nyomozó hatóság szerint a feltételezett bűncselekményt 2024 folyamán követték el. A gyanú szerint a két vezető az állami lottó saját értékesítőhelyein keletkezett napi bevételből, valamint a vállalat bankszámláiról tulajdonított el pénzt.
A hatóságok szerint a hiány leplezésére a társaság különböző bankszámlái között utaltak át összegeket, valótlan pénzügyi tranzakciókat tüntettek fel, továbbá hamis pénzügyi és számviteli dokumentumokat készítettek és használtak. A könyvelésben fiktív pénztári kifizetéseket is rögzítettek.
Luxusmárkák táskáit, aranyat és értékes órákat foglaltak le
A házkutatások során a nyomozók eredeti számviteli dokumentumokat, mobiltelefonokat, laptopokat, USB-adathordozókat, külső merevlemezeket és más elektronikus eszközöket foglaltak le.
A hatóságok készpénzt, aranyat és arany ékszereket, Swarovski-ékszereket, nagy értékű órákat, valamint Hermès, Louis Vuitton és Dior márkájú luxustáskákat is találtak. Az egyik átvizsgált ingatlan melletti udvarban kidobott dokumentumokra bukkantak, amelyek a hatóság szerint kapcsolatban állhatnak az üggyel.
Őrizetbe vették a két gyanúsítottat
A két nőt őrizetbe vették, a szkopjei ügyészség pedig kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. Az ügyészség szerint fennáll a szökés, a bizonyítékok elrejtésének vagy megsemmisítésének, a tanúk befolyásolásának, illetve a bűncselekmény megismétlésének veszélye.