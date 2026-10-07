Óriási sikkasztási botrány az állami lottónál – luxustáskák, arany és készpénz került elő

Mintegy 1,3 millió euró, átszámítva körülbelül 475 millió forint sikkasztás miatt indult nyomozás az északmacedón állami lottótársaság két pénzügyi vezetője ellen – közölte a szkopjei ügyészség.

Észak-Macedóniában sikkasztás miatt indult nyomozás az állami lottótársaság két pénzügyi vezetője ellen

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Az eljárás a társaság pénzügyi és számviteli részlegének korábbi igazgatója, valamint a pénzügyi ügyekért felelős vezető ellen folyik. A két nőt hivatali sikkasztással gyanúsítják, a rendőrség pedig üzleti könyvek meghamisítása vagy megsemmisítése miatt is feljelentést tett ellenük.

A napi bevételekből és a bankszámlákról is eltűnhetett pénz

A nyomozó hatóság szerint a feltételezett bűncselekményt 2024 folyamán követték el. A gyanú szerint a két vezető az állami lottó saját értékesítőhelyein keletkezett napi bevételből, valamint a vállalat bankszámláiról tulajdonított el pénzt.

A hatóságok szerint a hiány leplezésére a társaság különböző bankszámlái között utaltak át összegeket, valótlan pénzügyi tranzakciókat tüntettek fel, továbbá hamis pénzügyi és számviteli dokumentumokat készítettek és használtak. A könyvelésben fiktív pénztári kifizetéseket is rögzítettek.

Luxusmárkák táskáit, aranyat és értékes órákat foglaltak le

A házkutatások során a nyomozók eredeti számviteli dokumentumokat, mobiltelefonokat, laptopokat, USB-adathordozókat, külső merevlemezeket és más elektronikus eszközöket foglaltak le.

A hatóságok készpénzt, aranyat és arany ékszereket, Swarovski-ékszereket, nagy értékű órákat, valamint Hermès, Louis Vuitton és Dior márkájú luxustáskákat is találtak. Az egyik átvizsgált ingatlan melletti udvarban kidobott dokumentumokra bukkantak, amelyek a hatóság szerint kapcsolatban állhatnak az üggyel.