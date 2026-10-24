Három órán át zokogott a nő a repülőn, mert nem cseréltek vele helyet - videó

Egyeseknek már egyetlen nap is elviselhetetlen a párjuk nélkül, másoknál viszont egy tízórás repülőút is valóságos érzelmi cunamit indít el. Az Isztambulból Washingtonba tartó járaton egy nő annyira szeretett volna a férje mellett ülni, hogy a helycsere visszautasítása után állítólag három órán át sírt. Tomiko Harvey utazási blogger történetét az Instagramon csaknem ötmillióan nézték meg – írja a svájci Blick.

Egy Isztambulból Washingtonba tartó járaton három órán át sírt egy nő

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / sírt

Nem adta át a helyét, jöttek a könnyek

Harvey a hosszú útra folyosó melletti ülést választott, hogy kényelmesen felállhasson, nyújtózhasson, és bármikor kimehessen a mosdóba. Szomszédja azonban arra kérte, cseréljenek helyet, mivel a férje két sorral előrébb ült. A bloggernek így a folyosó melletti hely helyett a középső üléssel kellett volna beérnie.

Tomiko Harvey nemet mondott, a nő pedig a beszámoló szerint három órán át hullatta a könnyeit.

Amikor megkérdezték tőle, mi a baj, azt mondta, nincs semmi komoly, csak hiányzik neki a férje, és szeretné a vállára hajtani a fejét.

A férj közben békésen szunyókált

Ilyen ez a szerelem! Miközben a feleség nehezen viselte a távolságot, a férj láthatóan könnyebben kezelte a külön töltött órákat:

két sorral előrébb, fejhallgatóval a fülén aludta át a repülés jelentős részét.

Az utazási blogger a leszállás után sem hagyta ki a ziccert, gratulált az asszonynak, amiért sikerült tíz órát kibírnia a férje nélkül. Úgy tűnik, a fedélzeten nemcsak a lábtér, hanem a házastársi közelség is komoly kérdés lehet.

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