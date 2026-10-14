Rá sem ismerni a sivatagra: elképesztő változást hozott az El Niño – galéria

A nagy esőzéseket a kialakuló szuper El Niñóval hozzák összefüggésbe. A virágzás ugyan gyönyörű látványt teremtett és turisták ezreit vonzza, a csapadék másutt pusztító áradásokat okozott: legalább tíz ember meghalt, több mint százezren pedig elakadtak vagy elszigetelődtek.

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A sivatag kopár felszíne alatt magvak, hagymák és gumók, valamint gerinctelen állatok és hüllők petéi szunnyadnak. Ezek akár évtizedeken keresztül is nyugalmi állapotban maradhatnak, majd az eső hatására gyorsan életre kelnek és szaporodni kezdenek.

César Pizarro, a chilei erdészeti társaság természetvédelmi szakembere szerint olyan dombokon és hegyvonulatokon is megjelent a növényzet, ahol 30–40 éve nem láttak virágokat.

A virágzó sivatag novemberig várhatóan csaknem 300 ezer, ott-tartózkodással járó turistautat vonzhat a térségbe. A látványos jelenség ezzel az Atacama idei idegenforgalmának egyik legfontosabb attrakciójává válhat.