Rá sem ismerni a sivatagra: elképesztő változást hozott az El Niño – galéria

Virágzó tengerré változott a világ egyik legszárazabb területének számító Atacama-sivatag. A rendkívüli természeti jelenség becslések szerint mintegy 17 ezer négyzetkilométert borít be.
Soha nem látott színekben pompázik a chilei sivatag
Az Atacama évente rendszerint mindössze 15 milliméter csapadékot kap, idén azonban rekordmennyiségű eső hullott Chile több térségében. Júliusban és augusztusban egyes helyeken 160–190 millimétert mértek, amire az 1950-es években kezdődött megfigyelések óta nem volt példa.
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A nagy esőzéseket a kialakuló szuper El Niñóval hozzák összefüggésbe. A virágzás ugyan gyönyörű látványt teremtett és turisták ezreit vonzza, a csapadék másutt pusztító áradásokat okozott: legalább tíz ember meghalt, több mint százezren pedig elakadtak vagy elszigetelődtek.
A sivatag kopár felszíne alatt magvak, hagymák és gumók, valamint gerinctelen állatok és hüllők petéi szunnyadnak. Ezek akár évtizedeken keresztül is nyugalmi állapotban maradhatnak, majd az eső hatására gyorsan életre kelnek és szaporodni kezdenek.
César Pizarro, a chilei erdészeti társaság természetvédelmi szakembere szerint olyan dombokon és hegyvonulatokon is megjelent a növényzet, ahol 30–40 éve nem láttak virágokat.
A virágzó sivatag novemberig várhatóan csaknem 300 ezer, ott-tartózkodással járó turistautat vonzhat a térségbe. A látványos jelenség ezzel az Atacama idei idegenforgalmának egyik legfontosabb attrakciójává válhat.