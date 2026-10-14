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sivatag

Rá sem ismerni a sivatagra: elképesztő változást hozott az El Niño – galéria

33 perce
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Rózsaszín, sárga és fehér virágokból álló élő szőnyeg borította be a chilei Atacama-sivatagot. A rendkívüli esőzések több mint 200 növényfajt ébresztettek fel, létrehozva az 1997 óta látott legnagyobb és legintenzívebb sivatagi virágzást.
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sivatagatacama - sivatagcsapadék

Virágzó tengerré változott a világ egyik legszárazabb területének számító Atacama-sivatag. A rendkívüli természeti jelenség becslések szerint mintegy 17 ezer négyzetkilométert borít be.

sivatag
Kivirágzott a sivatag. Fotó: JAVIER TORRES / AFP

Soha nem látott színekben pompázik a chilei sivatag

Az Atacama évente rendszerint mindössze 15 milliméter csapadékot kap, idén azonban rekordmennyiségű eső hullott Chile több térségében. Júliusban és augusztusban egyes helyeken 160–190 millimétert mértek, amire az 1950-es években kezdődött megfigyelések óta nem volt példa.

A képre kattinva galéria nyílik:

Flowers bloom at the Atacama Desert in Copiapo, Chile on September 18, 2026. (Photo by Javier TORRES / AFP)
People watch flowers blooming at the Atacama Desert in Copiapo, Chile on September 18, 2026. (Photo by Javier TORRES / AFP) Atacama-sivatag, Atacama-sivataggaléria,
Atacama-sivatag, Atacama-sivataggaléria, ATACAMA DESERT, CHILE - SEPTEMBER 8: The first flowers begin to appear in the Atacama Desert, near Copiapo, Chile on September 8, 2026. Unusual rainfall associated with the 'El Nino' phenomenon has created the n
Flowers bloom at the Atacama Desert in Copiapo, Chile on September 17, 2026. (Photo by Javier TORRES / AFP) Atacama-sivatag, Atacama-sivataggaléria,
Wildflowers bloom in the Atacama Desert near Copiapo, Chile, with a Chilean flag seen in the background on September 18, 2026. (Photo by Javier TORRES / AFP) Atacama-sivatag, Atacama-sivataggaléria,
ATACAMA DESERT, CHILE - SEPTEMBER 8: Aerial view of the first flowers beginning to appear in the Atacama Desert, near Copiapo, Chile, on September 8, 2026. Unusual rainfall associated with the 'El Nino' phenomenon has created the necessary moisture condit
ATACAMA DESERT, CHILE - SEPTEMBER 8: The first flowers begin to appear in the Atacama Desert, near Copiapo, Chile on September 8, 2026. Unusual rainfall associated with the 'El Nino' phenomenon has created the necessary moisture conditions for an early st
ATACAMA DESERT, CHILE - SEPTEMBER 8: The first flowers begin to appear in the Atacama Desert, near Copiapo, Chile on September 8, 2026. Unusual rainfall associated with the 'El Nino' phenomenon has created the necessary moisture conditions for an early st
ATACAMA DESERT, CHILE - SEPTEMBER 8: The first flowers begin to appear in the Atacama Desert, near Copiapo, Chile on September 8, 2026. Unusual rainfall associated with the 'El Nino' phenomenon has created the necessary moisture conditions for an early st
A researcher documents blooming wildflowers in the Atacama Desert near Copiapo, Chile, on September 17, 2026. (Photo by Javier TORRES / AFP) Atacama-sivatag, Atacama-sivataggaléria,
A pickup truck drives along a road bordered by blooming wildflowers in the Atacama Desert near Copiapo, Chile, on September 17, 2026. (Photo by Javier TORRES / AFP) Atacama-sivatag, Atacama-sivataggaléria,
Flowers bloom at the Atacama Desert in Copiapo, Chile on September 17, 2026. (Photo by Javier TORRES / AFP) Atacama-sivatag, Atacama-sivataggaléria,
A field of blue wildflowers is seen in the Atacama Desert near Copiapo, Chile, at sunset on September 17, 2026. (Photo by Javier TORRES / AFP) Atacama-sivatag, Atacama-sivataggaléria,
Galéria: A természet csodája, virágtenger borítja az Atacama-sivatagot
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Színpompás csoda a Föld legszárazabb sivatagában

A nagy esőzéseket a kialakuló szuper El Niñóval hozzák összefüggésbe. A virágzás ugyan gyönyörű látványt teremtett és turisták ezreit vonzza, a csapadék másutt pusztító áradásokat okozott: legalább tíz ember meghalt, több mint százezren pedig elakadtak vagy elszigetelődtek.

People watch flowers blooming at the Atacama Desert in Copiapo, Chile on September 18, 2026. (Photo by Javier TORRES / AFP)
Fotó: JAVIER TORRES / AFP

A sivatag kopár felszíne alatt magvak, hagymák és gumók, valamint gerinctelen állatok és hüllők petéi szunnyadnak. Ezek akár évtizedeken keresztül is nyugalmi állapotban maradhatnak, majd az eső hatására gyorsan életre kelnek és szaporodni kezdenek.

César Pizarro, a chilei erdészeti társaság természetvédelmi szakembere szerint olyan dombokon és hegyvonulatokon is megjelent a növényzet, ahol 30–40 éve nem láttak virágokat.

A virágzó sivatag novemberig várhatóan csaknem 300 ezer, ott-tartózkodással járó turistautat vonzhat a térségbe. A látványos jelenség ezzel az Atacama idei idegenforgalmának egyik legfontosabb attrakciójává válhat.

Flowers bloom at the Atacama Desert in Copiapo, Chile on September 18, 2026. (Photo by Javier TORRES / AFP)
Fotó: JAVIER TORRES / AFP

 

 

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