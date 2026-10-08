Öt biciklist ütött el, majd ismét feléjük hajtott a sofőr, akinek megdöbbentő múltja van

Egy 42 éves férfi autóval hajtott bele egy öt nőből álló kerékpáros csoportba a spanyolországi Murcia közelében, majd mintegy 200 méter után megfordult, és ismét megindult feléjük. Két nő súlyosan megsérült, az egyikük intenzív osztályra került – tudta meg a belga Nieuwsblad.
Visszafordult, hogy ismét nekik hajtson
Az eset vasárnap délelőtt történt Cañadas de San Pedro közelében, az RM-F18-as úton. A kerékpárosklub tagjai együtt haladtak, amikor az autós hátulról beléjük csapódott.
A csapat élén haladó egyik biciklis nő sértetlen maradt. Elmondása szerint először észre sem vette a járművet, majd azt látta, hogy a gépkocsi mellettük halad, miközben két társa a motorháztetőn fekszik.
A sofőr hirtelen fékezett, az egyik barátnője pedig az útra zuhant, majd az autó áthajtott rajta.
A férfi ezután elhajtott, de mintegy 200 méterrel később megfordult, és ismét a csoport felé vette az irányt. A nők az út szélére, illetve az árokba ugrottak, az ámokfutó pedig az utolsó pillanatban elrántotta a kormányt. Így a többieknek sikerült elkerülniük az újabb ütközést.
A két súlyosan sérült nőt kórházba vitték, egyikük az intenzív osztályra került.
Kábítószer hatása alatt állt
A sofőr néhány kilométerrel arrébb hátrahagyta a járművet, majd gyalog menekült, de rövid időn belül elfogták. A drogteszt kimutatta, hogy kábítószer hatása alatt vezetett.
A hatóságok azt is megállapították, hogy
a férfit korábban emberölés miatt elítélték, és az eset idején büntetés-végrehajtási eltávozáson volt.
A bíróság óvadék nélkül elrendelte a letartóztatását. Emberölési kísérlettel, kábítószer hatása alatti vezetéssel, gondatlanságból okozott sérüléssel és a baleset helyszínének elhagyásával gyanúsítják.
Másik tragikus eset is történt a minap: kismotorosok közé hajtott egy 61 éves autós, a balesetben négy fiatal meghalt.