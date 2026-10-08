Öt biciklist ütött el, majd ismét feléjük hajtott a sofőr, akinek megdöbbentő múltja van

Egy 42 éves férfi autóval hajtott bele egy öt nőből álló kerékpáros csoportba a spanyolországi Murcia közelében, majd mintegy 200 méter után megfordult, és ismét megindult feléjük. Két nő súlyosan megsérült, az egyikük intenzív osztályra került – tudta meg a belga Nieuwsblad.

Öt kerékpárost ütött el a sofőr, majd visszafordult, hogy újra nekik hajtson.

Fotó: Spanyol csendőrség (Guardia Civil)

Visszafordult, hogy ismét nekik hajtson

Az eset vasárnap délelőtt történt Cañadas de San Pedro közelében, az RM-F18-as úton. A kerékpárosklub tagjai együtt haladtak, amikor az autós hátulról beléjük csapódott.

A csapat élén haladó egyik biciklis nő sértetlen maradt. Elmondása szerint először észre sem vette a járművet, majd azt látta, hogy a gépkocsi mellettük halad, miközben két társa a motorháztetőn fekszik.

A sofőr hirtelen fékezett, az egyik barátnője pedig az útra zuhant, majd az autó áthajtott rajta.

A férfi ezután elhajtott, de mintegy 200 méterrel később megfordult, és ismét a csoport felé vette az irányt. A nők az út szélére, illetve az árokba ugrottak, az ámokfutó pedig az utolsó pillanatban elrántotta a kormányt. Így a többieknek sikerült elkerülniük az újabb ütközést.

A két súlyosan sérült nőt kórházba vitték, egyikük az intenzív osztályra került.

Kábítószer hatása alatt állt

A sofőr néhány kilométerrel arrébb hátrahagyta a járművet, majd gyalog menekült, de rövid időn belül elfogták. A drogteszt kimutatta, hogy kábítószer hatása alatt vezetett.

A hatóságok azt is megállapították, hogy

a férfit korábban emberölés miatt elítélték, és az eset idején büntetés-végrehajtási eltávozáson volt.

A bíróság óvadék nélkül elrendelte a letartóztatását. Emberölési kísérlettel, kábítószer hatása alatti vezetéssel, gondatlanságból okozott sérüléssel és a baleset helyszínének elhagyásával gyanúsítják.

Másik tragikus eset is történt a minap: kismotorosok közé hajtott egy 61 éves autós, a balesetben négy fiatal meghalt.