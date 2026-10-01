Sikeresen fellőtték a SpaceX újabb űrhajóját, négy űrhajós tart a Nemzetközi Űrállomásra

Sikeresen elindult a SpaceX Crew-13 küldetése, amely négy űrhajóst szállít a Nemzetközi Űrállomásra. A Falcon 9 rakéta a floridai Cape Canaveral űrközpontjából emelkedett a magasba, majd a Dragon űrhajónak mintegy nyolc órára lesz szüksége ahhoz, hogy elérje és dokkoljon az űrállomáshoz.

SpaceX: sikeresen fellőtték a Crew-13 küldetést, négy űrhajós tart a Nemzetközi Űrállomásra

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A küldetés parancsnoka Jessica Watkins, a NASA geológusa, aki második alkalommal jutott el az űrbe. Korábban 2022-ben a Crew-4 küldetés tagjaként járt a Nemzetközi Űrállomáson, és eddig összesen 170 napot töltött a világűrben. A küldetés pilótája, Luke Delaney tengerészeti repülőtisztként dolgozott, számára ez lesz az első űrutazás.

A legénység két további tagja Kanada, illetve Oroszország képviseletében vesz részt a küldetésben. Joshua Kutryk, a Kanadai Űrügynökség űrhajósa, valamint Szergej Tyeteryatnyikov, a Roszkoszmosz kozmonautája szintén először jutott el a világűrbe.

Az űrhajó a Grace nevet kapta, és ez az ötödik, egyben utolsó Dragon, amelyet a SpaceX megépített. A kapszula korábban már járt a Nemzetközi Űrállomáson, akkor az Axiom Ax-4 küldetés négy magánűrhajósát szállította.

A Crew-13 küldetés tagjai mintegy hat hónapot töltenek majd az űrállomáson. Ez idő alatt karbantartási munkákat végeznek, valamint számos tudományos kísérletben vesznek részt.

A kutatások között szerepel egy olyan őssejtvizsgálat is, amely a Parkinson-kór kezelésének jobb megértését segítheti. Emellett azt is vizsgálják, hogyan lehet növényeket termeszteni az űrben a hosszabb időtartamú küldetések előkészítése érdekében, valamint új orvosi eszközöket tesztelnek a legénység egészségi állapotának ellenőrzésére.

A küldetés indulását korábban elhalasztották, miután augusztusban oxidálószer-szivárgást észleltek a Dragon kapszulán a feldolgozás során. A NASA és a SpaceX ezt követően a szeptember közepére tervezett indulást későbbre tolta, hogy megtalálják és kijavítsák a problémát.

A Crew-13 küldetés neve az Apollo–13 történelmi küldetésére is utal. A legénység ennek emlékére az Apollo–13 elemeit is beépítette saját küldetésjelvényébe, felidézve azt a találékonyságot és bátorságot, amely az 1970-es küldetés legénységének megmentéséhez kellett.