Meghalt a spanyol lakhatási tüntetések jelképévé vált nő

Elhunyt Maricarmen Abascal, az a 87 éves spanyol asszony, akinek kilakoltatása után országszerte tiltakozások kezdődtek a lakhatási válság miatt. A spanyol lakhatási tüntetések szimbólumává vált nő haláláról szerdán számolt be a bérlők érdekképviseleti szövetsége (Confederación de Sindicatos de Inquilinas).
A szervezet közleményében hangsúlyozta, hogy bár végül történelmi jelentőségű megállapodás született az idős asszony otthonába való visszatéréséről, a döntés túl későn érkezett.
A szövetség szerint a kilakoltatást követő események, a tömegtüntetések, a köztereken kialakított sátortáborok, az előrehozott választások és a meghirdetett általános sztrájk történelmi fordulópontot jelentenek, ugyanakkor mindez túl nagy áldozatot követelt.
A közleményben kiemelték, hogy Maricarmen Abascal küzdelmének emléke és öröksége tovább él. A szervezet ígéretet tett arra, hogy folytatja a tisztességes lakhatásért vívott küzdelmet.
Hetven év után lakoltatták ki otthonából
A 87 éves asszonyt 15 nappal halála előtt szállították kórházba. A spanyol és a nemzetközi sajtóban is nagy visszhangot váltottak ki azok a felvételek, amelyeken az idős nőt kilakoltatása napján hordágyon viszik ki otthonából.
Maricarmen Abascal hetven éven át élt ugyanabban a bérlakásban, amelyet végül hat évig tartó jogi eljárást követően kellett elhagynia.
Az ingatlan tulajdonjogát 2020-ban megszerző vállalat a korábbi összeg többszörösére emelte a lakbért. Az új bérleti díj már az asszony teljes nyugdíját is meghaladta, ezért nem tudta vállalni annak kifizetését.
Kilakoltatását civil szervezetek és aktivisták összefogással próbálták megakadályozni, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel.
A történtek jelentős társadalmi felháborodást váltottak ki, és tiltakozóakciók sorát indították el Spanyolországban.
A spanyol lakhatási tüntetések hatására megállapodás született
A tiltakozások nyomására az ingatlant tulajdonló vállalat végül megállapodott Maricarmen Abascal jogi képviselőivel.
Az egyezség értelmében az idős asszony visszaköltözhetett volna korábbi otthonába, és a jövőben nyugdíjának 30 százalékát kellett volna bérleti díjként megfizetnie. A megállapodás azonban már nem valósulhatott meg, mivel az asszony meghalt, mielőtt visszatérhetett volna lakásába.
A kilakoltatás miatt Madrid központjában, a Puerta del Sol téren folyamatos tiltakozás kezdődött. A demonstrálók sátortábort alakítottak ki, és a lakhatási válság kezelését követelték.
A megmozdulásokhoz más spanyol városok is csatlakoztak. Barcelonában, Bilbaóban, Zaragozában és Sevillában szintén sátortáborokat állítottak fel a tiltakozók.
Előrehozott választások és általános sztrájk Spanyolországban
A lakhatási válság körüli társadalmi elégedetlenség politikai következményekkel is járt.
A spanyol parlament feloszlott, és november 29-re előrehozott választásokat írtak ki, miután a lakhatási problémák kezelésére kidolgozott kormányrendeletek nem kapták meg a törvényhozás jóváhagyását. A tiltakozók azonban a politikai fejlemények ellenére sem hagytak fel a demonstrációkkal.
A legnagyobb spanyol szakszervezetek november 11-re egynapos általános sztrájkot hirdettek. A munkabeszüntetés célja, hogy tisztességes lakhatási feltételeket és az azok biztosításához szükséges béreket követeljenek.
Maricarmen Abascal halála után a bérlők érdekképviseleti szervezete közölte, hogy folytatja a küzdelmet a lakhatási jogokért.