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Spanyolország

Meghalt a spanyol lakhatási tüntetések jelképévé vált nő

52 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Elhunyt az a 87 éves asszony, akinek kilakoltatása országos tiltakozáshullámot indított el Spanyolországban. A spanyol lakhatási tüntetések jelképévé vált nő ügyében végül megállapodás született, de már nem térhetett vissza otthonába.
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Spanyolországhalálhírtüntetés

Elhunyt Maricarmen Abascal, az a 87 éves spanyol asszony, akinek kilakoltatása után országszerte tiltakozások kezdődtek a lakhatási válság miatt. A spanyol lakhatási tüntetések szimbólumává vált nő haláláról szerdán számolt be a bérlők érdekképviseleti szövetsége (Confederación de Sindicatos de Inquilinas).

Maricarmen Abascal, kilakoltatás, spanyol lakhatási válság, Madrid, Puerta del Sol, bérleti díj, előrehozott választások, általános sztrájk, Madridban, a Puerta del Sol téren emlékeznek a spanyol lakhatási tüntetések jelképévé vált Maricarmen AbascalraPeople gather for a vigil in the Puerta del Sol after learning that Maricarmen Abascal, the 87-year-old pensioner whose eviction triggered nationwide protests over Spain's chronic housing crisis and a political debate that culminated in early elections, had died in hospital in Madrid on October 7, 2026. Abascal became a symbol of Spain's housing market on September 23 when she was evicted from her life-long Madrid home on a stretcher after the real estate firm that owned the apartment drastically hiked the rent. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Madridban, a Puerta del Sol téren emlékeznek a spanyol lakhatási tüntetések jelképévé vált Maricarmen Abascalra 
Fotó: THOMAS COEX / AFP

A szervezet közleményében hangsúlyozta, hogy bár végül történelmi jelentőségű megállapodás született az idős asszony otthonába való visszatéréséről, a döntés túl későn érkezett.

A szövetség szerint a kilakoltatást követő események, a tömegtüntetések, a köztereken kialakított sátortáborok, az előrehozott választások és a meghirdetett általános sztrájk történelmi fordulópontot jelentenek, ugyanakkor mindez túl nagy áldozatot követelt.

A közleményben kiemelték, hogy Maricarmen Abascal küzdelmének emléke és öröksége tovább él. A szervezet ígéretet tett arra, hogy folytatja a tisztességes lakhatásért vívott küzdelmet.

Hetven év után lakoltatták ki otthonából

A 87 éves asszonyt 15 nappal halála előtt szállították kórházba. A spanyol és a nemzetközi sajtóban is nagy visszhangot váltottak ki azok a felvételek, amelyeken az idős nőt kilakoltatása napján hordágyon viszik ki otthonából.

Maricarmen Abascal hetven éven át élt ugyanabban a bérlakásban, amelyet végül hat évig tartó jogi eljárást követően kellett elhagynia.

Az ingatlan tulajdonjogát 2020-ban megszerző vállalat a korábbi összeg többszörösére emelte a lakbért. Az új bérleti díj már az asszony teljes nyugdíját is meghaladta, ezért nem tudta vállalni annak kifizetését.

Kilakoltatását civil szervezetek és aktivisták összefogással próbálták megakadályozni, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel.

A történtek jelentős társadalmi felháborodást váltottak ki, és tiltakozóakciók sorát indították el Spanyolországban.

A spanyol lakhatási tüntetések hatására megállapodás született

A tiltakozások nyomására az ingatlant tulajdonló vállalat végül megállapodott Maricarmen Abascal jogi képviselőivel.

Az egyezség értelmében az idős asszony visszaköltözhetett volna korábbi otthonába, és a jövőben nyugdíjának 30 százalékát kellett volna bérleti díjként megfizetnie. A megállapodás azonban már nem valósulhatott meg, mivel az asszony meghalt, mielőtt visszatérhetett volna lakásába.

A kilakoltatás miatt Madrid központjában, a Puerta del Sol téren folyamatos tiltakozás kezdődött. A demonstrálók sátortábort alakítottak ki, és a lakhatási válság kezelését követelték.

A megmozdulásokhoz más spanyol városok is csatlakoztak. Barcelonában, Bilbaóban, Zaragozában és Sevillában szintén sátortáborokat állítottak fel a tiltakozók.

Előrehozott választások és általános sztrájk Spanyolországban

A lakhatási válság körüli társadalmi elégedetlenség politikai következményekkel is járt.

A spanyol parlament feloszlott, és november 29-re előrehozott választásokat írtak ki, miután a lakhatási problémák kezelésére kidolgozott kormányrendeletek nem kapták meg a törvényhozás jóváhagyását. A tiltakozók azonban a politikai fejlemények ellenére sem hagytak fel a demonstrációkkal.

A legnagyobb spanyol szakszervezetek november 11-re egynapos általános sztrájkot hirdettek. A munkabeszüntetés célja, hogy tisztességes lakhatási feltételeket és az azok biztosításához szükséges béreket követeljenek.

Maricarmen Abascal halála után a bérlők érdekképviseleti szervezete közölte, hogy folytatja a küzdelmet a lakhatási jogokért.

 

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