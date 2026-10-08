Meghalt a spanyol lakhatási tüntetések jelképévé vált nő

Elhunyt Maricarmen Abascal, az a 87 éves spanyol asszony, akinek kilakoltatása után országszerte tiltakozások kezdődtek a lakhatási válság miatt. A spanyol lakhatási tüntetések szimbólumává vált nő haláláról szerdán számolt be a bérlők érdekképviseleti szövetsége (Confederación de Sindicatos de Inquilinas).

Madridban, a Puerta del Sol téren emlékeznek a spanyol lakhatási tüntetések jelképévé vált Maricarmen Abascalra

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A szervezet közleményében hangsúlyozta, hogy bár végül történelmi jelentőségű megállapodás született az idős asszony otthonába való visszatéréséről, a döntés túl későn érkezett.

A szövetség szerint a kilakoltatást követő események, a tömegtüntetések, a köztereken kialakított sátortáborok, az előrehozott választások és a meghirdetett általános sztrájk történelmi fordulópontot jelentenek, ugyanakkor mindez túl nagy áldozatot követelt.

A közleményben kiemelték, hogy Maricarmen Abascal küzdelmének emléke és öröksége tovább él. A szervezet ígéretet tett arra, hogy folytatja a tisztességes lakhatásért vívott küzdelmet.

Hetven év után lakoltatták ki otthonából A 87 éves asszonyt 15 nappal halála előtt szállították kórházba. A spanyol és a nemzetközi sajtóban is nagy visszhangot váltottak ki azok a felvételek, amelyeken az idős nőt kilakoltatása napján hordágyon viszik ki otthonából. Maricarmen Abascal hetven éven át élt ugyanabban a bérlakásban, amelyet végül hat évig tartó jogi eljárást követően kellett elhagynia. Az ingatlan tulajdonjogát 2020-ban megszerző vállalat a korábbi összeg többszörösére emelte a lakbért. Az új bérleti díj már az asszony teljes nyugdíját is meghaladta, ezért nem tudta vállalni annak kifizetését. Kilakoltatását civil szervezetek és aktivisták összefogással próbálták megakadályozni, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. A történtek jelentős társadalmi felháborodást váltottak ki, és tiltakozóakciók sorát indították el Spanyolországban.

A spanyol lakhatási tüntetések hatására megállapodás született

A tiltakozások nyomására az ingatlant tulajdonló vállalat végül megállapodott Maricarmen Abascal jogi képviselőivel.

Az egyezség értelmében az idős asszony visszaköltözhetett volna korábbi otthonába, és a jövőben nyugdíjának 30 százalékát kellett volna bérleti díjként megfizetnie. A megállapodás azonban már nem valósulhatott meg, mivel az asszony meghalt, mielőtt visszatérhetett volna lakásába.

A kilakoltatás miatt Madrid központjában, a Puerta del Sol téren folyamatos tiltakozás kezdődött. A demonstrálók sátortábort alakítottak ki, és a lakhatási válság kezelését követelték.