Drámai fordulat a spanyol vonatbaleset után: három eltűnt utast életben találtak

A toledói és ciudad reali igazságügyi orvostani intézet valamennyi, összesen 69 áldozat boncolását elvégezte. Az urdai vonatbaleset ideiglenes halálos áldozati mérlege továbbra is 69.
Az Integrált Adatközpont közlése szerint eddig 36 elhunyt személyazonosságát állapították meg. Közülük 27 ember – 18 férfi és 9 nő – családját már értesítették. A fennmaradó kilenc azonosított áldozat hozzátartozóit a hatóságok ígérete szerint a lehető leghamarabb tájékoztatják.
Az azonosításokat eddig minden esetben ujjlenyomat alapján végezte el a spanyol csendőrség kriminalisztikai szolgálata.
Befejezték a spanyol vonatbaleset áldozatainak boncolását
A jelenleg aktív 67 eltűnési bejelentés egyike Marta Shahbazihoz kapcsolódik. A 41 éves, Leónban született tudós a Cambridge-i Egyetem Molekuláris Biológiai Laboratóriumának kutatócsoportját vezeti, és két kisgyermek édesanyja.
Shahbazi az Egyesült Királyságban él, de azért utazott Spanyolországba, hogy átvegye a Spanyol Fejlődésbiológiai Társaság díját. Az elismerést az emberi fejlődés legkorábbi szakaszainak kutatásában elért eredményeiért ítélték oda neki. A közölt információk alapján továbbra is eltűntként tartják nyilván.
Három utast életben találtak meg
Pénteken három újabb utasról bizonyosodott be, hogy életben van. Kettőjüket kórházban találták meg, egy nő pedig a baleset napján végül fel sem szállt a vonatra.
A csendőrséghez összesen 72 eltűnési bejelentés érkezett, ezek közül öt érintettet találtak meg életben. A még aktív 67 bejelentésből 14 külföldi állampolgárra vonatkozik.