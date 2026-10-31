Drámai fordulat a spanyol vonatbaleset után: három eltűnt utast életben találtak

A toledói és ciudad reali igazságügyi orvostani intézet valamennyi, összesen 69 áldozat boncolását elvégezte. Az urdai vonatbaleset ideiglenes halálos áldozati mérlege továbbra is 69.

Óriási erőkkel keresik a spanyol vonatbaleset eltűntjeit.

Fotó: Northfoto / Contacto via ZUMA Press

Az Integrált Adatközpont közlése szerint eddig 36 elhunyt személyazonosságát állapították meg. Közülük 27 ember – 18 férfi és 9 nő – családját már értesítették. A fennmaradó kilenc azonosított áldozat hozzátartozóit a hatóságok ígérete szerint a lehető leghamarabb tájékoztatják.

Az azonosításokat eddig minden esetben ujjlenyomat alapján végezte el a spanyol csendőrség kriminalisztikai szolgálata.

Befejezték a spanyol vonatbaleset áldozatainak boncolását

A jelenleg aktív 67 eltűnési bejelentés egyike Marta Shahbazihoz kapcsolódik. A 41 éves, Leónban született tudós a Cambridge-i Egyetem Molekuláris Biológiai Laboratóriumának kutatócsoportját vezeti, és két kisgyermek édesanyja.