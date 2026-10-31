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vonatbaleset

Drámai fordulat a spanyol vonatbaleset után: három eltűnt utast életben találtak

32 perce
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Befejezték mind a 69 halálos áldozat boncolását a Toledo tartományban történt vasúti tragédia után. Az urdai vonatbaleset eltűntjei között van Marta Shahbazi, a Cambridge-i Egyetem elismert kutatója is, miközben három további utasról kiderült, hogy életben van.
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vonatbalesetáldozatspanyolország

A toledói és ciudad reali igazságügyi orvostani intézet valamennyi, összesen 69 áldozat boncolását elvégezte. Az urdai vonatbaleset ideiglenes halálos áldozati mérlege továbbra is 69.

spanyol vonatbaleset
Óriási erőkkel keresik a spanyol vonatbaleset eltűntjeit.
Fotó: Northfoto / Contacto via ZUMA Press

Az Integrált Adatközpont közlése szerint eddig 36 elhunyt személyazonosságát állapították meg. Közülük 27 ember – 18 férfi és 9 nő – családját már értesítették. A fennmaradó kilenc azonosított áldozat hozzátartozóit a hatóságok ígérete szerint a lehető leghamarabb tájékoztatják.

Az azonosításokat eddig minden esetben ujjlenyomat alapján végezte el a spanyol csendőrség kriminalisztikai szolgálata.

Befejezték a spanyol vonatbaleset áldozatainak boncolását

A jelenleg aktív 67 eltűnési bejelentés egyike Marta Shahbazihoz kapcsolódik. A 41 éves, Leónban született tudós a Cambridge-i Egyetem Molekuláris Biológiai Laboratóriumának kutatócsoportját vezeti, és két kisgyermek édesanyja.

Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyolországi vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
SPAIN-TRAIN-ACCIDENT-TRANSPORT
Galéria: Spanyol vonatbaleset: Éjjel is túlélők után kutattak a roncsokban
Fotó: AFP
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Spanyol vonatbaleset: Éjjel is túlélők után kutattak a roncsokban

Shahbazi az Egyesült Királyságban él, de azért utazott Spanyolországba, hogy átvegye a Spanyol Fejlődésbiológiai Társaság díját. Az elismerést az emberi fejlődés legkorábbi szakaszainak kutatásában elért eredményeiért ítélték oda neki. A közölt információk alapján továbbra is eltűntként tartják nyilván.

Három utast életben találtak meg

Pénteken három újabb utasról bizonyosodott be, hogy életben van. Kettőjüket kórházban találták meg, egy nő pedig a baleset napján végül fel sem szállt a vonatra.

A csendőrséghez összesen 72 eltűnési bejelentés érkezett, ezek közül öt érintettet találtak meg életben. A még aktív 67 bejelentésből 14 külföldi állampolgárra vonatkozik.

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