Spanyol vonatbaleset: 69-re emelkedett az áldozatok száma, a roncsok között kutatnak az áldozatok után

A Reuters beszámolója szerint 69-re emelkedett a szerdai spanyol vonatbaleset halálos áldozatainak száma. A mentőegységek csütörtökön is átkutatták az összeroncsolódott szerelvényeket Toledo tartományban.
Emiliano García-Page, Kasztília-La Mancha regionális elnöke közölte, hogy a mentés során további emberi maradványokat találtak. A munkálatokhoz darukat is bevetettek, különösen annál a vasúti kocsinál, amely felborulva maradt a helyszínen.
A szerencsétlenség Európa legsúlyosabb vasúti tragédiája a 2013-as Santiago de Compostela-i kisiklás óta.
Egy korábbi miniszter is az áldozatok között van
A halálos áldozatok között van Fátima Báñez korábbi spanyol munkaügyi miniszter is. Báñez a spanyol munkáltatói szövetség társadalmi és vállalati felelősségvállalási szervezetét vezette.
A spanyol külügyminisztérium eddigi adatai szerint hét országból összesen 42 külföldi állampolgár érintett a balesetben. Közülük egy ember meghalt, legalább heten pedig megsérültek.
A hatóságok közlése szerint 57 sérült továbbra is kórházi kezelésre szorul.
Jelzőhiba előzte meg a spanyol vonatbalesetet
Óscar Puente közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a tragédia előtt több szerelvény is megállt egy jelzőrendszeri hiba miatt. Ezt követően egy Renfe-vonat engedélyt kapott arra, hogy normál sebességgel folytassa útját, miközben előtte egy Iryo-szerelvény állt a pályán.
A spanyol kormány „megmagyarázhatatlannak” nevezte azt a döntést, amelynek alapján a Renfe vonata továbbhaladhatott. A baleset pontos körülményeit azonban még vizsgálják.
Ez volt Spanyolország második halálos nagysebességű vonatbalesete 2026-ban. A januári tragédiában ugyanezeknek a vasúttársaságoknak a szerelvényei voltak érintettek ugyanazon a vonalon.
Biztonságosabb vasutat követelnek a mozdonyvezetők
A baleset ismét vitát indított a spanyol vasúti közlekedés biztonságáról. A mozdonyvezetők megtartották a korábban meghirdetett sztrájkjukat, amelynek célja, hogy több pénzt és nagyobb figyelmet követeljenek a biztonsági fejlesztésekre.
Diego Martín, a SEMAF mozdonyvezetői szakszervezet képviselője azt mondta, nem engedhető meg, hogy hasonló tragédia ismét megtörténjen. A szakszervezetek szerint a januári baleset után megkezdett egyeztetéseket a kormány áprilisban félbehagyta.
A Renfe közölte, hogy a munkabeszüntetés jelentős fennakadásokat okozott. Az érintett utasok díjmentesen módosíthatják vagy lemondhatják jegyeiket.
Puente ugyanakkor visszautasította azt az állítást, hogy a spanyol vasúti rendszer ne lenne biztonságos. A miniszter szerint a hálózat megbízható, ugyanakkor – más közlekedési rendszerekhez hasonlóan – technikai és emberi korlátai is vannak.
Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el
A spanyol kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett. A tragédia a november 29-re kiírt előrehozott választás kampányát is félbeszakította: az ország két legnagyobb pártjának vezetői felfüggesztették kampányprogramjaikat.
Pedro Sánchez miniszterelnök a helyszínre utazott, és azt mondta, a hatóságok éjjel-nappal dolgoznak az áldozatok és családjaik támogatásán, valamint a történtek minden részletének feltárásán.
A mentésben több mint 800 katona és rendőr, több mint 200 jármű, három helikopter, drónok, lovas egységek és keresőkutyák vettek részt. Egy toledói bíró a vasútvonal két irányában két kilométeres lezárt övezetet rendelt el, ahová csak a mentésben, az egészségügyi ellátásban, a nyomozásban vagy az igazságügyi munkában részt vevők léphetnek be.
Leó pápa részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.