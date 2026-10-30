Spanyol vonatbaleset: 69-re emelkedett az áldozatok száma, a roncsok között kutatnak az áldozatok után

A Reuters beszámolója szerint 69-re emelkedett a szerdai spanyol vonatbaleset halálos áldozatainak száma. A mentőegységek csütörtökön is átkutatták az összeroncsolódott szerelvényeket Toledo tartományban.

Spanyol vonatbaleset: egész éjjel kutattak az áldozatok után

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Emiliano García-Page, Kasztília-La Mancha regionális elnöke közölte, hogy a mentés során további emberi maradványokat találtak. A munkálatokhoz darukat is bevetettek, különösen annál a vasúti kocsinál, amely felborulva maradt a helyszínen.

A szerencsétlenség Európa legsúlyosabb vasúti tragédiája a 2013-as Santiago de Compostela-i kisiklás óta.

Egy korábbi miniszter is az áldozatok között van

A halálos áldozatok között van Fátima Báñez korábbi spanyol munkaügyi miniszter is. Báñez a spanyol munkáltatói szövetség társadalmi és vállalati felelősségvállalási szervezetét vezette.

A spanyol külügyminisztérium eddigi adatai szerint hét országból összesen 42 külföldi állampolgár érintett a balesetben. Közülük egy ember meghalt, legalább heten pedig megsérültek.

Fátima Bánez

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A hatóságok közlése szerint 57 sérült továbbra is kórházi kezelésre szorul.

Jelzőhiba előzte meg a spanyol vonatbalesetet

Óscar Puente közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a tragédia előtt több szerelvény is megállt egy jelzőrendszeri hiba miatt. Ezt követően egy Renfe-vonat engedélyt kapott arra, hogy normál sebességgel folytassa útját, miközben előtte egy Iryo-szerelvény állt a pályán.

A spanyol kormány „megmagyarázhatatlannak” nevezte azt a döntést, amelynek alapján a Renfe vonata továbbhaladhatott. A baleset pontos körülményeit azonban még vizsgálják.

Ez volt Spanyolország második halálos nagysebességű vonatbalesete 2026-ban. A januári tragédiában ugyanezeknek a vasúttársaságoknak a szerelvényei voltak érintettek ugyanazon a vonalon.