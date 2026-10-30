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vonatbaleset

Spanyol vonatbaleset: 69-re emelkedett az áldozatok száma, a roncsok között kutatnak az áldozatok után

34 perce
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Darukkal emelik szét az összeroncsolódott vagonokat a mentőegységek, miközben tovább kutatnak az áldozatok után Toledo tartományban. A spanyol vonatbaleset halálos áldozatainak száma 69-re emelkedett, 57 sérült pedig továbbra is kórházban van.
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vonatbalesethalálos áldozattragédia

A Reuters beszámolója szerint 69-re emelkedett a szerdai spanyol vonatbaleset halálos áldozatainak száma. A mentőegységek csütörtökön is átkutatták az összeroncsolódott szerelvényeket Toledo tartományban.

spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset: egész éjjel kutattak az áldozatok után
Fotó: Northfoto / Contacto via ZUMA Press

Emiliano García-Page, Kasztília-La Mancha regionális elnöke közölte, hogy a mentés során további emberi maradványokat találtak. A munkálatokhoz darukat is bevetettek, különösen annál a vasúti kocsinál, amely felborulva maradt a helyszínen.

A szerencsétlenség Európa legsúlyosabb vasúti tragédiája a 2013-as Santiago de Compostela-i kisiklás óta.

Egy korábbi miniszter is az áldozatok között van

A halálos áldozatok között van Fátima Báñez korábbi spanyol munkaügyi miniszter is. Báñez a spanyol munkáltatói szövetség társadalmi és vállalati felelősségvállalási szervezetét vezette.

A spanyol külügyminisztérium eddigi adatai szerint hét országból összesen 42 külföldi állampolgár érintett a balesetben. Közülük egy ember meghalt, legalább heten pedig megsérültek.

Spanish Minister of Employment and Social security Maria Fatima Banez arrives to attend an European Union (EU) extraordinary summit "Growth and Employment" on October 8, 2014 in Milan. Deep divisions within the European Union over the rules governing the euro will be aired once more at an emergency jobs summit today. AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP)
Fátima Bánez
Fotó: AFP / AFP

A hatóságok közlése szerint 57 sérült továbbra is kórházi kezelésre szorul.

Jelzőhiba előzte meg a spanyol vonatbalesetet

Óscar Puente közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a tragédia előtt több szerelvény is megállt egy jelzőrendszeri hiba miatt. Ezt követően egy Renfe-vonat engedélyt kapott arra, hogy normál sebességgel folytassa útját, miközben előtte egy Iryo-szerelvény állt a pályán.

A spanyol kormány „megmagyarázhatatlannak” nevezte azt a döntést, amelynek alapján a Renfe vonata továbbhaladhatott. A baleset pontos körülményeit azonban még vizsgálják.

Ez volt Spanyolország második halálos nagysebességű vonatbalesete 2026-ban. A januári tragédiában ugyanezeknek a vasúttársaságoknak a szerelvényei voltak érintettek ugyanazon a vonalon.

Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyolországi vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
SPAIN-TRAIN-ACCIDENT-TRANSPORT
Galéria: Spanyol vonatbaleset: Éjjel is túlélők után kutattak a roncsokban
Fotó: AFP
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Spanyol vonatbaleset: Éjjel is túlélők után kutattak a roncsokban

Biztonságosabb vasutat követelnek a mozdonyvezetők

A baleset ismét vitát indított a spanyol vasúti közlekedés biztonságáról. A mozdonyvezetők megtartották a korábban meghirdetett sztrájkjukat, amelynek célja, hogy több pénzt és nagyobb figyelmet követeljenek a biztonsági fejlesztésekre.

Diego Martín, a SEMAF mozdonyvezetői szakszervezet képviselője azt mondta, nem engedhető meg, hogy hasonló tragédia ismét megtörténjen. A szakszervezetek szerint a januári baleset után megkezdett egyeztetéseket a kormány áprilisban félbehagyta.

Spanyolországi vonatbaleset
Spanyolországi vonatbaleset
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A Renfe közölte, hogy a munkabeszüntetés jelentős fennakadásokat okozott. Az érintett utasok díjmentesen módosíthatják vagy lemondhatják jegyeiket.

Puente ugyanakkor visszautasította azt az állítást, hogy a spanyol vasúti rendszer ne lenne biztonságos. A miniszter szerint a hálózat megbízható, ugyanakkor – más közlekedési rendszerekhez hasonlóan – technikai és emberi korlátai is vannak.

Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el

A spanyol kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett. A tragédia a november 29-re kiírt előrehozott választás kampányát is félbeszakította: az ország két legnagyobb pártjának vezetői felfüggesztették kampányprogramjaikat.

Pedro Sánchez miniszterelnök a helyszínre utazott, és azt mondta, a hatóságok éjjel-nappal dolgoznak az áldozatok és családjaik támogatásán, valamint a történtek minden részletének feltárásán.

A mentésben több mint 800 katona és rendőr, több mint 200 jármű, három helikopter, drónok, lovas egységek és keresőkutyák vettek részt. Egy toledói bíró a vasútvonal két irányában két kilométeres lezárt övezetet rendelt el, ahová csak a mentésben, az egészségügyi ellátásban, a nyomozásban vagy az igazságügyi munkában részt vevők léphetnek be.

Leó pápa részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

Spanyolországi vonatbaleset
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