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spanyol vonatbaleset

Spanyol vonatbaleset: dühösek és kábultak a túlélők, magyarázatot követelnek

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Legalább 68 ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek, miután két vonat összeütközött Madridtól délre. A túlélők nem értik, hogy történhetett meg ez a szörnyűség.
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spanyol vonatbalesetpedro sánchezáldozat

Legalább 68 ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek, miután két spanyolországi nagysebességű vonat összeütközött Madridtól délre. Az áldozatok száma miatt a baleset a 2013-as tragédia óta Spanyolország legsúlyosabb vasúti katasztrófájává vált.

2026.10.27 2026. október 28., Urda, Toledo (Kasztília-La Mancha, Madrid, Spanyolország: Kasztília-La Mancha elnöke, Emiliano García-Page, Pedro Sánchez miniszterelnökkel együtt a média képviselőihez szól az előretolt parancsnoki posztról 2026. október 28-án, Urdában, Toledóban, Kasztília-La Mancha (Spanyolország). Sánchez a Renfe AVE és az Iryo vonatok ütközésének helyszínére utazott, hogy támogassa a mentőszolgálatok munkáját, és támogatását fejezze ki az érintetteknek és családtagjaiknak, valamint találkozzon a mentőszolgálatokkal...
Pedro  Sánchez a Renfe AVE és az Iryo vonatok ütközésének helyszínére utazott, hogy támogassa a mentőszolgálatok munkáját, és támogatását fejezze ki az érintetteknek és családtagjaiknak, valamint találkozzon a mentőszolgálatokkal
Fotó: Northfoto / Contacto via ZUMA Press

Spanyolország közlekedési minisztere szerint a balesethez egy „megmagyarázhatatlan” döntés vezetett a vasúti irányítóközpontban, miután egy számítógépes hiba miatt a vonatok kezdetben megálltak. Az Iryo vasúttársaság közlése szerint az egyik szerelvényét hátulról eltalálta egy Renfe-vonat. A két vonaton összesen több mint 500 utas tartózkodott.  A legfrissebb hírek szerint a halálos áldozatok száma legalább 68, de a helyi kórházakban jelenleg is 107 sérültet ápolnak. Közülük 15 ember állapota válságos, így a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az elhunytak száma sajnos tovább emelkedhet.

Pedro Sánchez miniszterelnök a baleset helyszínén azt mondta, hogy Spanyolország gyászol. Ígéretet tett arra is, hogy kiderítik, miért történt ez a tragédia. A hatóságok egyelőre vizsgálják a baleset okait. A szemtanúk „borzalmas” jelenetekről számoltak be. Roberto Gómez spanyol újságíró, aki az egyik vonaton utazott, rendkívül kaotikusnak és megrázónak nevezte a történteket.

2026.10.27 Spanyolország vonatbaleset Egy teherautódaru kiemel egy sérült forgóvázat a két nagysebességű vonat, egy Renfe AVE és egy Iryo vonat összeütközésében történt vonat roncsai közül,
Egy teherautódaru kiemel egy sérült forgóvázat a két nagysebességű vonat, egy Renfe AVE és egy Iryo vonat összeütközésében történt vonat roncsai közül
Fotó: AFP / AFP

Spanyol vonatbaleset: gyűlnek a kérdések

Az a vonat, amelyet hátulról eltaláltak, még mindig állt, amikor engedélyt adtak a másik szerelvénynek a továbbhaladásra. A szabályok szerint ilyen helyzetben a mozdonyvezetőnek úgynevezett belátható távolságon belüli sebességgel kellett volna haladnia. Ez körülbelül 40 km/órát jelent, vagyis olyan sebességet, amely lehetővé teszi a vonat időben történő megállítását, ha akadály kerül az útjába. A hatóságok azt vizsgálják majd, milyen utasítást kapott a Renfe vonatának vezetője, és hogy a szerelvény a pályaszakaszon szokásos sebességgel haladt-e. 

A legfontosabb kérdés azonban az, hogy miért nem állították meg a vonatot, amikor a vezető kijelzőjén látható kellett volna legyen, hogy ugyanazon a vágányon egy másik szerelvény áll. A túlélők is erre akarnak választ kapni, a BBC szerint sokan dühösen nyilatkoztak.

Lehetetlen, hogy a vonatunk öt vagy tíz percig állt, és a másik vonat vezetőjét nem utasították megállásra

– mondta egy túlélő.

„Hogyan történhet ilyen a mai technológia mellett?” – kérdezte egy másik utas.

A baleset helyszínéről érkező legfrissebb felvételek azt mutatják, hogy a mentőegységek továbbra is a roncsok eltávolításán dolgoznak. A spanyol polgárőrség közlése szerint az elsődleges cél az áldozatok azonosítása és hozzátartozóik felkutatása DNS-minták segítségével.

Sokk a sérülteket fogadó központban

Isabel Núñez, a baleset helyszínéhez közeli Urda egyik helyi önkormányzati képviselője a település sportcsarnokában segített fogadni a sérülteket. A BBC-nek elmondta, hogy az enyhébb sérüléseket – például vágásokat és zúzódásokat – szenvedett emberekért a családtagjaik érkeztek, másokat pedig busszal szállítottak vissza lakóhelyükre.

2026.10.27 Spanyol vonatbaleset Az eltűnt áldozatok hozzátartozóinak támogató központjában várják a híreket Urdában, miután 2026. október 28-án egy Renfe AVE nagysebességű vonat és egy Iryo vonat ütközött Madridtól mintegy 150 km-re délre, Urda és Los Yebenes között, Toledo tartományban. A hatóságok közlése szerint legalább 68 ember halt meg és több mint százan megsérültek, amikor ma két vonat ütközött Madridtól mintegy 150 km-re délre, akik felvetették az emberi hiba lehetőségét a tragédia mögött.
Az eltűnt áldozatok hozzátartozói támogató központjában várják a híreket Urdában, miután 2026. október 28-án egy Renfe AVE nagysebességű vonat és egy Iryo vonat ütközött Madridtól mintegy 150 km-re délre, Urda és Los Yebenes között, Toledo tartományban. A hatóságok közlése szerint legalább 68 ember halt meg és több mint százan megsérültek
Fotó: AFP / AFP

Núñez szerint néhányan teljesen kábultak voltak, és sokkos állapotban érkeztek meg. Többen még arra sem emlékeztek, hogy a vonat melyik kocsijában utaztak.

Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Galéria: Megrázó fotókon a spanyol vonatbaleset
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A mentőegységek dolgoznak két nagysebességű vonat ütközésének helyszínén a spanyolországi Toledo tartományban, Urda állomás közelében

 

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