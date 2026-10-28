Spanyol vonatbaleset: dühösek és kábultak a túlélők, magyarázatot követelnek

Legalább 68 ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek, miután két spanyolországi nagysebességű vonat összeütközött Madridtól délre. Az áldozatok száma miatt a baleset a 2013-as tragédia óta Spanyolország legsúlyosabb vasúti katasztrófájává vált.
Spanyolország közlekedési minisztere szerint a balesethez egy „megmagyarázhatatlan” döntés vezetett a vasúti irányítóközpontban, miután egy számítógépes hiba miatt a vonatok kezdetben megálltak. Az Iryo vasúttársaság közlése szerint az egyik szerelvényét hátulról eltalálta egy Renfe-vonat. A két vonaton összesen több mint 500 utas tartózkodott. A legfrissebb hírek szerint a halálos áldozatok száma legalább 68, de a helyi kórházakban jelenleg is 107 sérültet ápolnak. Közülük 15 ember állapota válságos, így a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az elhunytak száma sajnos tovább emelkedhet.
Pedro Sánchez miniszterelnök a baleset helyszínén azt mondta, hogy Spanyolország gyászol. Ígéretet tett arra is, hogy kiderítik, miért történt ez a tragédia. A hatóságok egyelőre vizsgálják a baleset okait. A szemtanúk „borzalmas” jelenetekről számoltak be. Roberto Gómez spanyol újságíró, aki az egyik vonaton utazott, rendkívül kaotikusnak és megrázónak nevezte a történteket.
Spanyol vonatbaleset: gyűlnek a kérdések
Az a vonat, amelyet hátulról eltaláltak, még mindig állt, amikor engedélyt adtak a másik szerelvénynek a továbbhaladásra. A szabályok szerint ilyen helyzetben a mozdonyvezetőnek úgynevezett belátható távolságon belüli sebességgel kellett volna haladnia. Ez körülbelül 40 km/órát jelent, vagyis olyan sebességet, amely lehetővé teszi a vonat időben történő megállítását, ha akadály kerül az útjába. A hatóságok azt vizsgálják majd, milyen utasítást kapott a Renfe vonatának vezetője, és hogy a szerelvény a pályaszakaszon szokásos sebességgel haladt-e.
A legfontosabb kérdés azonban az, hogy miért nem állították meg a vonatot, amikor a vezető kijelzőjén látható kellett volna legyen, hogy ugyanazon a vágányon egy másik szerelvény áll. A túlélők is erre akarnak választ kapni, a BBC szerint sokan dühösen nyilatkoztak.
Lehetetlen, hogy a vonatunk öt vagy tíz percig állt, és a másik vonat vezetőjét nem utasították megállásra
– mondta egy túlélő.
„Hogyan történhet ilyen a mai technológia mellett?” – kérdezte egy másik utas.
A baleset helyszínéről érkező legfrissebb felvételek azt mutatják, hogy a mentőegységek továbbra is a roncsok eltávolításán dolgoznak. A spanyol polgárőrség közlése szerint az elsődleges cél az áldozatok azonosítása és hozzátartozóik felkutatása DNS-minták segítségével.
Sokk a sérülteket fogadó központban
Isabel Núñez, a baleset helyszínéhez közeli Urda egyik helyi önkormányzati képviselője a település sportcsarnokában segített fogadni a sérülteket. A BBC-nek elmondta, hogy az enyhébb sérüléseket – például vágásokat és zúzódásokat – szenvedett emberekért a családtagjaik érkeztek, másokat pedig busszal szállítottak vissza lakóhelyükre.
Núñez szerint néhányan teljesen kábultak voltak, és sokkos állapotban érkeztek meg. Többen még arra sem emlékeztek, hogy a vonat melyik kocsijában utaztak.