Spanyol vonatbaleset: dühösek és kábultak a túlélők, magyarázatot követelnek

Legalább 68 ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek, miután két spanyolországi nagysebességű vonat összeütközött Madridtól délre. Az áldozatok száma miatt a baleset a 2013-as tragédia óta Spanyolország legsúlyosabb vasúti katasztrófájává vált.

Pedro Sánchez a Renfe AVE és az Iryo vonatok ütközésének helyszínére utazott, hogy támogassa a mentőszolgálatok munkáját, és támogatását fejezze ki az érintetteknek és családtagjaiknak, valamint találkozzon a mentőszolgálatokkal

Fotó: Northfoto / Contacto via ZUMA Press

Spanyolország közlekedési minisztere szerint a balesethez egy „megmagyarázhatatlan” döntés vezetett a vasúti irányítóközpontban, miután egy számítógépes hiba miatt a vonatok kezdetben megálltak. Az Iryo vasúttársaság közlése szerint az egyik szerelvényét hátulról eltalálta egy Renfe-vonat. A két vonaton összesen több mint 500 utas tartózkodott. A legfrissebb hírek szerint a halálos áldozatok száma legalább 68, de a helyi kórházakban jelenleg is 107 sérültet ápolnak. Közülük 15 ember állapota válságos, így a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az elhunytak száma sajnos tovább emelkedhet.

Pedro Sánchez miniszterelnök a baleset helyszínén azt mondta, hogy Spanyolország gyászol. Ígéretet tett arra is, hogy kiderítik, miért történt ez a tragédia. A hatóságok egyelőre vizsgálják a baleset okait. A szemtanúk „borzalmas” jelenetekről számoltak be. Roberto Gómez spanyol újságíró, aki az egyik vonaton utazott, rendkívül kaotikusnak és megrázónak nevezte a történteket.

Egy teherautódaru kiemel egy sérült forgóvázat a két nagysebességű vonat, egy Renfe AVE és egy Iryo vonat összeütközésében történt vonat roncsai közül

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Spanyol vonatbaleset: gyűlnek a kérdések

Az a vonat, amelyet hátulról eltaláltak, még mindig állt, amikor engedélyt adtak a másik szerelvénynek a továbbhaladásra. A szabályok szerint ilyen helyzetben a mozdonyvezetőnek úgynevezett belátható távolságon belüli sebességgel kellett volna haladnia. Ez körülbelül 40 km/órát jelent, vagyis olyan sebességet, amely lehetővé teszi a vonat időben történő megállítását, ha akadály kerül az útjába. A hatóságok azt vizsgálják majd, milyen utasítást kapott a Renfe vonatának vezetője, és hogy a szerelvény a pályaszakaszon szokásos sebességgel haladt-e.

A legfontosabb kérdés azonban az, hogy miért nem állították meg a vonatot, amikor a vezető kijelzőjén látható kellett volna legyen, hogy ugyanazon a vágányon egy másik szerelvény áll. A túlélők is erre akarnak választ kapni, a BBC szerint sokan dühösen nyilatkoztak.

Lehetetlen, hogy a vonatunk öt vagy tíz percig állt, és a másik vonat vezetőjét nem utasították megállásra

– mondta egy túlélő.