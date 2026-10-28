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Spanyol vonatbaleset: felfoghatatlan a tragédia mérete, ideiglenes halottasházat alakítanak ki

manuel bandera

Egy spanyol színész is a halálvonaton utazott, az ablakon át menekült

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A spanyol vonatbalesetben legalább 68-an meghaltak. A túlélő között volt Manuel Bandera spanyol színész, aki megszólalt a tragédiáról.
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manuel banderatoledovonatbalesetspanyol

Mint azt megírtuk, szerda reggel vonatkatasztrófa történt Spanyolországban, miután két nagy sebességű személyvonat összeütközött Toledo tartományban. A spanyol állami vasúttársaság, a Renfe egyik AVE-szerelvénye hátulról belerohant a magánkézben lévő Iryo vasúttársaság vonatába, amely egyelőre tisztázatlan okból vesztegelt a síneken. A két szerelvényen összesen 544-en utaztak: eddig 68 halálos áldozatról és több mint 179 sérültről tudni.

Tragikus nagysebességű vonatbaleset történt Spanyolországban, zajlik a mentős
Spanyol vonatbaleset: zajlik a mentős
Fotó: Northfoto / eyevine

Spanyol vonatbaleset: ezt mondja a túlélő színész

A szörnyűség túlélői között volt Manuel Bandera spanyol színész, aki a balesetről azt nyilatkozta, hogy a Renfe AVE-vonatán utazott, amikor bekövetkezett az ütközés. Bandera elmondása szerint a szerelvény előzőleg öt-tíz percig vesztegelt, majd újra elindult, nem sokkal később pedig megtörtént a legrosszabb.

A színész egy ablakon keresztül tudta elhagyni a vonatot, ő kisebb bordatáji zúzódással megúszta a balesetet, a történtek azonban rendkívül megviselték.

Az eltűnt áldozatok hozzátartozóinak támogató központjában várják a híreket Urdában, miután 2026. október 28-án egy Renfe AVE nagysebességű vonat és egy Iryo vonat ütközött Madridtól mintegy 150 km-re délre
Az eltűnt áldozatok hozzátartozóinak támogató központjában várják a híreket Urdában, miután 2026. október 28-án egy Renfe AVE nagysebességű vonat és egy Iryo vonat ütközött Madridtól mintegy 150 km-re délre
Fotó: AFP / AFP

Egy Patricia nevű utas a Renfe vonatának harmadik kocsijában utazott. Ő arról beszélt, hogy az ütközéskor több embert is a levegőbe repített az erőhatás. Ő maga az ülésének elhelyezkedése miatt nem zuhant olyan messzire, de a becsapódást rendkívül súlyosnak írta le.

Beszámolója szerint a vonat szerkezetének egyes részei behatoltak a kocsijukba, pedig nem is ez volt a legsúlyosabban megrongálódott vagon. Patricia úgy emlékezett, hogy a vonatuk az ütközés előtt hosszabb ideig állt, majd az újraindulás után néhány perccel következett be a tragédia.

Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Galéria: Megrázó fotókon a spanyol vonatbaleset
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A mentőegységek dolgoznak két nagysebességű vonat ütközésének helyszínén a spanyolországi Toledo tartományban, Urda állomás közelében

 

 

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