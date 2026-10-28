Egy spanyol színész is a halálvonaton utazott, az ablakon át menekült

Mint azt megírtuk, szerda reggel vonatkatasztrófa történt Spanyolországban, miután két nagy sebességű személyvonat összeütközött Toledo tartományban. A spanyol állami vasúttársaság, a Renfe egyik AVE-szerelvénye hátulról belerohant a magánkézben lévő Iryo vasúttársaság vonatába, amely egyelőre tisztázatlan okból vesztegelt a síneken. A két szerelvényen összesen 544-en utaztak: eddig 68 halálos áldozatról és több mint 179 sérültről tudni.

Spanyol vonatbaleset: zajlik a mentős

Fotó: Northfoto / eyevine

Spanyol vonatbaleset: ezt mondja a túlélő színész

A szörnyűség túlélői között volt Manuel Bandera spanyol színész, aki a balesetről azt nyilatkozta, hogy a Renfe AVE-vonatán utazott, amikor bekövetkezett az ütközés. Bandera elmondása szerint a szerelvény előzőleg öt-tíz percig vesztegelt, majd újra elindult, nem sokkal később pedig megtörtént a legrosszabb.

Manuel Bandera sale con vida del accidente ferroviario de Toledo y relata cómo escapó del AVE: 'Siento que he vuelto a nacer' https://t.co/2GQbigsXny — El Periódico (@elperiodico) October 28, 2026

A színész egy ablakon keresztül tudta elhagyni a vonatot, ő kisebb bordatáji zúzódással megúszta a balesetet, a történtek azonban rendkívül megviselték.

Az eltűnt áldozatok hozzátartozóinak támogató központjában várják a híreket Urdában, miután 2026. október 28-án egy Renfe AVE nagysebességű vonat és egy Iryo vonat ütközött Madridtól mintegy 150 km-re délre

Fotó: AFP / AFP

Egy Patricia nevű utas a Renfe vonatának harmadik kocsijában utazott. Ő arról beszélt, hogy az ütközéskor több embert is a levegőbe repített az erőhatás. Ő maga az ülésének elhelyezkedése miatt nem zuhant olyan messzire, de a becsapódást rendkívül súlyosnak írta le.

Beszámolója szerint a vonat szerkezetének egyes részei behatoltak a kocsijukba, pedig nem is ez volt a legsúlyosabban megrongálódott vagon. Patricia úgy emlékezett, hogy a vonatuk az ütközés előtt hosszabb ideig állt, majd az újraindulás után néhány perccel következett be a tragédia.