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spanyolországi vonatbaleset

Legalább 68 ember vesztette életét a spanyolországi vonatbalesetben: háromnapos gyászt hirdettek

51 perce
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Tragikus vonatbaleset történt október 28-án reggel a spanyolországi Madrid-Sevilla vonalon, miután egy nagysebességű AVE-szerelvény hátulról belerohant a magánvasúttársaság síneken veszteglő Iryo-vonatába. Európa modern történelmének egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófájában legalább 68 ember vesztette életét és tucatnyian megsérültek. A spanyolországi vonatbalesetet követően háromnapos gyászt jelentettek be.
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spanyolországi vonatbalesetgyászszerencsétlenségvonatbaleset

Háromnapos gyászt jelentettek be a spanyolországi vonatbalesetet követően: Európa modern történelmének egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófájában eddig legalább 68 ember életét vesztette és rengetegen megsérültek. A mentőalakulatok az éjszaka folyamán folyamatosan dolgoztak és további áldozatokat kutattak fel, mialatt a balesetben elhunytak közül sokakat egyelőre még nem azonosítottak. A szerencsétlenség október 28-án, szerda reggelt történt, amikor a Renfe egyik AVE-szerelvénye hátulról belerohant az Iryo magánvasúttársaság vonatába. Az ütközés erejétől az Iryo két kocsija kisiklott és lezuhant a töltésről. A két járaton összesen 544-en utaztak: az Iryo vonaton 147, míg az AVE vonaton 297 ember volt. A katasztrófa okát jelenleg még vizsgálják.

2026.10.27 Spanyolország vonatbaleset Egy teherautódaru kiemel egy sérült forgóvázat a két nagysebességű vonat, egy Renfe AVE és egy Iryo vonat összeütközésében történt vonat roncsai közül,
Háromnapos gyászt jelentettek be a spanyolországi vonatbalesetet követően / Fotó: AFP / AFP

Háromnapos gyászt jelentettek be a spanyolországi vonatbalesetet követően

Pedro Sánchez miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „egész Spanyolország gyászol”, hozzátéve, hogy „életek omlottak össze, családok szakadtak szét, a fájdalom pedig mérhetetlenül nagy”. Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter ehhez annyit tett hozzá, hogy az Iryo magánvasúttársaság által üzemeltetett vonaton 147 utas tartózkodott, és egy informatikai hiba miatt állhatott meg a síneken. Mint mondta, rendszerhiba esetén egy madridi, 24 órás irányítóközpont veszi át az irányítást, azonban egy megmagyarázhatatlan döntés következtében a vonatokat újbóli indulásra utasították, sebességkorlátozás nélkül. A madridi vonatirányítók és a mozdonyvezetők közötti hangfelvételek szerint az egyik nagysebességű vonat engedélyt kapott az indulásra, annak ellenére, hogy egy másik előtte megállt.

Sánchez miniszterelnök továbbá „elfogadhatatlannak” nevezte, hogy Spanyolországban idén már két súlyos vasúti katasztrófa bekövetkezett, miután januárban egy Córdoba közelében történt vonatbalesetben 46 ember vesztette életét. A szerencsétlenség ugyanazon a vonalon történt, mint a szerdai baleset, valamivel délebbre. Mindeközben a mozdonyvezetők várhatóan csütörtökön megtartják a tervezett sztrájkjukat, a Spanyol Mozdonyvezetők Szakszervezete (Semaf) pedig azt nyilatkozta, a sztrájkot a „vasúti biztonság védelmében” vetik be - írja a BBC.

A szerdai baleset a legsúlyosabb, ami 2013 óta Spanyolországban történt: akkor 80 ember halt meg Santiago de Compostela külvárosában, Északnyugat-Spanyolországban. A szerencsétlenség kapcsán az Origo megkereste a Külügyminisztériumot. Közlésük szerint a madridi konzuli hivatalhoz egyelőre nem érkezett bejelentés a balesettel kapcsolatban, és magyar sérültről vagy elhunytról sincs tudomásuk.

 

Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Galéria: Megrázó fotókon a spanyol vonatbaleset
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A mentőegységek dolgoznak két nagysebességű vonat ütközésének helyszínén a spanyolországi Toledo tartományban, Urda állomás közelében

 

Spanyolországi vonatbaleset
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