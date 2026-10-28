Mint ahogy arról az Origo is beszámolt a spanyolországi vonatbaleset október 28-án, szerdán reggel történt Urda közelében. Egy Renfe AVE hátulról beleütközött az előtte álló Iryo-szerelvénybe. A két vonaton összesen 544 ember utazott, köztük egy csecsemő.
A legfrissebb adatok szerint legalább 68 ember életét vesztette, a sérültek száma pedig megközelíti a nyolcvanat. Az Iryo két hátsó kocsija kisiklott, majd a töltés felé zuhant.
Spanyolországi vonatbaleset: 68 halott, emberi hibát sejtenek a háttérben
Az első vizsgálati eredmények arra utalnak, hogy meghibásodott a vasúti forgalmat felügyelő automatikus biztonsági rendszer. Emiatt több vonatot megállítottak, majd a forgalom irányítását kézi üzemmódban folytatták.
Az Iryo szerelvénye azonban nem indult tovább, és a pályán maradt. A madridi irányítóközpont egyik munkatársa ennek ellenére engedélyezte a mögötte haladó Renfe-vonatnak, hogy normál sebességgel folytassa útját – legalábbis erre utalnak az első műszaki elemzések.
A vizsgálat még nem zárult le, ezért az emberi mulasztás egyelőre feltételezett, nem véglegesen megállapított ok.
Óscar Puente közlekedési miniszter „megmagyarázhatatlannak” nevezte, hogy az AVE a pálya foglaltságára figyelmeztető piros jelzés ellenére engedélyt kaphatott az elindulásra. A vasúti szabályok alapján ilyen helyzetben legfeljebb 40 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetett volna.
Több száz utas volt a két vonaton
A Renfe Madridból Sevillába tartó járatán 397-en, az Iryo szerelvényén pedig 146 utas és egy csecsemő tartózkodott. A baleset 8 óra 54 perckor történt Toledo tartományban, a Madridot Andalúziával összekötő vonalon.
A mentéshez a katonai veszélyhelyzeti egység segítségét is kérték. A Madrid, Ciudad Real és Andalúzia közötti nagy sebességű vasúti forgalmat felfüggesztették, az érintett állomásokon pedig segítségnyújtó pontokat alakítottak ki.
Pedro Sánchez miniszterelnök a helyszínre utazott, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A hatóságok tovább vizsgálják az irányítóközpont döntését, a biztonsági rendszer meghibásodását és az ütközés pontos körülményeit.