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Legalább 68 ember meghalt, mintegy 80 pedig megsérült, amikor két nagy sebességű szerelvény összeütközött Toledo tartományban. A spanyolországi vonatbaleset elsődleges vizsgálata szerint a meghibásodott automatikus rendszer után egy hibás irányítói utasítás vezethetett a tragédiához.
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spanyolországi vonatbalesetmadridforgalom

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt a spanyolországi vonatbaleset október 28-án, szerdán reggel történt Urda közelében. Egy Renfe AVE hátulról beleütközött az előtte álló Iryo-szerelvénybe. A két vonaton összesen 544 ember utazott, köztük egy csecsemő.

Spanyolországi vonatbaleset
Spanyolországi vonatbaleset: „megmagyarázhatatlan” döntés előzte meg az ütközést.
Fotó: Northfoto / eyevine

A legfrissebb adatok szerint legalább 68 ember életét vesztette, a sérültek száma pedig megközelíti a nyolcvanat. Az Iryo két hátsó kocsija kisiklott, majd a töltés felé zuhant.

Spanyolországi vonatbaleset: 68 halott, emberi hibát sejtenek a háttérben

Az első vizsgálati eredmények arra utalnak, hogy meghibásodott a vasúti forgalmat felügyelő automatikus biztonsági rendszer. Emiatt több vonatot megállítottak, majd a forgalom irányítását kézi üzemmódban folytatták.

Az Iryo szerelvénye azonban nem indult tovább, és a pályán maradt. A madridi irányítóközpont egyik munkatársa ennek ellenére engedélyezte a mögötte haladó Renfe-vonatnak, hogy normál sebességgel folytassa útját – legalábbis erre utalnak az első műszaki elemzések. 

A vizsgálat még nem zárult le, ezért az emberi mulasztás egyelőre feltételezett, nem véglegesen megállapított ok.

Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Galéria: Megrázó fotókon a spanyol vonatbaleset
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A mentőegységek dolgoznak két nagysebességű vonat ütközésének helyszínén a spanyolországi Toledo tartományban, Urda állomás közelében

Óscar Puente közlekedési miniszter „megmagyarázhatatlannak” nevezte, hogy az AVE a pálya foglaltságára figyelmeztető piros jelzés ellenére engedélyt kaphatott az elindulásra. A vasúti szabályok alapján ilyen helyzetben legfeljebb 40 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetett volna.

Több száz utas volt a két vonaton

A Renfe Madridból Sevillába tartó járatán 397-en, az Iryo szerelvényén pedig 146 utas és egy csecsemő tartózkodott. A baleset 8 óra 54 perckor történt Toledo tartományban, a Madridot Andalúziával összekötő vonalon.

A mentéshez a katonai veszélyhelyzeti egység segítségét is kérték. A Madrid, Ciudad Real és Andalúzia közötti nagy sebességű vasúti forgalmat felfüggesztették, az érintett állomásokon pedig segítségnyújtó pontokat alakítottak ki.

Pedro Sánchez miniszterelnök a helyszínre utazott, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A hatóságok tovább vizsgálják az irányítóközpont döntését, a biztonsági rendszer meghibásodását és az ütközés pontos körülményeit.

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