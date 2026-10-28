Mint ahogy arról az Origo is beszámolt a spanyolországi vonatbaleset október 28-án, szerdán reggel történt Urda közelében. Egy Renfe AVE hátulról beleütközött az előtte álló Iryo-szerelvénybe. A két vonaton összesen 544 ember utazott, köztük egy csecsemő.

Spanyolországi vonatbaleset: „megmagyarázhatatlan” döntés előzte meg az ütközést.

Fotó: Northfoto / eyevine

A legfrissebb adatok szerint legalább 68 ember életét vesztette, a sérültek száma pedig megközelíti a nyolcvanat. Az Iryo két hátsó kocsija kisiklott, majd a töltés felé zuhant.

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Az első vizsgálati eredmények arra utalnak, hogy meghibásodott a vasúti forgalmat felügyelő automatikus biztonsági rendszer. Emiatt több vonatot megállítottak, majd a forgalom irányítását kézi üzemmódban folytatták.

Az Iryo szerelvénye azonban nem indult tovább, és a pályán maradt. A madridi irányítóközpont egyik munkatársa ennek ellenére engedélyezte a mögötte haladó Renfe-vonatnak, hogy normál sebességgel folytassa útját – legalábbis erre utalnak az első műszaki elemzések.

A vizsgálat még nem zárult le, ezért az emberi mulasztás egyelőre feltételezett, nem véglegesen megállapított ok.