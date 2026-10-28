Súlyos vonatbaleset Spanyolországban: legalább 30-an meghaltak, tovább nőhet az áldozatok száma

A SkyNews szerint a spanyolországi vonatbaleset október 28-án reggel történt Urda és Los Yébenes közelében. Egy Renfe AVE és egy Iryo nagysebességű vonat ütközött össze a Madridot Andalúziával összekötő vasútvonalon. A Reuters szerint legalább 30 ember meghalt.

Spanyolországi vonatbaleset: két gyorsvonat ütközött Toledónál. Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

Spanyolországi vonatbaleset: utasok rekedtek a szerelvényekben

Az első információk szerint az AVE hátulról érhette el az Iryo szerelvényét, ennek pontos körülményeit azonban még vizsgálják. Az Iryo két hátsó kocsija kisiklott, és a töltés környezetébe zuhant. A spanyol polgárőrség közlése szerint összesen négy vasúti kocsi érintett, és emberek rekedtek a szerelvényekben.

BREAKING: Two high-speed trains collide near Toledo, Spain; multiple injuries reported https://t.co/vBwmEHW6JX — BNO News Live (@BNODesk) October 28, 2026

A helyszínre három mentőhelikoptert, két intenzív ellátásra alkalmas mentőegységet, tűzoltókat és polgári védelmi egységeket vezényeltek.

A spanyol kormány rendkívül súlyosnak nevezte a balesetet.

Az Adif felfüggesztette a nagysebességű vasúti forgalmat Madrid és Andalúzia között. Egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a közlekedés.

A hatóságok több sérültről számoltak be, számukat azonban még nem közölték.

A Sky News úgy tudja, hogy

az Iryo vonaton 147 ember utazott, míg az AVE vonaton 297.

VIDEO: Wagon lies entirely off tracks after train collision between Los Yébenes and Urda in Toledo, Spain; at least 39 dead https://t.co/81mgJOUkyl — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 28, 2026

Megszólalt a spanyol miniszterelnök

Pedro Sánchez megdöbbentőnek nevezte a súlyos toledói vonatbalesetet, és együttérzéséről, valamint támogatásáról biztosította az áldozatokat. A spanyol miniszterelnök közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a közlekedési miniszterrel és Kasztília-La Mancha elnökével.

Hozzátette: a mentőegységek több hatósággal együttműködve dolgoznak a helyszínen a sérültek ellátásán és az érintettek biztonságba helyezésén.