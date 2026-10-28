Súlyos vonatbaleset Spanyolországban: legalább 30-an meghaltak, tovább nőhet az áldozatok száma

A SkyNews szerint a spanyolországi vonatbaleset október 28-án reggel történt Urda és Los Yébenes közelében. Egy Renfe AVE és egy Iryo nagysebességű vonat ütközött össze a Madridot Andalúziával összekötő vasútvonalon. A Reuters szerint legalább 30 ember meghalt.
Spanyolországi vonatbaleset: utasok rekedtek a szerelvényekben
Az első információk szerint az AVE hátulról érhette el az Iryo szerelvényét, ennek pontos körülményeit azonban még vizsgálják. Az Iryo két hátsó kocsija kisiklott, és a töltés környezetébe zuhant. A spanyol polgárőrség közlése szerint összesen négy vasúti kocsi érintett, és emberek rekedtek a szerelvényekben.
A helyszínre három mentőhelikoptert, két intenzív ellátásra alkalmas mentőegységet, tűzoltókat és polgári védelmi egységeket vezényeltek.
A spanyol kormány rendkívül súlyosnak nevezte a balesetet.
Az Adif felfüggesztette a nagysebességű vasúti forgalmat Madrid és Andalúzia között. Egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a közlekedés.
A hatóságok több sérültről számoltak be, számukat azonban még nem közölték.
A Sky News úgy tudja, hogy
az Iryo vonaton 147 ember utazott, míg az AVE vonaton 297.
Megszólalt a spanyol miniszterelnök
Pedro Sánchez megdöbbentőnek nevezte a súlyos toledói vonatbalesetet, és együttérzéséről, valamint támogatásáról biztosította az áldozatokat. A spanyol miniszterelnök közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a közlekedési miniszterrel és Kasztília-La Mancha elnökével.
Hozzátette: a mentőegységek több hatósággal együttműködve dolgoznak a helyszínen a sérültek ellátásán és az érintettek biztonságba helyezésén.