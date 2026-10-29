Éjjel is túlélők után kutattak a roncsokban: rengeteg halálos áldozattal járt a spanyolországi vonatbaleset

Szörnyű tragédia történt október 28-án reggel, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaság nagysebességű járatába, amely a vágányon vesztegelt. A két szerelvényen több mint 500-an utaztak. A spanyolországi vonatbaleset több mint 60 halálos áldozattal és rengeteg sérülttel járt.

Éjjel is túlélők után kutattak a spanyolországi vonatbaleset után / Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Éjjel is túlélők után kutattak a spanyolországi vonatbaleset után

A mentés ezt követően egész éjjel tartott: a hatóságok közlése szerint a csendőrség hőkamerákkal kutatott a bennrekedt túlélők után a vagonok roncsai között, mialatt a helyszínre két darut és más nehézgépeket szállítottak, illetve elkezdték eltávolítani a fémtörmeléket, a leszakadt darabokat, hogy biztonságos legyen a hozzáférés mentőcsapatok számára. A nap folyamán kutyás egységekkel is átvizsgálják a helyszínt, hogy az összes áldozatot megtalálják.

A szerencsétlenség okát még vizsgálják, köztük az irányítóközpont és az összeütközött vonatok mozdonyvezetői közötti kommunikációt, azonban nemrég kiszivárgott a hangfelvételek egy része. Ezek szerint a Renfe járatát nem figyelmeztették az útvonalán álló másik vonatra.

A tragédia helyszínéről és a kutatásról készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni: