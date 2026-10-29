Egyetlen utasítás vezethetett több mint 60 ember halálához: minden, amit tudni lehet a spanyolországi vonatbalesetről

Két nagysebességű személyvonat ütközött szerda reggel a spanyolországi Toledo tartományban. A hatóságok eleinte 30 halálos áldozatról számoltak be, amely mostanra már több mint 60-ra emelkedett. A tragédia pontos okát egyelőre nem tudni, azonban feltehetőleg műszaki hiba vagy emberi mulasztás okozta. Most összegyűjtöttünk mindent, amit eddig tudni lehet a balesetről.
Több mint 60 halálos áldozata van a spanyolországi vonatbalesetnek
Súlyos vonatkatasztrófa történt 2026. október 28-án reggel a Madrid-Sevilla nagysebességű vonalon, Toledo tartományban: a Renfe egyik AVE-szerelvénye hátulról belerohant az Iryo magánvasúttársaság vonatába. Az ütközés erejétől az Iryo két kocsija kisiklott és lezuhant a töltésről.
A két járaton összesen 544-en utaztak: az Iryo vonaton 147, míg az AVE vonaton 297 ember volt.
A BBC adatai szerint a halálos áldozatok száma már 68-ra emelkedett, és legalább 179-en megsérültek. A sérültek ellátásába több kórházat is bevontak, valamint rengeteg mentőegység és mentőhelikopter is kivonult a helyszínre, továbbá civil és katonai segítség is érkezett.
Mit lehet tudni az áldozatokról?
A vonatbaleset után Magyarország Külügyminisztériuma közölte, hogy a madridi konzuli hivatalhoz nem érkezett bejelentés a szerencsétlenséggel kapcsolatban, és magyar sérültről vagy elhunytról sincs tudomásuk.
A baleset után Baka András a Sándor-palota Facebook-oldalán közzétett közleményben fejezte ki együttérzését az áldozatok hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.
Bár az áldozatok állampolgárságát még nem hozták nyilvánosságra, sajtóértesülések szerint egy volt spanyol miniszter is életét veszthette. Fátima Báñez, volt munkaügyi miniszter állítólag egy sevillai vállalati rendezvényre utazott, amikor a vonat súlyos balesetet szenvedett Toledo tartományban. A hírt egyelőre nem erősítette meg sem családja, sem pártja.
Megszólaltak a szemtanúk
A spanyol médiának nyilatkozó túlélők megrázó részleteket osztottak meg a Renfe-szerelvények ütközéséről.
Egy Marta nevű nő a Cadena SER rádiónak elmondta, hogy édesapja éppen a vonaton dolgozott, amikor a hirtelen becsapódás ereje elsodorta a holmijait, a környezetében sértetlen és vérző utasokat egyaránt látott.
A 46 éves sevillai Sebastián Herrero - aki azon a vonaton utazott, amelyet a második szerelvény elütött - az El Mundónak úgy fogalmazott, a vonat megállása után "szörnyű becsapódást" érzett, az ülésekre zuhant, majd füstöt, valamint törött végtagú és vérző orrú sérülteket látott. A közelében a mentést egy civil ruhás rendőr kezdte meg.
A 60 éves Iñaki az El Paísnak, míg Fernando Seco az El Españolnak számolt be arról, hogy a földre gurultak az ütközéstől, miközben a bőröndök átrepültek a kocsin. Mindketten kiemelték, hogy a szerelvény elhagyása után szörnyű látvány fogadta őket: a helyszínen rengeteg súlyos sérült és halálos áldozat volt.
Mi okozhatta a tragédiát?
Jelenleg még korai megállapítani, hogy pontosan mi okozhatta a tragédiát, azonban feltehetőleg vagy műszaki hiba vagy emberi mulasztás lehet a hátterében.
Az első műszaki elemzések szerint a vasúti forgalmat felügyelő automatikus biztonsági rendszer meghibásodása miatt kézi forgalomirányításra álltak át. Bár az Iryo szerelvénye emiatt a pályán vesztegelt, a madridi irányítóközpont egyik munkatársa a feltételezések szerint mégis engedélyezte a mögötte érkező Renfe-vonat normál sebességű haladását. A vizsgálat lezárultáig az emberi mulasztást egyelőre feltételezett okként kezelik.
Óscar Puente közlekedési miniszter "megmagyarázhatatlannak" nevezte, hogy az Renfe-vonat a pálya foglaltságát jelző piros jelzés ellenére engedélyt kapott az indulásra. Hozzátette: a szabályok szerint ilyen helyzetben a szerelvény legfeljebb 40 km/h-s sebességgel haladhatott volna.
Rekonstruálták a baleset előtti utolsó perceket
Puente rekonstrukciója szerint 8:30 körül informatikai hiba miatt leállt az LZB automatikus biztonsági rendszer, amely a protokollnak megfelelően hat szerelvényt állított meg az érintett szakaszon. Az irányítás ezután kézi üzemmódra váltott, és az atocha-i központ 8:36-kor engedélyezte a vonatok továbbhaladását. Az AVE ezt követően 25 kilométert tett meg, majd 8:53 körül hátulról belerohant az álló Iryóba.
Ez idő alatt az irányító három különböző módon is értesülhetett arról, hogy az Iryo nem indult el. A vonat személyzete jelezte a műszaki problémát, a szerelvény álló helyzete látható volt a központ képernyőjén, a pályaszakaszt pedig piros jelzés mutatta foglaltnak.
A miniszter szerint az AVE mozdonyvezetője az LZB rendszer kiesése miatt nem kapott automatikus figyelmeztetést, így kizárólag az irányítóközpont utasításaira támaszkodhatott. Különösen nehezen magyarázható részlet, hogy egy másik szerelvény vezetője állítólag előre figyelmeztette az irányítót: a rendszerhibák esetén kötelező látra közlekedést kellene elrendelni.
Bírósági eljárás indulhat az ügyben
Pedro Sánchez miniszterelnök alapos vizsgálatot ígért a mulasztások feltárására. Hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy Spanyolországban egy éven belül két súlyos baleset is történjen a nagysebességű vasúthálózaton.
A Csendőrség és a Vasúti Balesetvizsgáló Bizottság már megkezdte a Madrid-Sevilla vonal forgalmáért felelős diszpécser kihallgatását. A vizsgálat eddigi adatai alapján az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés gyanújával indulhat bírósági eljárás.
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Érdemes felidézni, hogy nem ez volt az első vonatbaleset idén Spanyolországban. Mint arról korábban beszámoltunk, január 18-án Córdoba tartományban egy személyvonat eddig tisztázatlan okokból kisiklott, majd tehetetlenül rádőlt a szomszédos vágányon szemből érkező másik szerelvényre. A hatalmas erejű ütközés következtében a romok alá szorult utasok közül legalább 39-en életüket vesztették, és több mint 150-en megsérültek. Csupán két nappal később Barcelona térségében egy elővárosi szerelvény nem sokkal az indulás után belerohant a sínekre omlott támfalmaradványokba, ami miatt a mozdony és az első vagonok teljesen kisiklottak.