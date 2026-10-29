Egyetlen utasítás vezethetett több mint 60 ember halálához: minden, amit tudni lehet a spanyolországi vonatbalesetről

Két nagysebességű személyvonat ütközött szerda reggel a spanyolországi Toledo tartományban. A hatóságok eleinte 30 halálos áldozatról számoltak be, amely mostanra már több mint 60-ra emelkedett. A tragédia pontos okát egyelőre nem tudni, azonban feltehetőleg műszaki hiba vagy emberi mulasztás okozta. Most összegyűjtöttünk mindent, amit eddig tudni lehet a balesetről.

Több mint 60 halálos áldozata van a spanyolországi vonatbalesetnek. Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Több mint 60 halálos áldozata van a spanyolországi vonatbalesetnek

Súlyos vonatkatasztrófa történt 2026. október 28-án reggel a Madrid-Sevilla nagysebességű vonalon, Toledo tartományban: a Renfe egyik AVE-szerelvénye hátulról belerohant az Iryo magánvasúttársaság vonatába. Az ütközés erejétől az Iryo két kocsija kisiklott és lezuhant a töltésről.

A két járaton összesen 544-en utaztak: az Iryo vonaton 147, míg az AVE vonaton 297 ember volt.

A BBC adatai szerint a halálos áldozatok száma már 68-ra emelkedett, és legalább 179-en megsérültek. A sérültek ellátásába több kórházat is bevontak, valamint rengeteg mentőegység és mentőhelikopter is kivonult a helyszínre, továbbá civil és katonai segítség is érkezett.

Spanyol vonatbaleset. Fotó: Northfoto / eyevine

Mit lehet tudni az áldozatokról?

A vonatbaleset után Magyarország Külügyminisztériuma közölte, hogy a madridi konzuli hivatalhoz nem érkezett bejelentés a szerencsétlenséggel kapcsolatban, és magyar sérültről vagy elhunytról sincs tudomásuk.

A baleset után Baka András a Sándor-palota Facebook-oldalán közzétett közleményben fejezte ki együttérzését az áldozatok hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.