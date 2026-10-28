Már 64 halottja van a spanyolországi vonatkatasztrófának – drámai részletek derültek ki a tragédiáról

A tragédia 2026. október 28-án, szerdán reggel 8 óra 54 perckor történt a Madridot Sevillával összekötő nagy sebességű vasútvonalon, Toledo tartományban, Los Yébenes és Urda települések közelében.

Spanyolországi vonatkatasztrófa: 64-re nőtt a halálos áldozatok száma

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A rendelkezésre álló információk szerint a spanyol állami vasúttársaság, a Renfe egyik AVE-szerelvénye hátulról belerohant a magánkézben lévő Iryo vasúttársaság vonatába, amely egyelőre tisztázatlan okból vesztegelt a síneken.

Az ütközés olyan erejű volt, hogy az Iryo két vasúti kocsija kisiklott, majd a vasúti töltésről lezuhant.

A két szerelvényen összesen 544 ember utazott, köztük egy csecsemő is.

Az El País beszámolója szerint az Iryo vonatán 147-en, a Renfe járatán pedig 397-en tartózkodtak.

Spanyolországi vonatkatasztrófa: legalább 64 halott és több mint 179 sérült

A tragédia áldozatainak száma folyamatosan emelkedik. A kezdeti jelentések még tíz halálos áldozatról szóltak, később azonban a hatóságok már harminc, majd ennél is több halottról számoltak be.

Az El Español a polgári védelem legfrissebb, ideiglenes adataira hivatkozva legalább 50 halottról és több mint 179 sérültről írt. A BBC szerint pedig már 64-re emelkedett a halálos áldozatok száma.

A mentőegységek munkáját nehezíti, hogy több utas hollétét továbbra sem sikerült tisztázni. A hatóságok ezért nem zárják ki, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet.

A sérültek ellátásába több kórházat is bevontak. A legsúlyosabb állapotú utasok kezeléséhez intenzív osztályos férőhelyekre is szükség van.

Mónica García spanyol egészségügyi miniszter már a tragédia első óráiban arra figyelmeztetett, hogy rendkívül súlyos szerencsétlenség történt, és jelentős számú áldozatra kell felkészülni.

Szemtanúk beszéltek a vonatkatasztrófa pillanatairól

A szerencsétlenség túlélőinek és hozzátartozóinak beszámolói érzékeltetik, milyen váratlanul történt az ütközés.

A Cadena SER rádiónak egy Marta nevű nő mesélte el, hogy édesapja a Renfe szerelvényén utazott, amikor bekövetkezett a baleset.

A férfi éppen dolgozott a vonaton, előtte lehajtott asztalkával, amikor hirtelen hatalmas ütést érzett. Az ütközés következtében elveszítette a szemüvegét és a mobiltelefonját is. Lányának elmondása szerint a férfi körül voltak olyan utasok, akik látszólag sértetlenül megúszták az ütközést, másokon azonban vérző sérüléseket lehetett látni.