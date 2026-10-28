Már 64 halottja van a spanyolországi vonatkatasztrófának – drámai részletek derültek ki a tragédiáról

A tragédia 2026. október 28-án, szerdán reggel 8 óra 54 perckor történt a Madridot Sevillával összekötő nagy sebességű vasútvonalon, Toledo tartományban, Los Yébenes és Urda települések közelében.
A rendelkezésre álló információk szerint a spanyol állami vasúttársaság, a Renfe egyik AVE-szerelvénye hátulról belerohant a magánkézben lévő Iryo vasúttársaság vonatába, amely egyelőre tisztázatlan okból vesztegelt a síneken.
Az ütközés olyan erejű volt, hogy az Iryo két vasúti kocsija kisiklott, majd a vasúti töltésről lezuhant.
A két szerelvényen összesen 544 ember utazott, köztük egy csecsemő is.
Az El País beszámolója szerint az Iryo vonatán 147-en, a Renfe járatán pedig 397-en tartózkodtak.
Spanyolországi vonatkatasztrófa: legalább 64 halott és több mint 179 sérült
A tragédia áldozatainak száma folyamatosan emelkedik. A kezdeti jelentések még tíz halálos áldozatról szóltak, később azonban a hatóságok már harminc, majd ennél is több halottról számoltak be.
Az El Español a polgári védelem legfrissebb, ideiglenes adataira hivatkozva legalább 50 halottról és több mint 179 sérültről írt. A BBC szerint pedig már 64-re emelkedett a halálos áldozatok száma.
A mentőegységek munkáját nehezíti, hogy több utas hollétét továbbra sem sikerült tisztázni. A hatóságok ezért nem zárják ki, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet.
A sérültek ellátásába több kórházat is bevontak. A legsúlyosabb állapotú utasok kezeléséhez intenzív osztályos férőhelyekre is szükség van.
Mónica García spanyol egészségügyi miniszter már a tragédia első óráiban arra figyelmeztetett, hogy rendkívül súlyos szerencsétlenség történt, és jelentős számú áldozatra kell felkészülni.
Szemtanúk beszéltek a vonatkatasztrófa pillanatairól
A szerencsétlenség túlélőinek és hozzátartozóinak beszámolói érzékeltetik, milyen váratlanul történt az ütközés.
A Cadena SER rádiónak egy Marta nevű nő mesélte el, hogy édesapja a Renfe szerelvényén utazott, amikor bekövetkezett a baleset.
A férfi éppen dolgozott a vonaton, előtte lehajtott asztalkával, amikor hirtelen hatalmas ütést érzett. Az ütközés következtében elveszítette a szemüvegét és a mobiltelefonját is. Lányának elmondása szerint a férfi körül voltak olyan utasok, akik látszólag sértetlenül megúszták az ütközést, másokon azonban vérző sérüléseket lehetett látni.
A 46 éves sevillai Sebastián Herrero azon a vonaton utazott, amelyet a második szerelvény elütött. Az El Mundónak elmondta, hogy röviddel a vonat megállása után „szörnyű, borzalmas becsapódást” érzett, és az előtte lévő ülésekre zuhant.
„Miután leestünk, sok embernek eltört az orra, eltört a karja... Mindenhol füstöt kezdtünk látni.”
Egy civil ruhás rendőr érkezett a helyszínre, és elkezdte utasítani az embereket az evakuálásra – mondja.
Egy másik utas, a 60 éves Iñaki az El Pais újságnak elmondta, hogy érezte a vonat megállását, mielőtt „egy erős ütközés” érte volna, amitől a padlóra gurult. A kocsin kívül sebesülteket és halálos áldozatokat látott.
Fernando Seco az El Espanolnak elmondta, hogy a becsapódást követően bőröndök repültek át a kocsin. De a legrosszabb azután következett, hogy leszállt a vonatról és egy "szörnyű jelenetet" látott.
„Sok sérült volt, sok vér folyt, és sokan haltak meg” – mondja.
A helyszínre érkező televíziós tudósítók teljes káoszról számoltak be. A baleset térségében egymást érték a mentőautók, a tűzoltók és a rendőrség járművei.
Az első helyszíni jelentések szerint két vasúti kocsi a töltés aljára zuhant, ami különösen megnehezítette a mentési munkálatokat.
Műszaki hiba és emberi mulasztás vezethetett a tragédiához
A vizsgálat egyik legfontosabb kérdése, hogyan kerülhetett két nagy sebességű személyvonat ugyanarra a pályaszakaszra. A spanyol sajtóban megjelent első információk szerint a szerencsétlenséget műszaki meghibásodás és emberi hiba együttese okozhatta.
A Madrid–Sevilla vasútvonalon működő LZB automatikus vonatbefolyásoló rendszer meghibásodott, ezért a forgalmat ideiglenesen egy alternatív jelzőrendszerrel, az úgynevezett BSL-lel irányították.
Az LZB normál működés közben folyamatosan felügyeli a vonatok sebességét és biztonságos követési távolságát. Meghibásodásakor a vasúti közlekedésben nagyobb szerep jut a pálya menti jelzőknek, valamint a mozdonyvezetők és a forgalomirányítók döntéseinek.
A meghibásodás miatt a térségben több, egyes beszámolók szerint nyolc vonatot is megállítottak.
Miután a forgalom újraindításáról döntöttek, az Iryo egyik szerelvénye továbbra is a pályán vesztegelt.
A Renfe vonatának mozdonyvezetője eközben egy vörös jelzéshez érkezett, és engedélyt kért annak meghaladására.
A spanyol lapok kormányzati és vasúti forrásokra hivatkozva arról számoltak be, hogy a madridi Atocha pályaudvar forgalomirányító központjának egyik munkatársa tévedésből engedélyezhette a továbbhaladást, miközben az előtte lévő pályaszakaszt még az Iryo szerelvénye foglalta el.
A Renfe vonata ezt követően hátulról nekiütközött az álló szerelvénynek.
Fontos azonban, hogy ez egyelőre vizsgálat alatt álló feltételezés, nem a baleset hivatalosan megállapított oka.
Megszólalt a vasúti szakértő: emberi hiba történhetett
José María Goicolea, a spanyol építőmérnökök szakmai szervezetének képviselője az Europa Press hírügynökségnek nyilatkozva szintén felvetette az emberi mulasztás lehetőségét.
A szakértő szerint a Madrid–Sevilla vasútvonalon alkalmazott automatikus biztonsági rendszer rendeltetésszerű működés esetén képes megállítani a szerelvényt, ha veszélyt vagy akadályt érzékel előtte.
Goicolea ezért úgy véli, elképzelhető, hogy az LZB meghibásodása miatt a vonatok kevésbé automatizált üzemben közlekedtek, és ebben a helyzetben emberi hiba történhetett.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindez egyelőre csak feltételezés, amelyet a hivatalos vizsgálatnak kell igazolnia vagy cáfolnia.
A szakembereknek több kérdésre is választ kell találniuk: miért hibásodott meg a biztonsági rendszer, miért nem tudott továbbindulni az Iryo szerelvénye, és miért kaphatott továbbhaladási engedélyt a mögötte érkező vonat.
A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a vasútvonalon zajló technológiai korszerűsítésnek lehetett-e bármilyen szerepe a szerencsétlenségben. Erre egyelőre nincs bizonyíték.
Helikoptereket és katonai mentőegységeket is bevetettek
A tragédia után Castilla-La Mancha regionális kormánya aktiválta a területi veszélyhelyzeti tervet, majd a mentési munkálatok fokozódásával magasabb készültségi szintet rendelt el. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a polgári védelem munkatársai, a mentők és a rendőrség egységei. A mentésben három mentőhelikopter és két mobil intenzív ellátóegység is részt vesz.
Emellett a spanyol katonai vészhelyzeti egység, az UME segítségét is kérték. A katonai mentőalakulatok feladata a mentési és műszaki munkálatok támogatása.
A közeli településeken ideiglenes befogadóhelyeket alakítanak ki az utasok és hozzátartozóik számára.
Manuel Galán, Urda polgármestere a Cadena SER rádiónak elmondta, hogy a település sportcsarnokát is előkészítik az érintettek fogadására.
A hatóságok közben megkezdték az áldozatok azonosítását és a baleset körülményeinek igazságügyi vizsgálatát.
Leállt a vasúti közlekedés Madrid és Andalúzia között
A szerencsétlenség miatt a spanyol vasúti infrastruktúrát kezelő Adif felfüggesztette a nagy sebességű vasúti közlekedést Madrid és Andalúzia között.
A korlátozás a Ciudad Real felé közlekedő járatokat is érinti.
Az Iryo törölte az érintett déli vasúti folyosón közlekedő járatait, a Renfe pedig ingyenes jegymódosítást és lemondást biztosít az érintett utasoknak.
Egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a forgalom.
Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter a baleset hírére megszakította hivatalos programját, és a madridi Atocha forgalomirányító központjába ment.
Kilenc hónapon belül újabb súlyos vonatkatasztrófa Spanyolországban
A mostani szerencsétlenség különösen megrázta Spanyolországot, mivel alig kilenc hónappal korábban, 2026 januárjában szintén súlyos vasúti katasztrófa történt az országban.
A Córdoba tartományban található Adamuz közelében bekövetkezett balesetben 46 ember vesztette életét.
A mostani, toledói tragédia ismét ráirányítja a figyelmet a spanyol vasúti hálózat biztonságára, a műszaki rendszerek megbízhatóságára és a forgalomirányítás felelősségére.
A vizsgálat várhatóan arra is kitér, hogy a biztonsági berendezés meghibásodását követően megfelelően működtek-e a vészhelyzeti protokollok.
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a tragédia pontos okának megállapításához további műszaki és igazságügyi vizsgálatokra van szükség.
A mentési munkálatok folytatódnak, ezért a halálos áldozatok és a sérültek száma még változhat.