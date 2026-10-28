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Már 64 halottja van a spanyolországi vonatkatasztrófának – drámai részletek derültek ki a tragédiáról

tragédia

Már 64 halottja van a spanyolországi vonatkatasztrófának – drámai részletek derültek ki a tragédiáról

29 perce
Olvasási idő: 16 perc
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Már legalább 64 ember vesztette életét a szerda reggeli spanyolországi vonatkatasztrófában – számolt be róla a BBC. A legfrissebb összesítések szerint több mint 179-en megsérültek, miután két nagy sebességű személyvonat összeütközött Toledo tartományban. A két szerelvényen összesen 544-en utaztak. A mentési munkálatok folytatódnak, miközben a szakértők azt vizsgálják, hogy műszaki meghibásodás és emberi mulasztás együtt vezethetett-e a tragédiához.
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tragédiavonattoledospanyol

A tragédia 2026. október 28-án, szerdán reggel 8 óra 54 perckor történt a Madridot Sevillával összekötő nagy sebességű vasútvonalon, Toledo tartományban, Los Yébenes és Urda települések közelében.

Spanyolországi vonatkatasztrófa: 64-re nőtt a halálos áldozatok száma
Spanyolországi vonatkatasztrófa: 64-re nőtt a halálos áldozatok száma
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A rendelkezésre álló információk szerint a spanyol állami vasúttársaság, a Renfe egyik AVE-szerelvénye hátulról belerohant a magánkézben lévő Iryo vasúttársaság vonatába, amely egyelőre tisztázatlan okból vesztegelt a síneken.

Az ütközés olyan erejű volt, hogy az Iryo két vasúti kocsija kisiklott, majd a vasúti töltésről lezuhant.

A két szerelvényen összesen 544 ember utazott, köztük egy csecsemő is.

Az El País beszámolója szerint az Iryo vonatán 147-en, a Renfe járatán pedig 397-en tartózkodtak.

Spanyolországi vonatkatasztrófa: legalább 64 halott és több mint 179 sérült

A tragédia áldozatainak száma folyamatosan emelkedik. A kezdeti jelentések még tíz halálos áldozatról szóltak, később azonban a hatóságok már harminc, majd ennél is több halottról számoltak be.

Az El Español a polgári védelem legfrissebb, ideiglenes adataira hivatkozva legalább 50 halottról és több mint 179 sérültről írt. A BBC szerint pedig már 64-re emelkedett a halálos áldozatok száma.

A mentőegységek munkáját nehezíti, hogy több utas hollétét továbbra sem sikerült tisztázni. A hatóságok ezért nem zárják ki, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet.

A sérültek ellátásába több kórházat is bevontak. A legsúlyosabb állapotú utasok kezeléséhez intenzív osztályos férőhelyekre is szükség van.

Mónica García spanyol egészségügyi miniszter már a tragédia első óráiban arra figyelmeztetett, hogy rendkívül súlyos szerencsétlenség történt, és jelentős számú áldozatra kell felkészülni.

Szemtanúk beszéltek a vonatkatasztrófa pillanatairól

A szerencsétlenség túlélőinek és hozzátartozóinak beszámolói érzékeltetik, milyen váratlanul történt az ütközés.

A Cadena SER rádiónak egy Marta nevű nő mesélte el, hogy édesapja a Renfe szerelvényén utazott, amikor bekövetkezett a baleset.

A férfi éppen dolgozott a vonaton, előtte lehajtott asztalkával, amikor hirtelen hatalmas ütést érzett. Az ütközés következtében elveszítette a szemüvegét és a mobiltelefonját is. Lányának elmondása szerint a férfi körül voltak olyan utasok, akik látszólag sértetlenül megúszták az ütközést, másokon azonban vérző sérüléseket lehetett látni.

A 46 éves sevillai Sebastián Herrero azon a vonaton utazott, amelyet a második szerelvény elütött. Az El Mundónak elmondta, hogy röviddel a vonat megállása után „szörnyű, borzalmas becsapódást” érzett, és az előtte lévő ülésekre zuhant.

„Miután leestünk, sok embernek eltört az orra, eltört a karja... Mindenhol füstöt kezdtünk látni.”

Egy civil ruhás rendőr érkezett a helyszínre, és elkezdte utasítani az embereket az evakuálásra – mondja.

Egy másik utas, a 60 éves Iñaki az El Pais újságnak elmondta, hogy érezte a vonat megállását, mielőtt „egy erős ütközés” érte volna, amitől a padlóra gurult. A kocsin kívül sebesülteket és halálos áldozatokat látott.

Fernando Seco az El Espanolnak elmondta, hogy a becsapódást követően bőröndök repültek át a kocsin. De a legrosszabb azután következett, hogy leszállt a vonatról és egy "szörnyű jelenetet" látott.

„Sok sérült volt, sok vér folyt, és sokan haltak meg” – mondja.

A helyszínre érkező televíziós tudósítók teljes káoszról számoltak be. A baleset térségében egymást érték a mentőautók, a tűzoltók és a rendőrség járművei.

Az első helyszíni jelentések szerint két vasúti kocsi a töltés aljára zuhant, ami különösen megnehezítette a mentési munkálatokat.

Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Galéria: Megrázó fotókon a spanyol vonatbaleset
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A mentőegységek dolgoznak két nagysebességű vonat ütközésének helyszínén a spanyolországi Toledo tartományban, Urda állomás közelében

 

Műszaki hiba és emberi mulasztás vezethetett a tragédiához

A vizsgálat egyik legfontosabb kérdése, hogyan kerülhetett két nagy sebességű személyvonat ugyanarra a pályaszakaszra. A spanyol sajtóban megjelent első információk szerint a szerencsétlenséget műszaki meghibásodás és emberi hiba együttese okozhatta.

A Madrid–Sevilla vasútvonalon működő LZB automatikus vonatbefolyásoló rendszer meghibásodott, ezért a forgalmat ideiglenesen egy alternatív jelzőrendszerrel, az úgynevezett BSL-lel irányították.

Az LZB normál működés közben folyamatosan felügyeli a vonatok sebességét és biztonságos követési távolságát. Meghibásodásakor a vasúti közlekedésben nagyobb szerep jut a pálya menti jelzőknek, valamint a mozdonyvezetők és a forgalomirányítók döntéseinek.

A meghibásodás miatt a térségben több, egyes beszámolók szerint nyolc vonatot is megállítottak.

Miután a forgalom újraindításáról döntöttek, az Iryo egyik szerelvénye továbbra is a pályán vesztegelt.

A Renfe vonatának mozdonyvezetője eközben egy vörös jelzéshez érkezett, és engedélyt kért annak meghaladására.

A spanyol lapok kormányzati és vasúti forrásokra hivatkozva arról számoltak be, hogy a madridi Atocha pályaudvar forgalomirányító központjának egyik munkatársa tévedésből engedélyezhette a továbbhaladást, miközben az előtte lévő pályaszakaszt még az Iryo szerelvénye foglalta el.

A Renfe vonata ezt követően hátulról nekiütközött az álló szerelvénynek.

Fontos azonban, hogy ez egyelőre vizsgálat alatt álló feltételezés, nem a baleset hivatalosan megállapított oka.

 

Megszólalt a vasúti szakértő: emberi hiba történhetett

José María Goicolea, a spanyol építőmérnökök szakmai szervezetének képviselője az Europa Press hírügynökségnek nyilatkozva szintén felvetette az emberi mulasztás lehetőségét.

A szakértő szerint a Madrid–Sevilla vasútvonalon alkalmazott automatikus biztonsági rendszer rendeltetésszerű működés esetén képes megállítani a szerelvényt, ha veszélyt vagy akadályt érzékel előtte.

Goicolea ezért úgy véli, elképzelhető, hogy az LZB meghibásodása miatt a vonatok kevésbé automatizált üzemben közlekedtek, és ebben a helyzetben emberi hiba történhetett.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindez egyelőre csak feltételezés, amelyet a hivatalos vizsgálatnak kell igazolnia vagy cáfolnia.

A szakembereknek több kérdésre is választ kell találniuk: miért hibásodott meg a biztonsági rendszer, miért nem tudott továbbindulni az Iryo szerelvénye, és miért kaphatott továbbhaladási engedélyt a mögötte érkező vonat.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a vasútvonalon zajló technológiai korszerűsítésnek lehetett-e bármilyen szerepe a szerencsétlenségben. Erre egyelőre nincs bizonyíték.

Helikoptereket és katonai mentőegységeket is bevetettek

A tragédia után Castilla-La Mancha regionális kormánya aktiválta a területi veszélyhelyzeti tervet, majd a mentési munkálatok fokozódásával magasabb készültségi szintet rendelt el. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a polgári védelem munkatársai, a mentők és a rendőrség egységei. A mentésben három mentőhelikopter és két mobil intenzív ellátóegység is részt vesz.

Emellett a spanyol katonai vészhelyzeti egység, az UME segítségét is kérték. A katonai mentőalakulatok feladata a mentési és műszaki munkálatok támogatása.

A közeli településeken ideiglenes befogadóhelyeket alakítanak ki az utasok és hozzátartozóik számára.

Manuel Galán, Urda polgármestere a Cadena SER rádiónak elmondta, hogy a település sportcsarnokát is előkészítik az érintettek fogadására.

A hatóságok közben megkezdték az áldozatok azonosítását és a baleset körülményeinek igazságügyi vizsgálatát.

Leállt a vasúti közlekedés Madrid és Andalúzia között

A szerencsétlenség miatt a spanyol vasúti infrastruktúrát kezelő Adif felfüggesztette a nagy sebességű vasúti közlekedést Madrid és Andalúzia között.

A korlátozás a Ciudad Real felé közlekedő járatokat is érinti.

Az Iryo törölte az érintett déli vasúti folyosón közlekedő járatait, a Renfe pedig ingyenes jegymódosítást és lemondást biztosít az érintett utasoknak.

Egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a forgalom.

Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter a baleset hírére megszakította hivatalos programját, és a madridi Atocha forgalomirányító központjába ment.

Kilenc hónapon belül újabb súlyos vonatkatasztrófa Spanyolországban

A mostani szerencsétlenség különösen megrázta Spanyolországot, mivel alig kilenc hónappal korábban, 2026 januárjában szintén súlyos vasúti katasztrófa történt az országban.

A Córdoba tartományban található Adamuz közelében bekövetkezett balesetben 46 ember vesztette életét.

A mostani, toledói tragédia ismét ráirányítja a figyelmet a spanyol vasúti hálózat biztonságára, a műszaki rendszerek megbízhatóságára és a forgalomirányítás felelősségére.

A vizsgálat várhatóan arra is kitér, hogy a biztonsági berendezés meghibásodását követően megfelelően működtek-e a vészhelyzeti protokollok.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a tragédia pontos okának megállapításához további műszaki és igazságügyi vizsgálatokra van szükség.

A mentési munkálatok folytatódnak, ezért a halálos áldozatok és a sérültek száma még változhat.

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