„Halottakat láttam, a sikolyokat soha nem felejtem el” – pokoli jelenetekről vallottak a spanyol vonatkatasztrófa túlélői

Szinte felfoghatatlan pusztítást hagyott maga után a szerda reggeli spanyolországi vonatkatasztrófa. Október 28-án, reggel 8 óra 54 perckor egy Renfe AVE nagy sebességű személyvonat hátulról nekiütközött egy, a síneken veszteglő Iryo-szerelvénynek Toledo tartományban, Urda és Los Yébenes közelében. A két vonaton összesen 544 ember utazott. Az ütközés következtében több vasúti kocsi kisiklott, kettő pedig a töltésről is lezuhant.

A spanyolországi vonatkatasztrófa túlélői: „Halottakat láttam, a sikolyokat soha nem felejtem el”

Fotó: Northfoto / eyevine

A túlélők közül többen még órákkal a baleset után is sokkos állapotban nyilatkoztak a spanyol televízióknak, rádióknak és újságoknak. Beszámolóikból kirajzolódik, mi történt a vonatokon az ütközés pillanatában, és hogyan próbáltak az utasok egymáson segíteni.

„Halottakat láttam, a pánik sikolyait soha nem felejtem el”

A tragédia egyik legmegrázóbb beszámolója egy mindössze 17 éves lánytól származik. Eduarda az Iryo ötödik kocsijában utazott két macskájával. Sevillába tartott, hogy meglátogassa a nővérét. A Cadena SER rádiónak az Urda településén kialakított ideiglenes befogadóhelyen mesélte el, mit élt át.

A lány elmondása szerint az ütközés olyan erős volt, hogy előrezuhant, az ülése előtti asztal pedig eltört. Körülötte többen fejsérülést szenvedtek. Zavartan és semmiről sem tudva leszállt a vonatról. „Amint lejjebb értünk a síneken, akkor kezdődött a káosz” – meséli remegő hangon. Még mindig zavartan Eduarda elkezdte segíteni a körülötte lévő utasokat. „Soha nem felejtem el azt a fiút, akinek ellenőriztem a pulzusát, és igyekeztem ébren tartani, hogy velem maradhasson” – mondja, remélve, hogy a fiú már jól van.

Sérülteket, vérző embereket, a roncsok alatt fekvő halottakat és egy égő vasúti kocsit látott.

„Mindent annak a férfinak köszönhetek, aki elvitt a faluba” – mondja, felidézve, hogy „halottak voltak a vonatok alatt”. Pánik- és fájdalomsikolyok, egy égő vonatkocsi és véres arcú emberek – ezeket a képeket írta le a fiatal lány.

„A mellettem lévő kocsiban rengeteg halott volt”

Sebastián Solís az Iryo második vasúti kocsijában utazott. A COPE rádió Herrera en Cope című műsorában arról beszélt, hogy az ütközés pillanatában minden elszabadult körülötte. A szerelvény kocsija megdőlt, az utasok ide-oda zuhantak, és kétségbeesetten próbáltak valamibe kapaszkodni.