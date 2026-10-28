„Halottakat láttam, a sikolyokat soha nem felejtem el” – pokoli jelenetekről vallottak a spanyol vonatkatasztrófa túlélői

Szinte felfoghatatlan pusztítást hagyott maga után a szerda reggeli spanyolországi vonatkatasztrófa. Október 28-án, reggel 8 óra 54 perckor egy Renfe AVE nagy sebességű személyvonat hátulról nekiütközött egy, a síneken veszteglő Iryo-szerelvénynek Toledo tartományban, Urda és Los Yébenes közelében. A két vonaton összesen 544 ember utazott. Az ütközés következtében több vasúti kocsi kisiklott, kettő pedig a töltésről is lezuhant.
A túlélők közül többen még órákkal a baleset után is sokkos állapotban nyilatkoztak a spanyol televízióknak, rádióknak és újságoknak. Beszámolóikból kirajzolódik, mi történt a vonatokon az ütközés pillanatában, és hogyan próbáltak az utasok egymáson segíteni.
„Halottakat láttam, a pánik sikolyait soha nem felejtem el”
A tragédia egyik legmegrázóbb beszámolója egy mindössze 17 éves lánytól származik. Eduarda az Iryo ötödik kocsijában utazott két macskájával. Sevillába tartott, hogy meglátogassa a nővérét. A Cadena SER rádiónak az Urda településén kialakított ideiglenes befogadóhelyen mesélte el, mit élt át.
A lány elmondása szerint az ütközés olyan erős volt, hogy előrezuhant, az ülése előtti asztal pedig eltört. Körülötte többen fejsérülést szenvedtek. Zavartan és semmiről sem tudva leszállt a vonatról. „Amint lejjebb értünk a síneken, akkor kezdődött a káosz” – meséli remegő hangon. Még mindig zavartan Eduarda elkezdte segíteni a körülötte lévő utasokat. „Soha nem felejtem el azt a fiút, akinek ellenőriztem a pulzusát, és igyekeztem ébren tartani, hogy velem maradhasson” – mondja, remélve, hogy a fiú már jól van.
Sérülteket, vérző embereket, a roncsok alatt fekvő halottakat és egy égő vasúti kocsit látott.
„Mindent annak a férfinak köszönhetek, aki elvitt a faluba” – mondja, felidézve, hogy „halottak voltak a vonatok alatt”. Pánik- és fájdalomsikolyok, egy égő vonatkocsi és véres arcú emberek – ezeket a képeket írta le a fiatal lány.
„A mellettem lévő kocsiban rengeteg halott volt”
Sebastián Solís az Iryo második vasúti kocsijában utazott. A COPE rádió Herrera en Cope című műsorában arról beszélt, hogy az ütközés pillanatában minden elszabadult körülötte. A szerelvény kocsija megdőlt, az utasok ide-oda zuhantak, és kétségbeesetten próbáltak valamibe kapaszkodni.
Solís szerint az egész olyan volt, mintha egy filmjelenet közepébe csöppent volna. Amikor a mozgás végre megszűnt, rájöttek, hogy a vasúti kocsi felborult.
A férfi szerencsésen, saját lábán tudott kijutni a roncsból. Amikor azonban meglátta, mi történt a szomszédos kocsival, szembesült a tragédia súlyosságával.
Elmondása szerint számos embert takartak le lepedőkkel és takarókkal. A látottakat katasztrofálisnak nevezte.
„A csomagok közé repültem, minden rám zuhant”
A 60 éves Ana María férjével együtt turistaként tartott Sevillába. A Renfe AVE-szerelvény hatodik kocsijában ültek. Az El Paísnak elmondta, hogy a vonatuk már Madrid elhagyása után megállt néhány percre. Az utasoknak akkor azt mondták, hogy probléma van a vasúti pályán.
Miután a szerelvény újra elindult, rövid idővel később bekövetkezett a tragédia. Ana María az ütközés erejétől a csomagok közé zuhant, és több tárgy is ráesett. Férje, aki mellette ült, súlyos ütést kapott a fejére. A házaspár a toledói kórházba tartott, amikor az asszony telefonon beszélt az újságírókkal.
„Amikor elhagytuk Atochát – mesélte telefonon –, a vonat néhány percre megállt. Azt mondták, hogy sínproblémák vannak. Aztán újraindult, és néhány percen belül vége is volt. Összeütköztünk egy másik vonattal, beleütköztünk az előttünk haladó kocsiba. A csomagok közé zuhantam. Minden rám esett. A férjem mellettem volt. Súlyos fejsérülést szenvedett, és úton vagyunk a Toledói Kórházba.”
Elmondása szerint a vasúti kocsi belseje teljesen összetört. Azt is látta, hogy a szerelvény más kocsijai felborultak.
„Az emberek repültek, mi pedig azt hittük, kisiklottunk”
Jesús Jerónimo 54 éves egészségügyi tanácsadó. A Renfe vonatának második kocsijában utazott, és éppen a laptopján dolgozott. Az ütközés pillanatában hirtelen olyan erős mozgást érzett, hogy az előtte lévő ülésnek csapódott. A férfi az El Paísnak arról számolt be, hogy körülötte az utasok a levegőbe emelkedtek, majd az üléseknek és egymásnak zuhantak.
Amikor végül kijutottak, látták, hogy a szerelvényük oldalra dőlt. Mindenfelé sérültek, sokkos állapotban lévő emberek és szétszóródott tárgyak voltak. Jerónimo azonban nemcsak saját menekülésével foglalkozott. A mentők megérkezése után is a helyszínen maradt, és segített a sérültek ellátásában, többek között az infúziók tartásában.
„Az emberek ide-oda hánykolódtak. Azt hittük, kisiklottunk. Apránként kiszálltunk, és láttuk, hogy a vonatunk eldőlt. Sok sérült volt, és sokan sokkos állapotban voltak. Láttam a padlón heverő papírokat és egy gyereket, aki látszólag jól volt. Jelenleg a mentőszolgálatoknak segítünk, kézben tartjuk az infúziókat... A tűzoltók azonban a legsúlyosabban megrongálódott vonaton dolgoznak.”
„Egyik pillanatban még utaztunk, a másikban már a földön forogtam”
Cristina Cuervas, a Ghenova vállalat kommunikációs és intézményi kapcsolatokért felelős vezetője szintén a Renfe AVE-szerelvény második kocsijában utazott. A Canal Sur rádiónak elmondta, hogy a vonat többször is megállt a nagy vasúti forgalom miatt. Aztán hirtelen erőteljes fékezést, majd hatalmas ütközést érzett.
A következő pillanatokból csak arra emlékezett, hogy a padlón forgott, miközben emberek, ülések és csomagok zuhantak körülötte. Amikor sikerült kijutnia, több utast látott a földön fekve. Voltak, akiknek eltört a karjuk vagy az orruk, mások véreztek.
A nő szerint az egyik vasúti kocsit egy fémszerkezet is átszúrta. A helyszínen maradva figyelte, ahogy a mentőegységek megpróbálják elkülöníteni a súlyos sérülteket azoktól, akik saját lábukon el tudták hagyni a szerelvényt.
„A roncsok között feküdtek az emberek”
Fernando Seco a Renfe vonatának második kocsijában utazott. Az RTVE spanyol közszolgálati televíziónak elmondta, hogy az ütközés előtt az utasokat tájékoztatták a forgalmi fennakadásról.
A következő pillanatban hirtelen fékezést és hatalmas csattanást érzett. Az emberek és az ülések elmozdultak, a csomagok pedig szétszóródtak.
Fernando a többi túlélővel együtt kijutott a vonatból, majd a sérültek segítségére sietett. A roncsok között embereket láttak, és megpróbálták kiszabadítani azokat, akik nem tudtak önerőből kijutni.
A férfi arról beszélt, hogy az első percekben mindenki sokkos állapotban volt. Eleinte csak a túlélők és a közelben dolgozó emberek próbáltak segíteni, később érkeztek meg a mentőegységek.
„Kiszálltunk és odamentünk a kocsikhoz. Mindenki sokkos állapotban volt. Segítettünk kimenteni a sérülteket és a halottakat”
– mondta. „Az első néhány perc sokkoló volt; láttuk, hogy emberek rekedtek a roncsok között” – kesergett. „Ez katasztrófa, ez elképzelhetetlen. Ez nem lehet, ez nem lehet” – ismételte meg.
„Azt hittük, újabb vonat jön, ezért betörtük az ablakot”
Juan Casares, a spanyol lakásszövetkezetek országos szövetségének elnöke munkamegbeszélésre utazott Sevillába. A Renfe vonatának első kocsijában ült, amikor a szerelvény hirtelen fékezett, majd egymást követő erős ütések rázták meg.
Az ütközés következtében a férfi előrezuhant, és a következő vasúti kocsiban találta magát. Az El Paísnak elmondta, hogy a vonat zsúfolt volt. Gyermekkocsikat és mozgásukban korlátozott utasokat is látott.
A kijáratokat a szétszóródott csomagok torlaszolták el. Két másik utas segítségével végül sikerült betörniük az egyik ablakot. Attól tartottak, hogy újabb vonat érkezhet, ezért igyekeztek minél gyorsabban biztonságos helyre jutni.
Egy utas másfél órán át segített a sérülteknek
Ignacio Romano az Iryo harmadik kocsijában utazott. A szerelvény elmondása szerint már körülbelül tíz perce állt, amikor a mögötte érkező vonat beleütközött. A becsapódás olyan erejű volt, hogy a vasúti kocsi jelentősen megdőlt a töltésen.
Romano és utastársai az első sokk után megszervezték a segítségnyújtást. Betörtek egy ablakot, hogy kapcsolatba léphessenek a külvilággal, majd megpróbálták ellátni a sérülteket.
A férfi beszámolója szerint két utas különösen súlyos állapotban volt. Egyikük eszméletlen volt, a másik magánál volt, de segítségre szorult. A túlélők igyekeztek mellettük maradni, amíg megérkeztek a mentők.
„Az egyik személy eszméletlen volt, a másik is eszméleténél volt , és nos, mi prioritásként kezeltük, hogy velük legyünk, elkísérjük őket, különösen az eszméleténél lévő személyt, hogy ne legyenek egyedül, amíg a mentőszolgálatok meg nem érkeznek. Besegítettük őket a kocsiba, majd követtük az utasításokat, és miután stabilizálódott az állapotuk, kivettük őket.”
Romano több mint másfél órán keresztül segített a vasúti kocsiban. Mire kijutott, az egyik sérült szerelvény már kiégett állapotban volt.
„Az első kocsi kapta a közvetlen becsapódást, majd a második, és végül a harmadik, amely az utolsó volt, és 45 fokban megdőlt a töltésen” – emlékezett vissza az Espejo Público című műsorban.
A spanyol színész is a halálvonaton utazott
A szerencsétlenség túlélői között volt Manuel Bandera spanyol színész is. Az Onda Cero rádió Más de uno című műsorában elmondta, hogy a Renfe AVE-vonatán utazott, amikor bekövetkezett az ütközés.
Bandera arról beszélt, hogy a szerelvény előzőleg öt-tíz percig vesztegelt, majd újra elindult. Nem sokkal később következett be a baleset.
A színész egy ablakon keresztül tudta elhagyni a vonatot.Fizikailag viszonylag szerencsésen megúszta a tragédiát, csupán kisebb bordatáji zúzódást szenvedett. A történtek azonban rendkívül megviselték.
A rádióinterjúban elmondta, hogy még mindig sokkos állapotban van, és az átélt élmény mély nyomot hagyott benne.
„Hatalmas csattanást hallottunk, aztán megláttuk a porfelhőt”
Nemcsak a vonatok utasai, hanem a környéken dolgozó emberek is szemtanúi voltak a tragédiának. Juan Manuel García Díaz kőművesként dolgozott egy közeli birtokon, amikor kollégáival együtt hatalmas csattanást hallott.
A zajt porfelhő követte. A férfi az Europa Pressnek elmondta, hogy azonnal arra gondoltak, valami történhetett a vasútnál. Amikor a helyszínre értek, azt látták, hogy az utasok kétségbeesetten próbálnak kijutni a vonatokból.
A munkások átvágták a kerítést, hogy a sínekhez férjenek, majd segítettek azoknak, akik saját lábukon el tudták hagyni a roncsokat. A kőműves szerint a túlélők teljesen meg voltak rémülve, sokan azt sem értették, mi történt velük.
Egy másik munkás azonnal a roncsokhoz rohant
David Gómez szintén egy közeli építkezésen dolgozott, amikor meghallotta a baleset zaját. Testvérével és egyik kollégájával együtt a helyszínre sietett.
Az El Paísnak elmondta, hogy két kisiklott vasúti kocsit találtak, az utasok pedig az ablakokon keresztül próbáltak menekülni. A munkások átvágták a kerítést, és a náluk lévő elsősegélycsomagokkal kezdték ellátni a sérülteket.
Gómez különösen megrázó sérülésekkel találkozott. Amikor egy fiatal nőt próbáltak kiszabadítani, súlyos, csonkolásos sérülést látott. A férfi hangja elcsuklott, amikor a történtekről beszélt.
„A környéken dolgoztunk. Hallottuk a becsapódást, és odamentünk. Az emberek az ablakokon próbáltak kijutni” – mondja. „Átvágtunk egy kerítést, hogy bejuthassunk, és elkezdtük ellátni az embereket a nálunk lévő elsősegélycsomagokkal.” A látott jelenetek megrázták. „Amikor megpróbáltunk kihúzni egy fiatal nőt, a lábának egy része leszakadt...”
„A vonat szerkezete behatolt a kocsinkba”
Egy Patricia nevű utas a Renfe vonatának harmadik kocsijában utazott. A CNN-nek arról beszélt, hogy az ütközéskor több embert is a levegőbe repített az erőhatás. Ő maga az ülésének elhelyezkedése miatt nem zuhant olyan messzire, de a becsapódást rendkívül súlyosnak írta le.
Beszámolója szerint a vonat szerkezetének egyes részei behatoltak a kocsijukba, noha nem is ez volt a legsúlyosabban megrongálódott vagon. Patricia úgy emlékezett, hogy a vonatuk az ütközés előtt hosszabb ideig állt, majd az újraindulás után néhány perccel következett be a tragédia.
Egy túlélő tíz percig rekedt a roncsban
Egy Iñaki nevű férfi a Telecinco televíziónak nyilatkozott a szerencsétlenség után. A férfi munkája miatt utazott Madridból Sevilla felé, az Iryo második kocsijában. Az ütközést követően körülbelül tíz percig nem tudott kijutni a roncsból.
Amikor végül kiszabadult, látta, hogy az első vasúti kocsiban halálos áldozatok is vannak.
Elmondása szerint a szerelvény elején utazók szenvedhették el a legsúlyosabb sérüléseket.
Egyre több a halálos áldozat, tovább tart a mentés
A spanyolországi vonatkatasztrófa áldozatainak száma a nap folyamán folyamatosan emelkedett. A legfrissebb délutáni spanyol beszámolók szerint már 68 ember vesztette életét, és több mint 170-en megsérültek, közülük több tucatnyian súlyosan.
A mentőegységek továbbra is dolgoznak a megrongálódott szerelvényeknél.
A hatóságok közben vizsgálják, hogy műszaki meghibásodás, a vasúti biztosítóberendezés problémája vagy emberi mulasztás vezethetett-e a tragédiához.
A túlélők történetei ugyanakkor már most megmutatják a szerencsétlenség emberi oldalát: azokat a pillanatokat, amikor az utasok egymásba kapaszkodtak, ablakokat törtek be, sérülteket mentettek, és idegen emberek próbáltak életben tartani másokat a roncsok között.
Sokan közülük sérülések nélkül vagy könnyebb zúzódásokkal menekültek meg, de a történtek emléke valószínűleg egész életükben elkíséri őket.