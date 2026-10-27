Steffi Graf körözött, hajléktalan öccse durván nekiment a teniszlegendának és férjének, Andre Agassinak

Las Vegas föld alatti alagútrendszerében bujkál Michael Graf, a teniszlegenda Steffi Graf 55 éves öccse, akit a hatóságok köröznek. A férfi a közösségi médiában mutatta meg, milyen körülmények között húzza meg magát, alkoholproblémáiról beszélt, majd 57 éves nővérét és sógorát, Andre Agassit is gúnyos megjegyzésekkel illette.

Steffi Graf (balra) és Andre Agassi

Fotó: FLAVIU BUBOI / AFP

Döbbenetes felvételeken mutatta meg a menedékhelyét

Mint azt megírtuk, Michael Graf jelenleg a Las Vegas alatt húzódó alagútrendszerben él. A Facebook-videóiban azt is megmutatta, milyen mostoha körülmények között tengeti mindennapjait a föld alatt.

A felvételeken papucsban csoszog a csupasz betonpadlón, amelyen piszkos víztócsák gyűltek össze. Kevés holmija között elemmel működő rádió, elektromos cigaretták, sportcipők és egy hűtőláda is látható. Ruháit egy bevásárlókocsiban tartja, fekhelyként pedig egy összecsukható műanyag nyugágyat és egy matracból kialakított széket használ.

A BILD szerint a közösségi média követői jelentik Michael Graf egyik utolsó kapcsolatát a külvilággal.

Saját alkoholproblémáiról beszélt, majd húgát vette célba

A férfi a felvételeken angolul beszél, és saját helyzetéről sem fest hízelgő képet.

Egy szánalmas alkoholista vagyok

– mondja magáról, majd hamarosan testvérére, a világhírű teniszező Steffi Grafra tereli a szót.

Azt állítja, hogy a sportlegendának már egy kevés bor is a fejébe száll.

A nővérem megiszik körülbelül negyed pohár bort, és máris részeg

– fogalmaz, majd további sértő megjegyzéseket tesz rá.

Michael Graf nővére édesség iránti állítólagos rajongásán is gúnyolódott a zavaros élőzésében. Azon viccelődött, hogy a teniszlegenda édességfüggő, és elég lenne egy csomag Haribo gumicukrot vinnie neki, hogy tréfát űzzön belőle. Hozzátette, szerinte testvére valószínűleg inkább egy sörrel a kezében koccintana vele, majd megjegyezte, hogy ők ketten egészen különbözőek.

Állításait nem támasztotta alá bizonyítékokkal, és az sem világos, mi áll a nővérével szembeni éles kirohanásai hátterében.

Andre Agassit sem kímélte a férfi

A férfi Steffi Graf férjéről, Andre Agassiról sem beszélt hízelgően. Állítása szerint évek óta feszült a viszonyuk, amelyet rivalizálás és kölcsönös provokációk jellemeznek.