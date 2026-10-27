Steffi Graf körözött, hajléktalan öccse durván nekiment a teniszlegendának és férjének, Andre Agassinak

Las Vegas föld alatti alagútrendszerében bujkál Michael Graf, a teniszlegenda Steffi Graf 55 éves öccse, akit a hatóságok köröznek. A férfi a közösségi médiában mutatta meg, milyen körülmények között húzza meg magát, alkoholproblémáiról beszélt, majd 57 éves nővérét és sógorát, Andre Agassit is gúnyos megjegyzésekkel illette.
Döbbenetes felvételeken mutatta meg a menedékhelyét
Mint azt megírtuk, Michael Graf jelenleg a Las Vegas alatt húzódó alagútrendszerben él. A Facebook-videóiban azt is megmutatta, milyen mostoha körülmények között tengeti mindennapjait a föld alatt.
A felvételeken papucsban csoszog a csupasz betonpadlón, amelyen piszkos víztócsák gyűltek össze. Kevés holmija között elemmel működő rádió, elektromos cigaretták, sportcipők és egy hűtőláda is látható. Ruháit egy bevásárlókocsiban tartja, fekhelyként pedig egy összecsukható műanyag nyugágyat és egy matracból kialakított széket használ.
A BILD szerint a közösségi média követői jelentik Michael Graf egyik utolsó kapcsolatát a külvilággal.
Saját alkoholproblémáiról beszélt, majd húgát vette célba
A férfi a felvételeken angolul beszél, és saját helyzetéről sem fest hízelgő képet.
Egy szánalmas alkoholista vagyok
– mondja magáról, majd hamarosan testvérére, a világhírű teniszező Steffi Grafra tereli a szót.
Azt állítja, hogy a sportlegendának már egy kevés bor is a fejébe száll.
A nővérem megiszik körülbelül negyed pohár bort, és máris részeg
– fogalmaz, majd további sértő megjegyzéseket tesz rá.
Michael Graf nővére édesség iránti állítólagos rajongásán is gúnyolódott a zavaros élőzésében. Azon viccelődött, hogy a teniszlegenda édességfüggő, és elég lenne egy csomag Haribo gumicukrot vinnie neki, hogy tréfát űzzön belőle. Hozzátette, szerinte testvére valószínűleg inkább egy sörrel a kezében koccintana vele, majd megjegyezte, hogy ők ketten egészen különbözőek.
Állításait nem támasztotta alá bizonyítékokkal, és az sem világos, mi áll a nővérével szembeni éles kirohanásai hátterében.
Andre Agassit sem kímélte a férfi
A férfi Steffi Graf férjéről, Andre Agassiról sem beszélt hízelgően. Állítása szerint évek óta feszült a viszonyuk, amelyet rivalizálás és kölcsönös provokációk jellemeznek.
Az 56 éves korábbi teniszcsillagot durván sértegette, és egy német juhászkutyákkal kapcsolatos történetet is felemlegetett. Azt állította, hogy Agassi a fiának is megmutatta, miként lehet egy ilyen állatot provokálni.
Andre néha igazi seggfej tud lenni. Megmutatta a fiának, hogyan kell provokálni egy német juhászkutyát… Egy igazi seggfej
– fogalmazott Michael Graf.
Steffi Grafnak az 1980-as és 1990-es években valóban több német juhászkutyája is volt, de az nem derült ki, hogy öccse pontosan milyen esetre utalt.
Bírálatai ellenére sógora sportteljesítményét elismerte: nagyra tartja Agassi teniszhez való érzékét.
Két válás után a sivatagban élt, majd a tűzvész a táborát is elpusztította
A BILD információi szerint Michael Graf életének nehézségeihez két válása is hozzájárulhatott. Négy gyermeke édesanyjától, Elaine Marie Fuentestől 2012-ben vált el. 2023-ban új házasságot kötött Paulette Christine Deruelle ügyvéddel, ám kapcsolatuk 2025 őszén szintén véget ért.
A férfi ezután Nevada sivatagos vidékén élt, egy táborban húzta meg magát. 2026 augusztusában azonban a térséget sújtó tűzvészben ezt is elveszítette. Azóta a Las Vegas alatti alagútrendszerből tesz közzé videókat.
A felvételekből nem derül ki, hogy a férfi kétségbeesett segítségkérésként osztja-e meg a mindennapjait, vagy a családjával szembeni sérelmeinek ad hangot. Azt azonban jól érzékeltetik, milyen messzire került korábbi életétől.
Elfogatóparancs van érvényben ellene
Michael Graf 2020-ban került a hatóságok látókörébe, miután a BILD szerint megfenyegette szomszédját és megrongált egy autót. Las Vegasban letartóztatták, később pedig többször megszeghette a bírósági előírásokat, köztük a volt feleségével szembeni távoltartási rendelkezést. Családon belüli erőszakkal és ittas vezetéssel kapcsolatban is felmerültek vele szemben vádak.
Több tárgyaláson sem jelent meg, ezért jelenleg elfogatóparancs alapján keresik Nevadában.
Steffi Graf éveken át anyagilag is támogatta bátyját, ám nem tudni, hogy jelenleg tartják-e a kapcsolatot. A BILD megkeresésére sem a teniszlegenda, sem férje, Andre Agassi nem reagált a férfi legújabb videóira és kijelentéseire.