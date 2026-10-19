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steffi graf

Elfogatóparancs van Steffi Graf öccse ellen, Las Vegas alagútjaiban rejtőzhet

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Körözik Steffi Graf öccsét, aki a Bild szerint Las Vegas alagútjaiban rejtőzhet. Michael Graf korábban a sivatagban élt, és családi konfliktusok miatt is bírósági ügyekbe keveredett.
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steffi grafmichael grafalagút

Elfogatóparancs van érvényben Michael Graf ellen, aki a Bild értesülései szerint Las Vegas föld alatti alagútrendszerében rejtőzhet a hatóságok elől. Az 55 éves férfi korábban a sivatagban élt, ám miután leégett a tábora, és autóbalesetet szenvedett, újabb nehézségekkel kellett szembenéznie.

Steffi Graf
Körözik Steffi Graf öccsét, a Bild szerint Las Vegas alagútjaiban élhet
Fotó: MARCUS BRANDT / AFP

A hatóságok keresik Michael Grafot, Steffi Graf egykori világelső teniszező öccsét, miután a német sajtó beszámolói szerint megszegte a vele szemben elrendelt bírósági előírásokat, és több tárgyaláson sem jelent meg. A Bild cikke szerint a férfi Las Vegas föld alatti alagútjaiban húzhatja meg magát

Családi konfliktusok miatt is bíróság elé került

A Las Vegas alatt húzódó alagúthálózatot eredetileg az árvizek elvezetésére építették. A rendszer mintegy 480 kilométer hosszan húzódik a város alatt, és a becslések szerint 1200–1500 hajléktalan embernek adhat menedéket. A sötét, nedves járatokban élőknek gyakran szélsőséges körülményekkel kell megküzdeniük – írja a Newsminimalist.

Michael Graf is ebben a föld alatti világban kereshetett menedéket, miután korábbi életkörülményei ellehetetlenültek.

A német sajtó korábbi beszámolói szerint Michael Graf felesége és édesanyja, Heidi Graf is távoltartási végzést kért ellene. 

Az ügyekben zaklatással és családon belüli erőszakkal kapcsolatos vádak is felmerültek. A bíróság mindkét nő védelmében távoltartást rendelt el.

A helyzetét tovább súlyosbította, hogy a sajtó szerint 2026 márciusában két tárgyaláson sem jelent meg. Korábban ittas vezetés gyanújával is őrizetbe vették.

Leégett a sivatagi tábora, balesetet szenvedett a Teslájával

Michael Graf az utóbbi időben Las Vegas közelében, a Lake Mead térségében, a sivatagban élt. A Bild úgy tudja, hogy 

augusztusban tűz pusztította el a táborát, szeptemberben pedig a Teslájával is balesetet szenvedett.

A férfi ezután a város alatt húzódó alagutakban húzhatta meg magát. 

Steffi Graf korábban is segítette az öccsét

Steffi Graf pályafutása során 22 Grand Slam-tornát nyert. A német sajtó korábbi beszámolói szerint a teniszlegenda anyagilag is támogatta Michaelt, és a lakhatásában is segített neki. Öccse egy időben a testőreként dolgozott.

Steffi GRAF turns 50 on June 14, 2019, TENNIS: Steffi GRAF (2nd right to left), Germany, with father Peter (l.), Mother Heidi, and brother Michael (right), group picture Â | usage worldwide (Photo by SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Steffi Graf (jobbról a második) szüleivel, Peterrel és Heidivel, valamint testvérével, Michaellel egy családi fotón.
Fotó: SVEN SIMON / AFP

Steffi Graf egyelőre nem kommentálta nyilvánosan a történteket. Azt sem tudni, hogy a hatóságoknak sikerült-e megtalálniuk Michaelt, illetve mikor kerülhet ismét bíróság elé.

 

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