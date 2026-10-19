Elfogatóparancs van Steffi Graf öccse ellen, Las Vegas alagútjaiban rejtőzhet

Elfogatóparancs van érvényben Michael Graf ellen, aki a Bild értesülései szerint Las Vegas föld alatti alagútrendszerében rejtőzhet a hatóságok elől. Az 55 éves férfi korábban a sivatagban élt, ám miután leégett a tábora, és autóbalesetet szenvedett, újabb nehézségekkel kellett szembenéznie.

Körözik Steffi Graf öccsét, a Bild szerint Las Vegas alagútjaiban élhet

Fotó: MARCUS BRANDT / AFP

A hatóságok keresik Michael Grafot, Steffi Graf egykori világelső teniszező öccsét, miután a német sajtó beszámolói szerint megszegte a vele szemben elrendelt bírósági előírásokat, és több tárgyaláson sem jelent meg. A Bild cikke szerint a férfi Las Vegas föld alatti alagútjaiban húzhatja meg magát.

Családi konfliktusok miatt is bíróság elé került

A Las Vegas alatt húzódó alagúthálózatot eredetileg az árvizek elvezetésére építették. A rendszer mintegy 480 kilométer hosszan húzódik a város alatt, és a becslések szerint 1200–1500 hajléktalan embernek adhat menedéket. A sötét, nedves járatokban élőknek gyakran szélsőséges körülményekkel kell megküzdeniük – írja a Newsminimalist.

Michael Graf is ebben a föld alatti világban kereshetett menedéket, miután korábbi életkörülményei ellehetetlenültek.

A német sajtó korábbi beszámolói szerint Michael Graf felesége és édesanyja, Heidi Graf is távoltartási végzést kért ellene.

Az ügyekben zaklatással és családon belüli erőszakkal kapcsolatos vádak is felmerültek. A bíróság mindkét nő védelmében távoltartást rendelt el.

A helyzetét tovább súlyosbította, hogy a sajtó szerint 2026 márciusában két tárgyaláson sem jelent meg. Korábban ittas vezetés gyanújával is őrizetbe vették.

Leégett a sivatagi tábora, balesetet szenvedett a Teslájával

Michael Graf az utóbbi időben Las Vegas közelében, a Lake Mead térségében, a sivatagban élt. A Bild úgy tudja, hogy

augusztusban tűz pusztította el a táborát, szeptemberben pedig a Teslájával is balesetet szenvedett.

A férfi ezután a város alatt húzódó alagutakban húzhatta meg magát.

Steffi Graf korábban is segítette az öccsét

Steffi Graf pályafutása során 22 Grand Slam-tornát nyert. A német sajtó korábbi beszámolói szerint a teniszlegenda anyagilag is támogatta Michaelt, és a lakhatásában is segített neki. Öccse egy időben a testőreként dolgozott.