Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderültek a részletek, erre fordítanák az egészségügynek szánt 510 milliárdot

Ausztrália

Videón a hős tévériporter, aki egy vízbe süllyedő autóból mentett ki egy embert

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az ausztrál áradásokról készített helyszíni tudósítást egy tévériporter, amikor a közelében egy autós haladt el. A sofőr túl mély vízbe hajtott, és az autójával süllyedni kezdett, a riporter és egy járókelő azonnal a segítségére sietett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ausztráliaáradástévériporter

Will Murray ausztrál tévériporter a queenslandi Morayfieldben tudósított éppen az áradásokról az Australian Broadcasting Corporation (ABC) számára, amikor látta, hogy egy jármű elhalad mellette. A sofőr a mély vízbe hajtott, és autója süllyedni kezdett.

süllyedő autó
A tévériporter gondolkodás nélkül a süllyedő autóhoz sietett
Fotó: YouTube

Murray azonnal a sofőr segítségére sietett, a mentésben részt vett egy arra járó férfi is.

A tévériporter azt mondta, amikor világossá vált, hogy az autó nagyon gyorsan süllyed, „nem volt idő gondolkodni” – hiszen a férfi akár meg is fulladhatott volna. 

Inkább ugorjon be az ember, és tegyen egy próbát

 – nyilatkozta a BBC Newsnak.

Történelmi áradások sújtják Spanyolországot is, videón a félig elsüllyedt autók

Heves esőzések és áradások miatt 145 településen rendeltek el kijárási korlátozást Spanyolország keleti részén. Az esőzések miatt elrendelt intézkedés Valencia déli partvidékét és Alicante északi térségét érinti, ahol a hatóságok a lakosság biztonsága és a mentési munkálatok zavartalansága érdekében arra kérik az embereket, hogy maradjanak otthon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!