Videón a hős tévériporter, aki egy vízbe süllyedő autóból mentett ki egy embert

Will Murray ausztrál tévériporter a queenslandi Morayfieldben tudósított éppen az áradásokról az Australian Broadcasting Corporation (ABC) számára, amikor látta, hogy egy jármű elhalad mellette. A sofőr a mély vízbe hajtott, és autója süllyedni kezdett.

A tévériporter gondolkodás nélkül a süllyedő autóhoz sietett

Fotó: YouTube

Murray azonnal a sofőr segítségére sietett, a mentésben részt vett egy arra járó férfi is.

A tévériporter azt mondta, amikor világossá vált, hogy az autó nagyon gyorsan süllyed, „nem volt idő gondolkodni” – hiszen a férfi akár meg is fulladhatott volna.

Inkább ugorjon be az ember, és tegyen egy próbát

– nyilatkozta a BBC Newsnak.

Történelmi áradások sújtják Spanyolországot is, videón a félig elsüllyedt autók

Heves esőzések és áradások miatt 145 településen rendeltek el kijárási korlátozást Spanyolország keleti részén. Az esőzések miatt elrendelt intézkedés Valencia déli partvidékét és Alicante északi térségét érinti, ahol a hatóságok a lakosság biztonsága és a mentési munkálatok zavartalansága érdekében arra kérik az embereket, hogy maradjanak otthon.