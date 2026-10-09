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Donald Trump

Annabelle babához és gyíkemberekhez hasonlították a milliárdos feleségét, miután Trump mellett mutatkozott – fotók

23 perce
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Hatalmas figyelmet kapott a Fehér Házban tartott rendezvény után a Dell Technologies vezetőjének felesége, ám a közösségi oldalakon nem a bejelentés, hanem a külseje került a középpontba. Susan Dell megjelenését több internetező gúnyos megjegyzésekkel illette, egyesek pedig a horrorfilmekből ismert Annabelle babához hasonlították.
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Donald TrumpinternetDell Computer

A 62 éves Susan Dell férjével, a 61 éves Michael Dell-lel, a Dell Technologies vezérigazgatójával együtt vett részt Donald Trump szerdai, október 7-i fehér házi eseményén. A rendezvény célja a gyermekek számára létrehozott, úgynevezett Trump-számlák népszerűsítése volt.

WASHINGTON, DC - OCTOBER 07: Dell Technologies CEO Michael Dell and his wife Susan Dell look on during an event in the Oval Office of the White House on October 07, 2026 in Washington, DC. President Trump announced that automatic enrollment in the $1,000 government seed deposit for children born between 2025 and 2028 known as "Trump Accounts" is now active. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kegyetlen megjegyzéseket kapott Susan Dell a külseje miatt
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A program keretében az arra jogosult, 2025. január 1. és 2028. december 31. között született gyermekek számára ezer dolláros állami induló befizetést biztosítanak egy befektetési számlára. A kezdeményezés most automatikus regisztrációval is bővült.

A bejelentés eredetileg a Dell házaspár jelentős pénzügyi felajánlására irányította volna a figyelmet, ám Susan Dell rövid megszólalásáról hamarosan videó kezdett terjedni a közösségi oldalakon.

WASHINGTON, DC - OCTOBER 07: U.S. President Donald Trump (C) makes a statement along with (L-R) Social Security Administration Commissioner Frank Bisignano, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, Dell Technologies CEO Michael Dell and his wife Susan Dell, and Brad Gerstner during an event in the Oval Office of the White House on October 07, 2026 in Washington, DC. President Trump announced that automatic enrollment in the $1,000 government seed deposit for children born between 2025 and 2028 known as "Trump Accounts" is now active. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kegyetlen megjegyzéseket kapott Susan Dell a külseje miatt

Több internetező Susan Dell arckifejezését és testtartását gúnyolta, mások pedig találgatásokba kezdtek az esetleges kozmetikai beavatkozásairól – írja a Daily Star.

Egy Threads-felhasználó azt írta, hogy a nő megjelenése egy démonéra emlékezteti, míg egy másik hozzászóló azt kifogásolta, ahogyan az arcát kezelték. Mások Halloween-dekorációkhoz, illetve a horrorfilmekből ismert Annabelle babához hasonlították.

A közösségi oldalakon olyan megjegyzések is megjelentek, amelyek gyíkszerű lényekhez vagy alakváltókhoz hasonlították a milliárdos feleségét.

A hozzászólások a nő külsejét vették célba, nem pedig a rendezvényen ismertetett programot.

Egy plasztikai sebész is találgatásokba bocsátkozott

Gerard Lambe kozmetikai sebész, a Reflect Clinic alapítója is megszólalt, az Irish Starnak adott nyilatkozatában több lehetséges esztétikai beavatkozást sorolt fel Susan Dell megjelenése alapján.

A szakember többek között

  • arcfeltöltést,
  • zsírátültetést,
  • szemhéjplasztikát,
  • arc- vagy mini arcplasztikát,
  • botoxkezelést
  • és ajakfeltöltést említett.

Ezekhez különböző becsült költségeket is társított, a lehetséges beavatkozásoktól függően több száz vagy akár több tízezer dolláros összegekkel.

Fontos azonban, hogy a felsorolt eljárások feltételezések, és a cikk nem közöl olyan információt, amely igazolná, hogy Susan Dell valóban átesett volna ezeken a kezeléseken.

NEW YORK - MAY 28: Susan Dell, co-founder and Chairman of the Board of the Michael & Susan Dell Foundation, attends the 6th Annual Sesame Workshop Benefit Gala at Cipriani 42nd Street on May 28, 2008 in New York City. (Photo by Will Ragozzino/Getty Images) (Photo by Will Ragozzino / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Susan Dell 2008-ban
Fotó: WILL RAGOZZINO / Getty Images North America

A Trump-számlák támogatása miatt is bírálatok érik a házaspárt

Michael és Susan Dell az amerikai elnök ismert milliárdos támogatói közé tartoznak, miközben korábban elsősorban jelentős jótékonysági tevékenységükről voltak ismertek.

A házaspár több milliárd dolláros támogatása a Trump-számlák programjához szintén vitákat váltott ki.

WASHINGTON, DC - OCTOBER 07: U.S. President Donald Trump (L) speaks with Dell Technologies CEO Michael Dell and his wife Susan Dell during an event in the Oval Office of the White House on October 07, 2026 in Washington, DC. President Trump announced that automatic enrollment in the $1,000 government seed deposit for children born between 2025 and 2028 known as "Trump Accounts" is now active. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Yahoo Finance AlphaSpace beszámolója szerint a szabályok módosítása lehetővé tette, hogy tehetős támogatók diverzifikáltabb befektetések helyett egyedi vállalati részvényeket helyezzenek el a gyermekek számláin.

A kritikusok attól tartanak, hogy ez nagyobb kockázatnak teheti ki a gyermekek megtakarításait, és adózási visszaélésekre vagy piaci manipulációra is lehetőséget teremthet. A vita így nemcsak a program pénzügyi feltételeiről, hanem a milliárdos támogatók befolyásáról is szól.

 

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