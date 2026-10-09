Annabelle babához és gyíkemberekhez hasonlították a milliárdos feleségét, miután Trump mellett mutatkozott – fotók

A 62 éves Susan Dell férjével, a 61 éves Michael Dell-lel, a Dell Technologies vezérigazgatójával együtt vett részt Donald Trump szerdai, október 7-i fehér házi eseményén. A rendezvény célja a gyermekek számára létrehozott, úgynevezett Trump-számlák népszerűsítése volt.

Kegyetlen megjegyzéseket kapott Susan Dell a külseje miatt

Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A program keretében az arra jogosult, 2025. január 1. és 2028. december 31. között született gyermekek számára ezer dolláros állami induló befizetést biztosítanak egy befektetési számlára. A kezdeményezés most automatikus regisztrációval is bővült.

A bejelentés eredetileg a Dell házaspár jelentős pénzügyi felajánlására irányította volna a figyelmet, ám Susan Dell rövid megszólalásáról hamarosan videó kezdett terjedni a közösségi oldalakon.

Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kegyetlen megjegyzéseket kapott Susan Dell a külseje miatt

Több internetező Susan Dell arckifejezését és testtartását gúnyolta, mások pedig találgatásokba kezdtek az esetleges kozmetikai beavatkozásairól – írja a Daily Star.

Egy Threads-felhasználó azt írta, hogy a nő megjelenése egy démonéra emlékezteti, míg egy másik hozzászóló azt kifogásolta, ahogyan az arcát kezelték. Mások Halloween-dekorációkhoz, illetve a horrorfilmekből ismert Annabelle babához hasonlították.

A közösségi oldalakon olyan megjegyzések is megjelentek, amelyek gyíkszerű lényekhez vagy alakváltókhoz hasonlították a milliárdos feleségét.

If you press the shift key 5 times on your Dell computer, Susan will appear in your room and the Esc key can't save you. https://t.co/nyEsD2Px2X — ☁️ (@gajabroa) October 8, 2026

A hozzászólások a nő külsejét vették célba, nem pedig a rendezvényen ismertetett programot.

Egy plasztikai sebész is találgatásokba bocsátkozott

Gerard Lambe kozmetikai sebész, a Reflect Clinic alapítója is megszólalt, az Irish Starnak adott nyilatkozatában több lehetséges esztétikai beavatkozást sorolt fel Susan Dell megjelenése alapján.

Let me get this straight.... This woman ( Susan Dell) just gave American children a bunch of money and all y'all can do is make fun of her appearance?! 🤨 Really?! ❓❓❓ To those putting her down, making fun of her change in appearance...do you KNOW what she's personally going through?! I know I don't! One day you're going to wake up, look in the mirror and ask yourself....WHAT HAPPENED?! WE ARE NOT THE LEFT. WE ARE BETTER THAN THEM. ACT LIKE IT! — Jannine.. #MagaMemeQueen ™️ 👑🇺🇸 (@janninereid1) October 9, 2026

A szakember többek között

arcfeltöltést,

zsírátültetést,

szemhéjplasztikát,

arc- vagy mini arcplasztikát,

botoxkezelést

és ajakfeltöltést említett.

Ezekhez különböző becsült költségeket is társított, a lehetséges beavatkozásoktól függően több száz vagy akár több tízezer dolláros összegekkel.

Fontos azonban, hogy a felsorolt eljárások feltételezések, és a cikk nem közöl olyan információt, amely igazolná, hogy Susan Dell valóban átesett volna ezeken a kezeléseken.