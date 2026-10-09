Annabelle babához és gyíkemberekhez hasonlították a milliárdos feleségét, miután Trump mellett mutatkozott – fotók

A 62 éves Susan Dell férjével, a 61 éves Michael Dell-lel, a Dell Technologies vezérigazgatójával együtt vett részt Donald Trump szerdai, október 7-i fehér házi eseményén. A rendezvény célja a gyermekek számára létrehozott, úgynevezett Trump-számlák népszerűsítése volt.
A program keretében az arra jogosult, 2025. január 1. és 2028. december 31. között született gyermekek számára ezer dolláros állami induló befizetést biztosítanak egy befektetési számlára. A kezdeményezés most automatikus regisztrációval is bővült.
A bejelentés eredetileg a Dell házaspár jelentős pénzügyi felajánlására irányította volna a figyelmet, ám Susan Dell rövid megszólalásáról hamarosan videó kezdett terjedni a közösségi oldalakon.
Kegyetlen megjegyzéseket kapott Susan Dell a külseje miatt
Több internetező Susan Dell arckifejezését és testtartását gúnyolta, mások pedig találgatásokba kezdtek az esetleges kozmetikai beavatkozásairól – írja a Daily Star.
Egy Threads-felhasználó azt írta, hogy a nő megjelenése egy démonéra emlékezteti, míg egy másik hozzászóló azt kifogásolta, ahogyan az arcát kezelték. Mások Halloween-dekorációkhoz, illetve a horrorfilmekből ismert Annabelle babához hasonlították.
A közösségi oldalakon olyan megjegyzések is megjelentek, amelyek gyíkszerű lényekhez vagy alakváltókhoz hasonlították a milliárdos feleségét.
A hozzászólások a nő külsejét vették célba, nem pedig a rendezvényen ismertetett programot.
Egy plasztikai sebész is találgatásokba bocsátkozott
Gerard Lambe kozmetikai sebész, a Reflect Clinic alapítója is megszólalt, az Irish Starnak adott nyilatkozatában több lehetséges esztétikai beavatkozást sorolt fel Susan Dell megjelenése alapján.
A szakember többek között
- arcfeltöltést,
- zsírátültetést,
- szemhéjplasztikát,
- arc- vagy mini arcplasztikát,
- botoxkezelést
- és ajakfeltöltést említett.
Ezekhez különböző becsült költségeket is társított, a lehetséges beavatkozásoktól függően több száz vagy akár több tízezer dolláros összegekkel.
Fontos azonban, hogy a felsorolt eljárások feltételezések, és a cikk nem közöl olyan információt, amely igazolná, hogy Susan Dell valóban átesett volna ezeken a kezeléseken.
A Trump-számlák támogatása miatt is bírálatok érik a házaspárt
Michael és Susan Dell az amerikai elnök ismert milliárdos támogatói közé tartoznak, miközben korábban elsősorban jelentős jótékonysági tevékenységükről voltak ismertek.
A házaspár több milliárd dolláros támogatása a Trump-számlák programjához szintén vitákat váltott ki.
A Yahoo Finance AlphaSpace beszámolója szerint a szabályok módosítása lehetővé tette, hogy tehetős támogatók diverzifikáltabb befektetések helyett egyedi vállalati részvényeket helyezzenek el a gyermekek számláin.
A kritikusok attól tartanak, hogy ez nagyobb kockázatnak teheti ki a gyermekek megtakarításait, és adózási visszaélésekre vagy piaci manipulációra is lehetőséget teremthet. A vita így nemcsak a program pénzügyi feltételeiről, hanem a milliárdos támogatók befolyásáról is szól.