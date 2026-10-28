Elárulta a szállodaigazgató: ezeket a tárgyakat vihetjük el a hotelszobából büntetlenül

Sok turista számára erős lehet a kísértés, hogy kisebb szuvenírt, avagy emléktárgyat vigyen magával a szállodai tartózkodást követően, azonban nem árt résen lenni. Nem mindegy ugyanis, mit vágunk zsebre: az alábbiakban most azokról a tárgyakról lesz szó, amiket legálisan bepakolhatunk a bőröndbe, mielőtt elhagynánk a hotelszobánkat.

Ezeket a tárgyakat vihetjük el a szállodai szobából Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Ezeket a tárgyakat vihetjük el a szállodai szobából

Minden szobában találhatók kizárólag az utazók személyes használatára szolgáló tárgyak, amelyek könnyen becsomagolhatók egy táskába. Ilyenek például a miniatűr tusfürdők, samponok, testápolók, valamint az eldobható papucsok, tű- és cérnakészletek, valamint cipőkrémek. Monika Murawska, egy szálloda igazgatója ennek kapcsán elmondta, a vendégek nyugodtan magukkal vihetnek apró piperecikkeket vagy kiegészítőket, amelyeket kifejezetten a tartózkodásuk alatti kényelmük érdekében készítettek elő.

A szabály tehát igen egyszerű: az eldobható, egyszer használatos termékeket nyugodt szívvel magunkkal vihetjük, de minden állandó felszerelést meg kell hagyni a soron következő vendégek számára.

Sok utazó ugyanis tévesen azt feltételezi, a szállásdíj kifizetése feljogosítja arra, hogy a sajátjának tekintse a szoba berendezési tárgyait: a televíziók, a kávéfőzők, a párnák és a dekorációk azonban a szálloda tulajdonát képezik. Ezeknek a tárgyaknak az elvitele pótlólagos költségek felszámításához, értékesebb eszközök esetén pedig büntetőjogi felelősségre vonáshoz is vezethet.

(Via)