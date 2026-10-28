Elárulta a szállodaigazgató: ezeket a tárgyakat vihetjük el a hotelszobából büntetlenül

Sok turista számára erős lehet a kísértés, hogy kisebb szuvenírt, avagy emléktárgyat vigyen magával a szállodai tartózkodást követően, azonban nem árt résen lenni. Nem mindegy ugyanis, mit vágunk zsebre: az alábbiakban most azokról a tárgyakról lesz szó, amiket legálisan bepakolhatunk a bőröndbe, mielőtt elhagynánk a hotelszobánkat.
Ezeket a tárgyakat vihetjük el a szállodai szobából
Minden szobában találhatók kizárólag az utazók személyes használatára szolgáló tárgyak, amelyek könnyen becsomagolhatók egy táskába. Ilyenek például a miniatűr tusfürdők, samponok, testápolók, valamint az eldobható papucsok, tű- és cérnakészletek, valamint cipőkrémek. Monika Murawska, egy szálloda igazgatója ennek kapcsán elmondta, a vendégek nyugodtan magukkal vihetnek apró piperecikkeket vagy kiegészítőket, amelyeket kifejezetten a tartózkodásuk alatti kényelmük érdekében készítettek elő.
A szabály tehát igen egyszerű: az eldobható, egyszer használatos termékeket nyugodt szívvel magunkkal vihetjük, de minden állandó felszerelést meg kell hagyni a soron következő vendégek számára.
Sok utazó ugyanis tévesen azt feltételezi, a szállásdíj kifizetése feljogosítja arra, hogy a sajátjának tekintse a szoba berendezési tárgyait: a televíziók, a kávéfőzők, a párnák és a dekorációk azonban a szálloda tulajdonát képezik. Ezeknek a tárgyaknak az elvitele pótlólagos költségek felszámításához, értékesebb eszközök esetén pedig büntetőjogi felelősségre vonáshoz is vezethet.
Sokan talán nem tudják, de utazáskor egy dolgot minden helyzetben célszerű megtenni érkezéskor. Ez nem más, mint a szállodai szoba ellenőrzése, amely nem tart tovább másfél percnél, ugyanakkor életmentő jelentőségű lehet. Nemrég légiutas-kísérők árulták el, hogy számukra milyen ellenőrzőlistát állítottak össze. Kattints és tudd meg, mit tartalmaz ez a lista!