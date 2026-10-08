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repülőgép

Több száz szarvasmarhát zsúfolnának be egy repülőgépbe – hatalmas a felháborodás

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Éles kritikát váltott ki Ausztriában, hogy a beszámolók szerint több száz szarvasmarhát szállítanak tehergépekkel a linzi repülőtérről Közép-Ázsiába. A felső-ausztriai Zöldek az élő állatok hosszú távú szállításának azonnali betiltását követelik.
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repülőgépausztriaszarvasmarha

Bennfentesek szerint a szarvasmarhákat kamionokkal szállítják Felső-Ausztriába, majd a linzi repülőtéren teherszállító repülőgépekre rakják őket. Az állatok ezt követően több ezer kilométeres utat tesznek meg Közép-Ázsiáig.

szarvasmarhák
Szarvasmarhák utaznak Közép-Ázsiába.
Fotó: Copyright/Erdo-Toth Zsofi 

Több ezer kilométeres útra küldik a szarvasmarhákat, azonnali tilalmat követelnek

Stefan Kaineder, a Zöldek felső-ausztriai vezetője elfogadhatatlannak és teljesen érthetetlennek nevezte az eljárást.

A szarvasmarhák érző lények, nem pedig árucikkek, amelyeket tetszés szerint a fél világon át szállíthatunk. Ezeket a borzalmas, hosszú távú élőállat-szállításokat be kell tiltani

jelentette ki.

A politikus szerint különösen aggályos a Hörschingben működő linzi repülőtér szerepe. A felső-ausztriai tartományi parlament ugyanis a múlt héten döntött arról, hogy átveszi Linz városának eddigi 50 százalékos tulajdonrészét.

Kaineder hangsúlyozta: 

ha a repülőtér teljes egészében Felső-Ausztria tulajdonába kerül, akkor a tartománynak száz százalékos felelősséget kell vállalnia az ott zajló üzleti tevékenységekért is.

Szerinte egy köztulajdonban lévő repülőtér nem válhat az általa értelmetlennek és kegyetlennek nevezett állatszállítások központjává.

 

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