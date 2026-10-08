Több száz szarvasmarhát zsúfolnának be egy repülőgépbe – hatalmas a felháborodás

Bennfentesek szerint a szarvasmarhákat kamionokkal szállítják Felső-Ausztriába, majd a linzi repülőtéren teherszállító repülőgépekre rakják őket. Az állatok ezt követően több ezer kilométeres utat tesznek meg Közép-Ázsiáig.

Szarvasmarhák utaznak Közép-Ázsiába.

Fotó: Copyright/Erdo-Toth Zsofi

Több ezer kilométeres útra küldik a szarvasmarhákat, azonnali tilalmat követelnek

Stefan Kaineder, a Zöldek felső-ausztriai vezetője elfogadhatatlannak és teljesen érthetetlennek nevezte az eljárást.

A szarvasmarhák érző lények, nem pedig árucikkek, amelyeket tetszés szerint a fél világon át szállíthatunk. Ezeket a borzalmas, hosszú távú élőállat-szállításokat be kell tiltani

– jelentette ki.

A politikus szerint különösen aggályos a Hörschingben működő linzi repülőtér szerepe. A felső-ausztriai tartományi parlament ugyanis a múlt héten döntött arról, hogy átveszi Linz városának eddigi 50 százalékos tulajdonrészét.

Kaineder hangsúlyozta:

ha a repülőtér teljes egészében Felső-Ausztria tulajdonába kerül, akkor a tartománynak száz százalékos felelősséget kell vállalnia az ott zajló üzleti tevékenységekért is.

Szerinte egy köztulajdonban lévő repülőtér nem válhat az általa értelmetlennek és kegyetlennek nevezett állatszállítások központjává.