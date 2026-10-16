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halálbüntetés

Már 17 embert kivégeztek fiatalkori tetteik miatt, most újabb férfi kerülhet sorra

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Szaúd-Arábiában kivégezhetnek egy férfit, akit olyan cselekmények miatt ítéltek halálra, amelyeket még kiskorúként követett el. A jogvédő szervezetek szerint a halálbüntetésre ítélt férfit megkínozták, és csak évekkel a letartóztatása után találkozhatott először ügyvédjével
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Már legalább 17 embert végeztek ki olyan cselekmények miatt, amelyeket még kiskorúként követtek el, pedig évekkel ezelőtt rendeletben tiltották meg az ilyen halálbüntetéseket. Szaúd-Arábiában most újabb férfit fenyeget kivégzés, akit többek között azért ítéltek halálra, mert tinédzserként tüntetéseken vett részt – írja a The Guardian.

Szaúd-Arábiában kivégzés fenyeget egy férfit, akit fiatalkori tüntetések miatt ítéltek halálra – Jogvédők tiltakoznak a vitatott halálbüntetés ellen
Szaúd-Arábiában kivégzés fenyeget egy férfit, akit fiatalkori tüntetések miatt ítéltek halálra – Jogvédők tiltakoznak a vitatott halálbüntetés ellen (illusztráció)
Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Kiskorúként elkövetett tettei miatt végezhetik ki a férfit Szaúd-Arábiában

Juszef al-Manaszifot 2017-ben tartóztatták le, miután 15 és 17 éves kora között részt vett a síita kisebbség vallásszabadságáért szervezett tüntetéseken, valamint olyan temetéseken, amelyeket a szaúdi hatóságok tiltakozásnak tekintettek.

A Reprieve emberi jogi szervezet szerint a férfit megkínozták, és hamis beismerő vallomás aláírására kényszerítették. Államilag kirendelt ügyvédjével csak 2022-ben, öt évvel a letartóztatása után találkozhatott.

A szaúdi legfelsőbb bíróság a hírek szerint már helybenhagyta a halálos ítéletet, így Manaszifnak alig maradt lehetősége a kivégzés elkerülésére.

Az ügy különösen ellentmondásos, mert Szaúd-Arábia 2020-ban királyi rendelettel eltörölte a kiskorúként elkövetett bűncselekmények halálbüntetését. A jogvédők szerint azonban a gyakorlatban továbbra is alkalmazzák a legsúlyosabb büntetést ilyen ügyekben.

2015 óta legalább 17 embert végeztek ki az országban olyan cselekmények miatt, amelyeket 18 éves koruk előtt követtek el.

Rekordszámú kivégzést hajtottak végre Szaúd-Arábiában

A közel-keleti országban 2025-ben rekordot jelentő 356 kivégzést hajtottak végre. Az áldozatok jelentős része erőszakmentes kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt elítélt külföldi volt. Idén áprilisban Ali al-Szubajtit is kivégezték, akinek egyes felrótt cselekményei még 12 éves korához kötődtek.

Az ENSZ emberi jogi szakértői korábban felszólították Szaúd-Arábiát, hogy állítsa le a kiskorúként elkövetett cselekmények miatt elítéltek kivégzését. A Human Rights Watch szerint Manaszif kivégzése különösen súlyos emberi jogi visszalépést jelentene.

 

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