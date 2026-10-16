Már 17 embert kivégeztek fiatalkori tetteik miatt, most újabb férfi kerülhet sorra

Már legalább 17 embert végeztek ki olyan cselekmények miatt, amelyeket még kiskorúként követtek el, pedig évekkel ezelőtt rendeletben tiltották meg az ilyen halálbüntetéseket. Szaúd-Arábiában most újabb férfit fenyeget kivégzés, akit többek között azért ítéltek halálra, mert tinédzserként tüntetéseken vett részt – írja a The Guardian.

Szaúd-Arábiában kivégzés fenyeget egy férfit, akit fiatalkori tüntetések miatt ítéltek halálra – Jogvédők tiltakoznak a vitatott halálbüntetés ellen (illusztráció)

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Kiskorúként elkövetett tettei miatt végezhetik ki a férfit Szaúd-Arábiában

Juszef al-Manaszifot 2017-ben tartóztatták le, miután 15 és 17 éves kora között részt vett a síita kisebbség vallásszabadságáért szervezett tüntetéseken, valamint olyan temetéseken, amelyeket a szaúdi hatóságok tiltakozásnak tekintettek.

A Reprieve emberi jogi szervezet szerint a férfit megkínozták, és hamis beismerő vallomás aláírására kényszerítették. Államilag kirendelt ügyvédjével csak 2022-ben, öt évvel a letartóztatása után találkozhatott.

A szaúdi legfelsőbb bíróság a hírek szerint már helybenhagyta a halálos ítéletet, így Manaszifnak alig maradt lehetősége a kivégzés elkerülésére.

Az ügy különösen ellentmondásos, mert Szaúd-Arábia 2020-ban királyi rendelettel eltörölte a kiskorúként elkövetett bűncselekmények halálbüntetését. A jogvédők szerint azonban a gyakorlatban továbbra is alkalmazzák a legsúlyosabb büntetést ilyen ügyekben.

2015 óta legalább 17 embert végeztek ki az országban olyan cselekmények miatt, amelyeket 18 éves koruk előtt követtek el.

Rekordszámú kivégzést hajtottak végre Szaúd-Arábiában

A közel-keleti országban 2025-ben rekordot jelentő 356 kivégzést hajtottak végre. Az áldozatok jelentős része erőszakmentes kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt elítélt külföldi volt. Idén áprilisban Ali al-Szubajtit is kivégezték, akinek egyes felrótt cselekményei még 12 éves korához kötődtek.

Az ENSZ emberi jogi szakértői korábban felszólították Szaúd-Arábiát, hogy állítsa le a kiskorúként elkövetett cselekmények miatt elítéltek kivégzését. A Human Rights Watch szerint Manaszif kivégzése különösen súlyos emberi jogi visszalépést jelentene.