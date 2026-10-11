Meglepő, melyik a legegészségesebb szendvics: a táplálkozási szakértő szerint ez a nyerő

A szendvics gyors és egyszerű választás, de korántsem mindegy, mi kerül a kenyérszeletek közé. A töltelékek között ugyanis jelentős különbség lehet kalóriában, fehérjében, zsírban, sóban és rostban, ezért egy házilag összeállított szendvics sem feltétlenül egészséges – írja a Daily Mail.
Egy táplálkozási szakértő most hét népszerű feltétet hasonlított össze, és kiderült, melyik bizonyult a legjobb, illetve a legrosszabb választásnak.
1. Sajtos-uborkás szendvics – 2/5
Egy adag sajtos-uborkás feltét önmagában, kenyér és extra kenők nélkül 198 kalóriát, 8,7 gramm telített zsírt, 6,4 gramm cukrot, 10,3 gramm fehérjét, 0,4 gramm rostot és 1 gramm sót tartalmaz.
A sajt és az uborka előnye, hogy sok fehérjét ad, emellett körülbelül 300 milligramm kalciumot is tartalmaz, ami a felnőttek napi szükségletének több mint 40 százaléka.
A hátrányok azonban jelentősek: csaknem 9 gramm telített zsír egy nő ajánlott napi maximumának közel felét jelenti, az uborka pedig cukrot és sót is hozzáad. Két szelet kenyérrel együtt a sóbevitel már a napi ajánlott mennyiség csaknem negyedére emelkedhet.
A kenyér fajtától függően további 200–250 kalóriát és 3–7 gramm rostot adhat, miközben maga a töltelék szinte egyáltalán nem tartalmaz rostot.
2. Tonhalas, kukoricás, majonézes szendvics – 4/5
Fél konzerv tonhalból, egy evőkanál teljes zsírtartalmú majonézből és egy púpozott evőkanál csemegekukoricából 197 kalória, 1,3 gramm telített zsír, 2,4 gramm cukor, 15,9 gramm fehérje, 0,9 gramm rost és 0,62 gramm só származik.
Ez a szendvics több fehérjét és jóval kevesebb telített zsírt, valamint cukrot tartalmaz, mint a sajtos változat. Rostból azonban továbbra is kevés van benne.
A csemegekukorica ráadásul csak akkor számít bele az ajánlott napi zöldség- és gyümölcsbevitelbe, ha körülbelül két és fél púpozott evőkanálnyit fogyasztunk belőle.
A szakértő szerint érdemes arra is figyelni, hogy a tonhal nem számít jó omega-3-forrásnak. A majonéz felét görög joghurtra cserélve körülbelül 40 kalóriát lehet megspórolni, miközben nő a fehérjetartalom.
3. Sonkás-mustáros szendvics – 2,5/5
Három szelet sonka és egy teáskanál angol mustár mindössze 64 kalóriát, 0,4 gramm telített zsírt, 1,2 gramm cukrot, 10,9 gramm fehérjét, 0,2 gramm rostot és 1,16 gramm sót tartalmaz.
Ez messze a legkevesebb kalóriát tartalmazó töltelék a vizsgáltak közül, így fogyókúrázóknak vagy csökkent étvágy esetén jó választás lehet.
A telített zsír- és cukortartalma szinte elhanyagolható, a sóból viszont meglehetősen sok van benne. A fehérjetartalma ráadásul nagyjából fele a csirkés változaténak, ezért kevésbé lehet laktató.
A sonka feldolgozott húsnak számít, amelynek fogyasztását korlátozni kell. A szakértő szerint azonban a sonka kisebb rákkockázattal jár, mint például a szalonna, mivel főzik, nem pedig sütik.
4. Csirkés saláta – 4/5
A 60 gramm főtt, bőr nélküli csirkemellből, salátából és paradicsomból álló töltelék 93 kalóriát, 0,4 gramm telített zsírt, 0,7 gramm cukrot, 19,5 gramm fehérjét, 0,4 gramm rostot és mindössze 0,09 gramm sót tartalmaz.
A csirkés szendvics az egyik legjobb választás, feltéve, hogy nem feldolgozott felvágottból, hanem maradék sült húsból vagy egyszerűen főtt csirkemellből készül. Kevesebb mint 100 kalóriából csaknem 20 gramm fehérjét biztosít, miközben alig tartalmaz telített zsírt és hozzáadott sót.
A hozzáadott saláta viszont önmagában csak körülbelül fél gramm rostot biztosít. Majonéz kerülhet bele, de a szakértő szerint érdemes legfeljebb egy teáskanállal használni, lehetőleg csökkentett zsírtartalmú változatot.
A majonéz helyett az avokádó is jó megoldás lehet: a kenyérre kent körülbelül egyharmad avokádó szaftosan tartja a csirkét, így nincs szükség vajra vagy majonézre. Emellett több salátát és paradicsomot is lehet hozzáadni, így a zöldségek mennyisége elérheti a napi ajánlott adaghoz szükséges 80 grammot, és a rostbevitel is nő.
5. Hummusz és reszelt sárgarépa – 4/5
Három evőkanál hummusz és 30 gramm sárgarépa 147 kalóriát, 1 gramm telített zsírt, 1,9 gramm cukrot, 4,3 gramm fehérjét, 3,8 gramm rostot és 0,45 gramm sót tartalmaz.
Ez a töltelék adja a legtöbb rostot a vizsgáltak közül.
Teljes kiőrlésű kenyérrel együtt csaknem 10 gramm rostot biztosít, ami a napi 30 grammos célérték körülbelül egyharmada. A magas rosttartalom és a csicseriborsó lassan felszabaduló szénhidrátjai hozzájárulhatnak az egészséges bélmikrobiom táplálásához és az egyenletesebb vércukorszinthez.
A hummusz és a sárgarépa együtt könnyen beleszámít a napi adag zöldségbe és gyümölcsbe, a sárgarépa pedig béta-karotint tartalmaz, amelyet a szervezet A-vitaminná alakít.
A fő hátrány a viszonylag alacsony fehérjetartalom. Egy evőkanál tökmag hozzáadásával azonban ropogósabbá és laktatóbbá tehető, miközben további ásványi anyagokat és körülbelül 3–4 gramm plusz fehérjét ad.
6. Tojásos-majonézes szendvics vízitormával – 3,5/5
Egy nagy főtt tojás, egy evőkanál teljes zsírtartalmú majonéz és egy marék vízitorma 188 kalóriát, 2,4 gramm telített zsírt, 0,3 gramm cukrot, 8,1 gramm fehérjét, 0,2 gramm rostot és 0,40 gramm sót tartalmaz.
Teljes kiőrlésű kenyérrel együtt körülbelül 17,5 gramm fehérjét ad. Ez valamivel kevesebb, mint amennyit a csirkés vagy tonhalas változat biztosít, a tojás azonban azon kevés természetes élelmiszerforrások egyike, amely D-vitamint is tartalmaz.
A kevés zsír előny, a rost hiánya viszont hátrány.
Ha a kalóriatartalom a legfontosabb szempont, a teljes zsírtartalmú majonéz csökkentett zsírtartalmú változatra cserélhető.
7. Füstölt lazac krémsajttal – 2/5
Körülbelül három szelet füstölt lazac és két evőkanál teljes zsírtartalmú lágy sajt 161 kalóriát, 5,1 gramm telített zsírt, 1,3 gramm cukrot, 13,4 gramm fehérjét, 0 gramm rostot és 2,1 gramm sót tartalmaz.
A legnagyobb probléma a só mennyisége: már kenyér nélkül is a napi ajánlott bevitel körülbelül egyharmadát adja. A füstölt lazac sótartalma márkánként jelentősen eltérhet, ezért érdemes ellenőrizni a címkét.
A telített zsír jelentős részét a lágy sajt adja, amelyből a vizsgált szendvicsek közül a második legtöbb található benne, miközben nem biztosít annyi kalciumot, mint a cheddar.
A lazac ugyanakkor jó minőségű fehérjét és a napi ajánlott mennyiségnél is több hosszú láncú omega-3 zsírsavat biztosít. A lágy sajt tzatzikira cserélésével nagyjából felére csökkenthető a telített zsír mennyisége, és körülbelül 30 kalória is megspórolható.
A hét vizsgált változat közül így a csirkés saláta és a hummuszos-sárgarépás szendvics egyaránt 4/5-ös értékelést kapott, míg a sajtos-uborkás és a füstölt lazacos változat mindössze 2/5-öt ért el.