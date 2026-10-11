Meglepő, melyik a legegészségesebb szendvics: a táplálkozási szakértő szerint ez a nyerő

A szendvics gyors és egyszerű választás, de korántsem mindegy, mi kerül a kenyérszeletek közé. A töltelékek között ugyanis jelentős különbség lehet kalóriában, fehérjében, zsírban, sóban és rostban, ezért egy házilag összeállított szendvics sem feltétlenül egészséges – írja a Daily Mail.

Táplálkozási szakértő árulta el, szerinte melyik a legegészségesebb szendvics - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Egy táplálkozási szakértő most hét népszerű feltétet hasonlított össze, és kiderült, melyik bizonyult a legjobb, illetve a legrosszabb választásnak.

1. Sajtos-uborkás szendvics – 2/5

Egy adag sajtos-uborkás feltét önmagában, kenyér és extra kenők nélkül 198 kalóriát, 8,7 gramm telített zsírt, 6,4 gramm cukrot, 10,3 gramm fehérjét, 0,4 gramm rostot és 1 gramm sót tartalmaz.

A sajt és az uborka előnye, hogy sok fehérjét ad, emellett körülbelül 300 milligramm kalciumot is tartalmaz, ami a felnőttek napi szükségletének több mint 40 százaléka.

A hátrányok azonban jelentősek: csaknem 9 gramm telített zsír egy nő ajánlott napi maximumának közel felét jelenti, az uborka pedig cukrot és sót is hozzáad. Két szelet kenyérrel együtt a sóbevitel már a napi ajánlott mennyiség csaknem negyedére emelkedhet.

A kenyér fajtától függően további 200–250 kalóriát és 3–7 gramm rostot adhat, miközben maga a töltelék szinte egyáltalán nem tartalmaz rostot.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

2. Tonhalas, kukoricás, majonézes szendvics – 4/5

Fél konzerv tonhalból, egy evőkanál teljes zsírtartalmú majonézből és egy púpozott evőkanál csemegekukoricából 197 kalória, 1,3 gramm telített zsír, 2,4 gramm cukor, 15,9 gramm fehérje, 0,9 gramm rost és 0,62 gramm só származik.

Ez a szendvics több fehérjét és jóval kevesebb telített zsírt, valamint cukrot tartalmaz, mint a sajtos változat. Rostból azonban továbbra is kevés van benne.

A csemegekukorica ráadásul csak akkor számít bele az ajánlott napi zöldség- és gyümölcsbevitelbe, ha körülbelül két és fél púpozott evőkanálnyit fogyasztunk belőle.

A szakértő szerint érdemes arra is figyelni, hogy a tonhal nem számít jó omega-3-forrásnak. A majonéz felét görög joghurtra cserélve körülbelül 40 kalóriát lehet megspórolni, miközben nő a fehérjetartalom.