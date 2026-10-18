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szentmise

Meghalt egy pap, miután mise közben rázuhant egy kereszt – videó

22 perce
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Tragikus körülmények között vesztette életét egy katolikus pap szombaton az ecuadori Guayaquil városában. A szentmise közben egy falról lezuhanó kereszt találhatta el a plébánost, miközben a szertartást élőben közvetítették az interneten.
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szentmisekereszthalál

Meghalt Patricio Alfredo Sánchez Molinari redemptorista szerzetes, az Örök Segítség Szűzanyja-templom plébánosa szombaton az ecuadori Guayaquil városában. A beszámolók szerint a szentmise alatt egy falra rögzített kereszt zuhant le, amely eltalálta a papot. A tragédiát a szertartás élő internetes közvetítése is rögzítette – számolt be róla az Infovaticana.

A szentmise közben elhunyt pap halálát a guayaquili főegyházmegye is megerősítette
A szentmise közben elhunyt pap halálát a guayaquili főegyházmegye is megerősítette
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A guayaquili főegyházmegye október 17-én, szombaton hivatalos közleményben erősítette meg Patricio Alfredo Sánchez Molinari halálát. A gyászjelentést Luis Gerardo Cabrera Herrera bíboros, guayaquili érsek írta alá.

A főegyházmegye közleményében részvétét fejezte ki a redemptorista közösségnek, valamint az elhunyt pap családtagjainak és barátainak. A haláleset pontos körülményeiről ugyanakkor nem közöltek információkat.

Szentmise közben zuhant le a kereszt

Az El Heraldo de México beszámolója szerint a pap éppen a napi szentmisét mutatta be, amelyet saját közösségi oldalán élőben közvetített.

A felvétel körülbelül 27. percében a mögötte lévő falra rögzített kereszt váratlanul meglazult, majd lezuhant, és eltalálta a plébánost. A beszámolók szerint a felvételen a templomban tartózkodó hívek sikolyai is hallhatók.

A tragédiáról készült felvételek rövid idő alatt elterjedtek a közösségi médiában, ahol számos részvétnyilvánító üzenet jelent meg.

A főegyházmegye egyelőre nem tisztázta, hogy a pap a helyszínen életét vesztette-e, vagy később, orvosi ellátást követően halt meg. Arról sem adtak tájékoztatást, hogy milyen állapotban volt a kereszt rögzítése, illetve mi okozhatta annak lezuhanását.

Gyászolja a közösség az elhunyt papot

Patricio Sánchez Molinari a Legszentebb Megváltó Kongregációjához, vagyis a redemptorista szerzetesrendhez tartozott, amelyet Liguori Szent Alfonz Mária alapított 1732-ben.

Az általa vezetett plébánia az Örök Segítség Szűzanyjának tiszteletére épült. Ez a Mária-tisztelet 1866 óta szorosan kapcsolódik a redemptoristákhoz, amikor IX. Piusz pápa a rendre bízta az Örök Segítség Szűzanyját ábrázoló eredeti ikon őrzését.

A temetési szertartás időpontját és helyszínét egyelőre nem jelentették be.

 

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