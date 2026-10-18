Tömeges dróntámadás érte Szentpétervárt

Az orosz "északi fővárosban" egy civil életét vesztette, öt pedig megsérült, a leningrádi régió Vszevolzsszki járásában pedig négy embert - egy nőt és három gyermekét - szén-monoxid-mérgezéssel kórházba vittek. Alekszandr Drozdenko, a régió kormányzójának közlése szerint a tartomány felett 135 drónt lőttek le az éjjel a szentpétervári dróntámadás alatt.

Dróntámadás Szentpétervárott még júniusban - Illusztárció - Fotó: ALI CURA / ANADOLU

Mekkora volt a szentpétervári dróntámadás?

A moszkvai katonai tárca által kiadott tájékoztatás szerint az elmúlt éjszaka folyamán, este nyolctól reggel nyolcig a légvédelem 1015 ukrán repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 16 régió és a Fekete-tenger felett.

Russia’s St. Petersburg came under the largest drone attack in the city’s history. The attack continued throughout the night. Targets included the VKontakte data center, with the social network experiencing disruptions. The nearby 330 kV Vostochnaya substation also appears to have been hit, based on footage, with power outages observed. Additional strikes were reported against an oil loading terminal at the port and a bridge in the city. Russian S-300/S-400 and Pantsir air defense systems performed well during the initial stages of the attack, intercepting nearly all incoming UAVs. However, their activity then appeared to drop sharply, leaving mobile fire groups to engage Ukrainian drones largely on their own. — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 18, 2026

Korábban is érte dróntámadás Szentpétervárt

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Szentpétervár ellen nagyszabású dróntámadást hajtottak végre június 6-án reggel, miközben a légvédelem és a hatóságok több mint 140 pilóta nélküli eszköz megsemmisítéséről számoltak be a térségben