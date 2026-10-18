Tömeges dróntámadás érte Szentpétervárt

Az orosz "északi fővárosban" egy civil életét vesztette, öt pedig megsérült, a leningrádi régió Vszevolzsszki járásában pedig négy embert - egy nőt és három gyermekét - szén-monoxid-mérgezéssel kórházba vittek. Alekszandr Drozdenko, a régió kormányzójának közlése szerint a tartomány felett 135 drónt lőttek le az éjjel a szentpétervári dróntámadás alatt.
Mekkora volt a szentpétervári dróntámadás?
A moszkvai katonai tárca által kiadott tájékoztatás szerint az elmúlt éjszaka folyamán, este nyolctól reggel nyolcig a légvédelem 1015 ukrán repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 16 régió és a Fekete-tenger felett.
Korábban is érte dróntámadás Szentpétervárt
Ahogy az Origo is beszámolt róla, Szentpétervár ellen nagyszabású dróntámadást hajtottak végre június 6-án reggel, miközben a légvédelem és a hatóságok több mint 140 pilóta nélküli eszköz megsemmisítéséről számoltak be a térségben