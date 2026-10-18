Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor Lakiteleken: A Tisza-kormány alatt eddig csak rombolás folyt – élőben az Origón!

dróntámadás

Tömeges dróntámadás érte Szentpétervárt

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tömeges dróntámadás érte Szentpéterváron az olajterminált és négy városrész polgári infrastruktúráját, több helyen tűz ütött ki - közölte Alekszandr Beglov, a város kormányzója vasárnap a Max-csatornáján. Nem ez az első nagyszabású dróntámadás Szentpétervár ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadásSzentpétervárolajfinomító

Az orosz "északi fővárosban" egy civil életét vesztette, öt pedig megsérült, a leningrádi régió Vszevolzsszki járásában pedig négy embert - egy nőt és három gyermekét - szén-monoxid-mérgezéssel kórházba vittek. Alekszandr Drozdenko, a régió kormányzójának közlése szerint a tartomány felett 135 drónt lőttek le az éjjel a szentpétervári dróntámadás alatt.

dróntámadás, Szentpétervár, ST. PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 03: Black smoke rises after Ukraine reportedly launched unmanned aerial vehicle (UAV) attacks on the opening day of the St. Petersburg International Economic Forum, one of Russia's most prominent organizations, in St. Petersburg, Russia, on June 03, 2026. Ali Cura / Anadolu (Photo by Ali Cura / Anadolu via AFP)
Dróntámadás Szentpétervárott még júniusban - Illusztárció - Fotó: ALI CURA / ANADOLU

Mekkora volt a szentpétervári dróntámadás?

A moszkvai katonai tárca által kiadott tájékoztatás szerint az elmúlt éjszaka folyamán, este nyolctól reggel nyolcig a légvédelem 1015 ukrán repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 16 régió és a Fekete-tenger felett.

Korábban is érte dróntámadás Szentpétervárt

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Szentpétervár ellen nagyszabású dróntámadást hajtottak végre június 6-án reggel, miközben a légvédelem és a hatóságok több mint 140 pilóta nélküli eszköz megsemmisítéséről számoltak be a térségben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!