A szerbiai parlamenti választások után bocsánatot kért nézőitől a közszolgálati televízió, lemondott a főszerkesztő

A szerbiai parlamenti választás vasárnapi eredményét követően hétfőn bocsánatot kért nézőitől a Vajdasági Rádió és Televízió az elmúlt évek egyoldalú és elfogult tájékoztatásáért. Az Egyetemista Lista választási győzelme után a közszolgálati televízió egyes csatornájának megbízott főszerkesztője, Nenad Čačić is lemondott tisztségéről.

A szerbiai parlamenti választás után az Egyetemista Lista győzelmét ünnepelték Belgrád belvárosában

Fotó: MARKO LJUTICA / AFP

A Vajdasági RTV hétfő délutáni, 17 órai híradója a vasárnap esti választási győzelmet ünneplő újvidéki tömegről készült felvételekkel kezdődött. A műsorvezető ezt követően elismerte, hogy a televízió előző este nem számolt be megfelelően az eseményekről, és hangsúlyozta, hogy ez nem az egyetlen mulasztásuk volt.

A híradóban elhangzott nyilatkozat szerint a közszolgálati média hosszú éveken keresztül nem teljesítette megfelelően a feladatát.

Információkat hallgattunk el, szemet hunytunk bizonyos dolgok felett, egyoldalúan tájékoztattunk, kritikátlanul tudósítottunk. Nem tettük fel a megfelelő kérdéseket, vagy egyáltalán nem kérdeztünk rá bizonyos dolgokra. Ezért bocsánatkéréssel tartozunk a nézőknek

– hangzott el a híradóban.

A műsorvezető hozzátette, hogy a televízió munkatársainak egy része évek óta küzdött az újságírói és szerkesztői szabadságért, valamint azért, hogy a dolgozók a szakmai és etikai szabályoknak megfelelően végezhessék munkájukat. Mint fogalmazott, ezt a küzdelmet nem sikerült időben megnyerniük.

Lemondott a Vajdasági RTV egyik főszerkesztője

A hétfői híradóban bejelentették, hogy Nenad Čačić, a Vajdasági RTV egyes csatornájának megbízott főszerkesztője lemondott tisztségéről.

A bejelentést megelőzően a televízió dolgozói és a Függetlenség Szakszervezet képviselői egyeztettek Goran Goran Karadžić vezérigazgatóval.

A szakszervezet már egy évvel korábban követelte a főszerkesztő leváltását. Álláspontja szerint a közszolgálati televízió elveszítette szakmai hitelességét, és tájékoztatásával a kormányzó politikai erőket támogatta.

Darko Sper, a Függetlenség Szakszervezet RTV-nél működő szervezetének vezetője hétfőn a televízió dolgozóinak tartott összejövetelen a szerbiai újságírói etikai kódex előírásaira hívta fel a figyelmet.