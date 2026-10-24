Bécsben a hangos szex miatt is bajba kerülhetnek a párok

A bécsi tartományi közigazgatási bíróság határozata szerint napközben a szomszédoknak el kell tűrniük a szexuális együttléttel járó, szokásos mértékű zajokat. Az éjszakai pihenőidőben viszont szigorúbb mérce érvényesül, ezért kerülni kell a környezet nyugalmát megzavaró viselkedést – írja a Heute.

Bécsi bíróság döntött: eddig tart a türelem, ha valaki hangosan szexel

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Az órákon át tartó hangoskodás napszaktól függetlenül is kifogásolható.

A döntés nem tiltja általánosságban a hangos szexet, hanem a lakók nyugalmának védelmét helyezi előtérbe.

Tizenkilenc feljelentés érkezett a nő ellen

Az eljárás egy munkanélküli nő ügyében indult, akit 19 alkalommal vádoltak azzal, hogy intim együttléttel járó hangokkal indokolatlanul zavarta a környezetét.

A bejelentések szerint a zajongás olykor órákon át tartott, délelőttől egészen késő estig.

A rendőrség megbírságolta az "elkövetőt", ő azonban fellebbezett. A tárgyaláson tagadta, hogy tőle származnának a "nyögések", és azt állította, hogy szomszédja rendszeresen sértegeti.

A lakásába érkező férfiakról azt mondta, hogy a rokonai.

A panaszos hangfelvételekkel igyekezett bizonyítani az állításait, amelyeket a tárgyaláson hangszórón keresztül játszottak le. A bíró életkorából adódóan romló hallása miatt nehezen tudta kivenni a nyögéseket, a bírósági jegyző azonban hallotta azokat. A többi lakó vallomása is arra utalt, hogy a zajongás a nő lakásából szűrődhetett ki.

Nem sikerült bizonyítani a szabálysértést

A bíróság végül arra jutott, hogy nagy valószínűséggel valóban a nő otthonából eredtek a hangok. Azt azonban nem sikerült kellőképpen bizonyítani, hogy azok erőssége és időtartama meghaladta a még elfogadható mértéket.

A testület ezért hatályon kívül helyezte a rendőrség bírságot kiszabó határozatát, és megszüntette a szabálysértési eljárást.

Az indoklás szerint a hatóságoknak pontosabban kellett volna megjelölniük, miért számított kirívónak a hangoskodás időtartama vagy gyakorisága. Az ügy rávilágít arra, hogy önmagában a szomszédok zavarása még nem elegendő a büntetéshez: a túlzott nyögéseket és azok mértékét is bizonyítani kell.