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sziget

Saját szigete lett egy Haribo-nyereményjátéknak köszönhetően, de már szabadulna tőle

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Egy német férfi 2005-ben egy Haribo-nyereményjátékon jutott hozzá a kanadai szigethez, amelyen faház, stég és két csónak is található. Két évtized után most mintegy 80 millió forintért válna meg a különleges birtoktól.
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szigetkanadaiharibo nyereményjáték

Egy édességgyártó cég nyereményjátékán jutott saját szigethez Matthias Roß, aki 21 év után most eladja a kanadai vadonban fekvő birtokát. A területen faház, stég és két csónak is található, a modern kényelemről azonban le kell mondania annak, aki megvásárolja – írja a Bild

sziget, A gold gummy bear made by Haribo stands on a table in front of a foil-wrapped chocolate "Teddy" in Cologne, western Germany, on December 18, 2012. The German gummy bear company won a court battle against a Swiss maker of chocolate teddy bears over the marketing of their sweets. The regional court in the western German city of Cologne upheld the complaint of gummy bear manufacturer Haribo against the distribution of Switzerland's Lindt and Spruengli's foil-wrapped "Teddy" bears. AFP PHOTO / ROLF VENNENBERND GERMANY OUT (Photo by ROLF VENNENBERND / DPA / AFP)
Szigetet nyert a Haribo nyereményjátékán - Illusztráció - Fotó: ROLF VENNENBERND / DPA

Thomas Gottschalk személyesen adta át a nyereményt

A ma 44 éves, a németországi Kahl am Mainból származó férfi 2005-ben nyerte meg a Haribo nyereményjátékát. A kanadai Új-Skócia tartományban található szigetet személyesen Thomas Gottschalk, a márka akkori reklámarca adta át neki.

Picture taken on May 4, 2008 shows German TV host Thomas Gottschalk (L) and Hans Riegel, chairman of German confectionery company Haribo in front of a placard wirh the company's logo in Chemnitz, eastern Germany. Hans Riegel died at the age of 90, as the company announced on October 15, 2013. AFP PHOTO /DPA/ PETER ENDIG GERMANY OUT (Photo by PETER ENDIG / DPA / AFP)
A 2008. május 4-én készült képen Thomas Gottschalk német tévés műsorvezető (balra) és Hans Riegel, a Haribo német édességgyártó cég elnöke látható.
Fotó: PETER ENDIG / DPA/AFP

A Back Lake tavon fekvő, 6,5 hektáros területre nem egyszerű eljutni: az Atlanti-óceán átrepülése után hosszú autóút, majd hajózás következik. A birtokon egy 85 négyzetméteres faház áll, amelyben kandalló is található.

A felszereltség ugyanakkor meglehetősen egyszerű. 

A vizet a tóból szivattyúzzák, az áramot napelemek és autóakkumulátorok biztosítják, a vécé pedig vízöblítés nélkül működik. A faház mellett egy fészer, egy stég és két csónak is a birtok része.

A hosszú utazás miatt adják el a szigetet

Roß az elmúlt 21 évben évente legalább egyszer több hetet töltött a szigeten. A pihenéshez horgászat, tábortűzrakás és homárevés is hozzátartozott. A birtok gondozásából elsősorban a szülei vették ki a részüket, akik rendszeresen hónapokat töltöttek Kanadában.

Ők tartották rendben az egészet, és rengeteget dolgoztak rajta

 – mondta a férfi a Main-Echo című lapnak. 

A hosszú utazások azonban mára túl megterhelővé váltak a szülei számára, ezért a család úgy döntött, eladja a szigetet.

A különleges birtok fenntartása ráadásul költséges is: az évi 2500 eurós, vagyis több mint 900 ezer forintos ingatlanadó mellett a repülőjegyek és az autóbérlés árát is ki kell fizetni. Az egykori Haribo-nyereményt a Vladi Private Islands ingatlanügynökség kínálja eladásra, 220 ezer euróért, azaz mintegy 80 millió forintért.

 

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