Saját szigete lett egy Haribo-nyereményjátéknak köszönhetően, de már szabadulna tőle

Egy édességgyártó cég nyereményjátékán jutott saját szigethez Matthias Roß, aki 21 év után most eladja a kanadai vadonban fekvő birtokát. A területen faház, stég és két csónak is található, a modern kényelemről azonban le kell mondania annak, aki megvásárolja – írja a Bild.

Szigetet nyert a Haribo nyereményjátékán - Illusztráció - Fotó: ROLF VENNENBERND / DPA

Thomas Gottschalk személyesen adta át a nyereményt

A ma 44 éves, a németországi Kahl am Mainból származó férfi 2005-ben nyerte meg a Haribo nyereményjátékát. A kanadai Új-Skócia tartományban található szigetet személyesen Thomas Gottschalk, a márka akkori reklámarca adta át neki.

A 2008. május 4-én készült képen Thomas Gottschalk német tévés műsorvezető (balra) és Hans Riegel, a Haribo német édességgyártó cég elnöke látható.

Fotó: PETER ENDIG / DPA/AFP

A Back Lake tavon fekvő, 6,5 hektáros területre nem egyszerű eljutni: az Atlanti-óceán átrepülése után hosszú autóút, majd hajózás következik. A birtokon egy 85 négyzetméteres faház áll, amelyben kandalló is található.

A felszereltség ugyanakkor meglehetősen egyszerű.

A vizet a tóból szivattyúzzák, az áramot napelemek és autóakkumulátorok biztosítják, a vécé pedig vízöblítés nélkül működik. A faház mellett egy fészer, egy stég és két csónak is a birtok része.

A hosszú utazás miatt adják el a szigetet

Roß az elmúlt 21 évben évente legalább egyszer több hetet töltött a szigeten. A pihenéshez horgászat, tábortűzrakás és homárevés is hozzátartozott. A birtok gondozásából elsősorban a szülei vették ki a részüket, akik rendszeresen hónapokat töltöttek Kanadában.

Ők tartották rendben az egészet, és rengeteget dolgoztak rajta

– mondta a férfi a Main-Echo című lapnak.

A hosszú utazások azonban mára túl megterhelővé váltak a szülei számára, ezért a család úgy döntött, eladja a szigetet.

A különleges birtok fenntartása ráadásul költséges is: az évi 2500 eurós, vagyis több mint 900 ezer forintos ingatlanadó mellett a repülőjegyek és az autóbérlés árát is ki kell fizetni. Az egykori Haribo-nyereményt a Vladi Private Islands ingatlanügynökség kínálja eladásra, 220 ezer euróért, azaz mintegy 80 millió forintért.