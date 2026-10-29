Halálos tragédia történt a világhírű turistaparadicsomban, sziklák zuhantak az emberekre

Két ember meghalt, egy pedig megsérült a törökországi Kappadókiában, miután a heves esőzés következtében szikladarabok zuhantak a látogatók közé. A tragédia a híres Göreme Szabadtéri Múzeum bejáratánál történt, ahol egy tündérkémény egy része omlott le – számolt be a CNN Türk.
Törökországban egy sziklaomlás során összeomlott egy tündérkémény, halálos áldozat is volt
A sziklaomlás után rendőrök, csendőrök, mentők és katasztrófavédelmi egységek érkeztek a helyszínre. A mentőcsapatok két ember holttestét találták meg a lezúdult szikladarabok alatt, egy sérültet pedig kórházba szállítottak.
A tragédia idején Kappadókiában heves esőzés és erős szél nehezítette a körülményeket. A kedvezőtlen időjárás miatt a térség népszerű hőlégballonos túráit is törölték.
A helyi légügyi hatóság döntése alapján a következő napra tervezett hőlégballonos repüléseket sem tartják meg. A turisták körében különösen kedvelt programokat kizárólag megfelelő időjárási körülmények között engedélyezik.
A térség egyik legismertebb látványosságának számító tündérkémények az erózió által kialakított, magas, keskeny sziklatornyok. Általában puhább kőzetből állnak, amelyet felül egy keményebb, az eróziónak jobban ellenálló réteg véd. Ezek a különleges képződmények akár egy tízemeletes épület magasságát is elérhetik – olvasható a Wikipedia szócikkében.