Halálos tragédia történt a világhírű turistaparadicsomban, sziklák zuhantak az emberekre

Két ember meghalt, egy pedig megsérült a törökországi Kappadókiában, miután a heves esőzés következtében szikladarabok zuhantak a látogatók közé. A tragédia a híres Göreme Szabadtéri Múzeum bejáratánál történt, ahol egy tündérkémény egy része omlott le – számolt be a CNN Türk.

Halálos sziklaomlás Törökországban: leomlott egy tündérkémény Fotó: Screenshot Forrás: CNN Türk/ Video

Törökországban egy sziklaomlás során összeomlott egy tündérkémény, halálos áldozat is volt

A sziklaomlás után rendőrök, csendőrök, mentők és katasztrófavédelmi egységek érkeztek a helyszínre. A mentőcsapatok két ember holttestét találták meg a lezúdult szikladarabok alatt, egy sérültet pedig kórházba szállítottak.

A tragédia idején Kappadókiában heves esőzés és erős szél nehezítette a körülményeket. A kedvezőtlen időjárás miatt a térség népszerű hőlégballonos túráit is törölték.

⚡️Rock collapses near tourists in Cappadocia Huge boulders came crashing down in an area near the entrance to the popular Göreme tourist complex in Turkey. According to the newspaper Milliyet, there are fatalities and injuries. Göreme is a historic monastic complex featuring Byzantine frescoes dating from the 4th to the 13th century. It was added to the UNESCO World Heritage List in 1985. — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026

A helyi légügyi hatóság döntése alapján a következő napra tervezett hőlégballonos repüléseket sem tartják meg. A turisták körében különösen kedvelt programokat kizárólag megfelelő időjárási körülmények között engedélyezik.