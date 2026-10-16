Hét éve húzódó szomszédvita fajult el: munkagéppel bontották a falat, mentőt kellett hívni – videó

Súlyos szomszédvita alakult ki a horvátországi Split Meje városrészében Josip Mijić vállalkozó és szomszédja, Branimir Marković orvos között. A több éve húzódó telekhatárvita az elmúlt napokban mérgesedett el, amikor a vállalkozó építkezésén megkezdték a két ingatlan közötti támfal bontását. A konfliktus során az orvos rosszul lett, elvesztette az eszméletét, és kórházba szállították – számolt be róla az Index.hr.
A Građa kereskedelmi láncot tulajdonló Mijić lakóépületet építtet a területen, Marković azonban azt állítja, hogy a beruházó munkálatai családja tulajdonát is érintik. A két fél 2019 óta vitatja a telekhatár pontos elhelyezkedését.
A helyzet október 12-én, hétfőn vált feszültté, amikor az építkezésen dolgozó munkások védőhálókat és oszlopokat kezdtek elhelyezni a vitatott fal mellett. Marković attól tartott, hogy a fal lebontására készülnek, ezért értesítette a rendőrséget.
Másnap egy markológép érkezett a helyszínre, az orvos pedig ráült a falra, hogy megakadályozza a munkálatokat. A vállalkozó egy alkalommal maga is bontókalapácsot ragadott, és dolgozni kezdett a falon.
A Marković család által a horvát lapnak átadott videófelvételen látható, amint egy munkagép eltávolítja a támfal egyes részeit, miközben a háttérben kiabálás és segélykiáltások hallatszanak.
Rosszul lett az orvos a szomszédvita közben
Október 14-én, szerdán tovább fokozódott a konfliktus. A helyszínre rendőrök, mentők és építésügyi ellenőrök érkeztek, Mijić pedig két biztonsági őr kíséretében jelent meg.
Marković a történtek közben rosszul lett, elvesztette az eszméletét, és kórházba került. A horvát lapnak elmondta, hogy súlyos szívbetegségben szenved, és a konfliktus során szívritmuszavara jelentkezett, ami miatt intenzív osztályon ápolták.
Az orvos szerint a vita hátterében egy 2019-ben készült földmérési dokumentáció áll, amely állítása szerint hibásan határozta meg a két ingatlan határát. Hozzátette, hogy a telkek között 14 méteres szintkülönbség van, és a támfal tulajdonjogáról jelenleg is bírósági eljárás folyik.
Marković kifogásolta azt is, hogy a fal bontásához szerinte nem mutattak be megfelelő biztonsági dokumentációt. Állítása szerint a biztonsági őrök a saját telkén is akadályozták a mozgását.
Mijić ugyanakkor visszautasította szomszédja állításait. Közölte, hogy az ingatlant jogerős engedélyekkel vásárolta meg, és az építkezéshez is rendelkezik a szükséges dokumentumokkal. Elmondása szerint Marković korábban több hatósági és bírósági eljárásban is sikertelenül támadta meg a beruházással kapcsolatos döntéseket.
Szabálytalanságokat találtak az építkezésen
A horvát Állami Felügyelőség helyszíni ellenőrzést végzett az ingatlanon, amelynek során megállapította, hogy az épület föld feletti részének külső méreteit az építési engedélyben jóváhagyottakhoz képest megnövelték.
A szabálytalanság miatt a hatóság lezárta az építkezést, és hivatalos jelzéssel, valamint szalaggal akadályozta meg a területre való belépést.
A felügyelőség közölte, hogy a támfal tulajdonjogával és a telekhatár megállapításával kapcsolatos kérdésekben az illetékes bíróság jogosult dönteni.