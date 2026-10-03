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szórakozóhely

Először a padló, majd a mennyezet szakadt be – ötvenen lehettek az összeomló spanyolországi szórakozóhelyen

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Tizenegy ember került kórházba, miután szombat hajnalban összeomlott egy épület Spanyolország északi részén. A szórakozóhely romjai alól több mint 25 embert mentettek ki, a rendőrség vizsgálatot indított a történtek okának feltárására.
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szórakozóhelySpanyolországépületomlás

Összeomlott egy szórakozóhely szombat hajnalban a Spanyolország északi részén fekvő La Rioja régióban, San Vicente de la Sonsierra településen. A balesetben tizenegy ember megsérült, őket kórházba szállították – számolt be róla a New York Post.

Spanyolország, La Rioja, épületomlás, baleset, sérültek, tűzoltók, mentés, romok, rendőrségi vizsgálat, San Vicente de la Sonsierra, borfesztivál, épület összeomlása Az összeomlott szórakozóhely San Vicente de la Sonsierrában
Az összeomlott szórakozóhely San Vicente de la Sonsierrában
Fotó: Guardia Civil de La Rioja

Az épület 5 óra 25 perc körül omlott össze. A La Rioja-i spanyol kormányzati képviselet tájékoztatása szerint 25–30 ember rekedt a romok között.

A mentőegységek és a tűzoltók megkezdték a bent rekedtek kimentését, és több mint 25 embert hoztak ki az összeomlott épületből. Közülük tizenegy embert sérülésekkel kórházba szállítottak. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részletes tájékoztatást.

A túlélők beszámolói szerint először a szórakozóhely padlója omlott be, ezt követően pedig a mennyezet, illetve az épület felső szerkezete is leszakadt.

A tűzoltók az épület átvizsgálását is megkezdték annak megállapítására, hogy maradhatott-e még valaki a romok között.

Spanyol sajtóértesülések szerint a baleset idején akár ötvenen is tartózkodhattak az épületben, ahol borfesztiválhoz kapcsolódó rendezvényt tartottak.

Vizsgálják a szórakozóhely összeomlásának okát

A rendőrség vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy mi vezetett az épület összeomlásához. Spanyol sajtóinformációk szerint felmerült, hogy szerkezeti probléma állhatott a háttérben, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

A helyszínen folytatják az épület és a romok átvizsgálását.

 

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