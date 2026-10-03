Először a padló, majd a mennyezet szakadt be – ötvenen lehettek az összeomló spanyolországi szórakozóhelyen

Összeomlott egy szórakozóhely szombat hajnalban a Spanyolország északi részén fekvő La Rioja régióban, San Vicente de la Sonsierra településen. A balesetben tizenegy ember megsérült, őket kórházba szállították – számolt be róla a New York Post.

Az összeomlott szórakozóhely San Vicente de la Sonsierrában

Fotó: Guardia Civil de La Rioja

Az épület 5 óra 25 perc körül omlott össze. A La Rioja-i spanyol kormányzati képviselet tájékoztatása szerint 25–30 ember rekedt a romok között.

A mentőegységek és a tűzoltók megkezdték a bent rekedtek kimentését, és több mint 25 embert hoztak ki az összeomlott épületből. Közülük tizenegy embert sérülésekkel kórházba szállítottak. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részletes tájékoztatást.

A túlélők beszámolói szerint először a szórakozóhely padlója omlott be, ezt követően pedig a mennyezet, illetve az épület felső szerkezete is leszakadt.

A tűzoltók az épület átvizsgálását is megkezdték annak megállapítására, hogy maradhatott-e még valaki a romok között.

Spanyol sajtóértesülések szerint a baleset idején akár ötvenen is tartózkodhattak az épületben, ahol borfesztiválhoz kapcsolódó rendezvényt tartottak.

Vizsgálják a szórakozóhely összeomlásának okát

A rendőrség vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy mi vezetett az épület összeomlásához. Spanyol sajtóinformációk szerint felmerült, hogy szerkezeti probléma állhatott a háttérben, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

A helyszínen folytatják az épület és a romok átvizsgálását.