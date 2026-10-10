„Ez volt az utolsó dolog, amit megtehetett érte” – meghalt szülés közben a 31 éves édesanya, kisfia neki köszönheti az életét

Tragédia szülés közben: első gyermeke születése közben meghalt egy 31 éves édesanya, akinek várandóssága mindaddig teljesen problémamentesen zajlott. Szeretteit összetörte a váratlan veszteség.
- A 31 éves Chelsea McGillivray várandóssága alatt semmi nem utalt komoly egészségügyi problémára.
- Állapota a szülőszobán váratlanul összeomlott, kisfia pedig mindössze percekkel később, sürgősségi császármetszéssel jött világra.
- Az orvosok órákon keresztül próbálták újraéleszteni az édesanyát, de nem sikerült megmenteniük.
- Tommy túlélte a tragédiát, és az intenzív osztályon töltött idő után egészségesen hazatérhetett.
- Chelsea halálának pontos oka egyelőre nem ismert, családja szerint korábban teljesen egészségesnek tűnt.
Szülés közben meghalt a 31 éves édesanya, újszülött kisfia életben maradt
A dél-lanarkshire-i Rutherglenben élő Chelsea McGillivray augusztus 24-én vesztette életét. A családja által csodálatos emberként jellemzett nő szíve a vajúdás közben váratlanul leállt. Az orvosok minden lehetséges módon megpróbálták megmenteni, ám erőfeszítéseik ellenére sem jártak sikerrel.
A család valóságos csodának tartja, hogy Chelsea kisfia, Tommy életben maradt. Az édesanyánál hirtelen, egyelőre ismeretlen eredetű szívprobléma lépett fel, hozzátartozói szerint pedig Chelsea addig küzdött, amíg gyermekét biztonságban világra nem tudták segíteni. Úgy fogalmaztak, ez volt „az utolsó dolog, amit még megtehetett a kisfiáért”. Chelsea 31 éves párjára, Jack Mitchellre most az a rendkívül nehéz feladat vár, hogy szerelme nélkül nevelje fel újszülött gyermeküket. A család szerint azonban Jack ösztönösen ráérzett az apaszerepre, és „született tehetség” a gyermeknevelésben.
Chelsea 33 éves sógornője, Lorna McGillivray úgy emlékezett rá, mint aki mindig „a társaság lelke” volt, és elmondása szerint Chelsea alig várta, hogy édesanya lehessen. Lorna adománygyűjtést indított a GoFundMe oldalán Jack és a kis Tommy támogatására. A kezdeményezés mindössze egyetlen nap alatt közel 50 ezer fontot, vagyis hozzávetőleg 23 millió forintot gyűjtött össze.
Lorna, aki Chelsea testvérének, Stevennek a felesége, a Glasgow Live-nak beszélt a tragédiáról.
Még soha nem láttam olyan leendő édesanyát, aki ennyire mindent előre megszervezett volna. Amint megtudta, hogy várandós, olyan volt, mintha megtalálta volna élete célját. Az én két fiamnak is a lehető legjobb nagynénje volt, ezért pontosan tudom, milyen csodálatos édesanya lett volna
– mondta.
Lorna szerint Chelsea várandóssága alatt semmi nem utalt arra, hogy bármilyen egészségügyi problémája lenne. A Queen Elizabeth kórházban készült kisfia, Tommy világra hozatalára, amikor állapota minden előjel nélkül hirtelen összeomlott.
Reggel fél kilenc körül került a szülőszobára, Tommy pedig 8 óra 39 perckor megszületett. Vagyis az egész mindössze kilenc perc alatt történt. Sürgősségi császármetszést hajtottak végre rajta, hogy világra segítsék a kisfiút, majd azonnal megkezdték Chelsea újraélesztését. Órákon keresztül küzdöttek az életéért. A Queen Elizabeth és a Jubilee kórház számos szakorvosát és specialistáját is segítségül hívták. De egyszerűen nem sikerült visszahozniuk. Az egyik pillanatban még ott volt, beszélgetett, a következőben pedig már nem
– idézte fel Lorna.
Lorna úgy véli, Chelsea élete utolsó pillanataiban is azért küzdött, hogy kisfia, Tommy épségben megszülethessen.
Valóságos csoda, hogy Tommy itt lehet velünk. Beszéltem orvosokkal és szakorvosokkal, akik azt mondták, már az is rendkívül ritka, ami Chelsea-vel történt, az pedig még ennél is ritkább, hogy ilyen körülmények között a baba életben maradjon.
Szeretek arra gondolni, hogy a szervezete addig tartott ki, amíg Tommy biztonságban világra nem jöhetett. Chelsea azonban sajnos már soha nem találkozhatott vele.
Mindennél jobban vágyott a kisbabájára, aki most itt van, és egészséges. Ez volt az utolsó dolog, amit még megtehetett érte
– mondta Lorna.
Tommy a születése után az újszülött intenzív osztályra került, hamarosan azonban már hazaengedték a kórházból. Lorna szerint ez egyszerre volt örömteli és szívszorító pillanat a család számára – írja a Mirror.