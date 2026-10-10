„Ez volt az utolsó dolog, amit megtehetett érte” – meghalt szülés közben a 31 éves édesanya, kisfia neki köszönheti az életét

Tragédia szülés közben: első gyermeke születése közben meghalt egy 31 éves édesanya, akinek várandóssága mindaddig teljesen problémamentesen zajlott. Szeretteit összetörte a váratlan veszteség.

Szülés közben meghalt a 31 éves édesanya, újszülött kisfia életben maradt Fotó: Shutterstock

A 31 éves Chelsea McGillivray várandóssága alatt semmi nem utalt komoly egészségügyi problémára.

Állapota a szülőszobán váratlanul összeomlott, kisfia pedig mindössze percekkel később, sürgősségi császármetszéssel jött világra.

Az orvosok órákon keresztül próbálták újraéleszteni az édesanyát, de nem sikerült megmenteniük.

Tommy túlélte a tragédiát, és az intenzív osztályon töltött idő után egészségesen hazatérhetett.

Chelsea halálának pontos oka egyelőre nem ismert, családja szerint korábban teljesen egészségesnek tűnt.

Szülés közben meghalt a 31 éves édesanya, újszülött kisfia életben maradt

A dél-lanarkshire-i Rutherglenben élő Chelsea McGillivray augusztus 24-én vesztette életét. A családja által csodálatos emberként jellemzett nő szíve a vajúdás közben váratlanul leállt. Az orvosok minden lehetséges módon megpróbálták megmenteni, ám erőfeszítéseik ellenére sem jártak sikerrel.

A család valóságos csodának tartja, hogy Chelsea kisfia, Tommy életben maradt. Az édesanyánál hirtelen, egyelőre ismeretlen eredetű szívprobléma lépett fel, hozzátartozói szerint pedig Chelsea addig küzdött, amíg gyermekét biztonságban világra nem tudták segíteni. Úgy fogalmaztak, ez volt „az utolsó dolog, amit még megtehetett a kisfiáért”. Chelsea 31 éves párjára, Jack Mitchellre most az a rendkívül nehéz feladat vár, hogy szerelme nélkül nevelje fel újszülött gyermeküket. A család szerint azonban Jack ösztönösen ráérzett az apaszerepre, és „született tehetség” a gyermeknevelésben.

Chelsea 33 éves sógornője, Lorna McGillivray úgy emlékezett rá, mint aki mindig „a társaság lelke” volt, és elmondása szerint Chelsea alig várta, hogy édesanya lehessen. Lorna adománygyűjtést indított a GoFundMe oldalán Jack és a kis Tommy támogatására. A kezdeményezés mindössze egyetlen nap alatt közel 50 ezer fontot, vagyis hozzávetőleg 23 millió forintot gyűjtött össze.