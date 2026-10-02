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repülőgép

Megvan, mit akart a támadó a repülőgépen? Netanjahu új részleteket közölt

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Súlyos részletek derültek ki a Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgép elleni támadásról. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint a vizsgálat eddigi eredményei alapján a támadó iszlamista radikalizáción eshetett át, és az is valószínűnek tűnik, hogy a földbe akarta kormányozni a repülőgépet.
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A repülőgép elleni támadás során egy utas megkéselte a pilótát, majd megpróbálta átvenni az irányítást a Dubajból Tel-Avivba tartó járat felett. A gép két órával az indulás után több mint 5200 métert, vagyis 17 ezer lábat zuhant kevesebb mint két perc alatt.

Támadás történt egy Tel-Avivba tartó repülőgépen, Netanjahu szerint iszlamista radikalizáció állhat a háttérben
Támadás történt egy Tel-Avivba tartó repülőgépen, Netanjahu szerint iszlamista radikalizáció állhat a háttérben
Fotó: Bloomberg via Getty Images/Christopher Pike

A támadót végül az utasok és a személyzet tagjai fékezték meg, majd a gép biztonságosan kényszerleszállást hajtott végre a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén. A járaton több mint 170 ember tartózkodott.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Fox Newsnak arról beszélt, hogy a vizsgálatok szerint a támadó „iszlamista radikális indoktrináción” eshetett át. Netanjahu állítása szerint az elkövető ománi állampolgár volt, és szerinte nagyon valószínű, hogy a repülőgépet a földbe akarta kormányozni.

A támadó elfogása után a személyzet tagjaitól azt követelte, hogy öljék meg. Netanjahu szerint ez arra utal, hogy öngyilkossági szándéka is lehetett, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálat még nem zárult le, ezért nem akar végleges következtetést levonni.

Az Egyesült Arab Emírségek állami hírügynöksége közben arról számolt be, hogy vizsgálat indult annak megállapítására, hogy az incidens kapcsolatban állt-e terrorista tevékenységgel vagy ilyen szándékkal.

Az ügyben hatásköri kérdés is felmerült. A másodpilótát jelenleg Szaúd-Arábiában hallgatják ki, miközben az emírségek hatóságai szerint nekik van joghatóságuk, mivel a repülőgép az Egyesült Arab Emírségekben van nyilvántartva és az ország zászlaja alatt közlekedik.

Egy külön izraeli vizsgálat előzetes megállapításai szerint szintén az lehetett a támadó célja, hogy a repülőgépet lezuhantsa. Az izraeli hírszerzés, a Moszad vezette vizsgálatban a Tel-Avivba érkezett utasokat is meghallgatták.

Netanjahut arról is megkérdezték, hogy felmerült-e Irán szerepe az incidensben. Az izraeli kormányfő erre azt mondta, egyelőre túl korai lenne erről nyilatkozni.

A megtámadott pilóta, az indiai Smit Machchhar kapitány kórházba került, de az indiai kormány közlése szerint jó állapotban van és szépen felépül. Benjamin Netanjahu és Narendra Modi indiai miniszterelnök is hősnek nevezte a pilótát a történtek után.

A támadót Szaúd-Arábiában tartóztatták le, és Netanjahu szerint várhatóan átadják az Egyesült Arab Emírségek hatóságainak. A Flydubai időközben felfüggesztette a Dubaj és Tel-Aviv közötti járatait, miközben saját vizsgálatot is indított.

 

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